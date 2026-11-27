Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 nov. 2026, 11:49

Creșterea economică a României vine cu o notă de plată mai mare la Bruxelles. Nicușor Dan a explicat cum evoluția PIB-ului influențează direct contribuția țării la bugetul Uniunii Europene și de ce România trebuie să suporte o cotă mai ridicată.

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