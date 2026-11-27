Nicușor Dan: „România nu va mai contribui cu un euro pentru a primi trei euro de la UE”
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Creșterea economică a României vine cu o notă de plată mai mare la Bruxelles. Nicușor Dan a explicat cum evoluția PIB-ului influențează direct contribuția țării la bugetul Uniunii Europene și de ce România trebuie să suporte o cotă mai ridicată.
Nicușor Dan, despre noile taxe europene și bugetul UE. Ce se întâmplă cu banii românilor
Președintele Nicușor Dan a explicat cum ar urma să funcționeze noile taxe europene propuse pentru finanțarea viitorului buget al Uniunii Europene și ce impact ar putea avea acestea asupra României. Șeful statului susține că taxele pentru deșeuri și tutun există deja în legislația națională, iar o parte din banii colectați ar urma să ajungă la bugetul comunitar. Nicușor Dan a vorbit și despre negocierile privind viitorul buget european, fondurile pentru agricultură și coeziune, dar și despre obiectivele României în domeniul competitivității și al industriei de apărare.
Președintele a explicat că propunerea privind introducerea unor noi resurse financiare europene pornește de la diferența dintre sumele pe care statele net contributoare sunt dispuse să le plătească și dimensiunea bugetului pe care Uniunea Europeană dorește să îl aibă în următorii ani. În acest context, Bruxelles-ul propune atât taxe noi, cât și redirecționarea unei părți din veniturile unor taxe deja existente în statele membre.
Se scumpesc electrocasnicele din cauza taxei pe deșeuri? Explicațiile președintelui
Șeful statului a susținut că taxa aplicată comercianților de produse electrocasnice este deja reflectată în prețurile plătite de consumatori și că redirecționarea unei părți din veniturile colectate către bugetul Uniunii Europene nu ar trebui să determine o nouă scumpire a acestor produse.
Nicușor Dan a explicat că mecanismul de reciclare nu funcționează corespunzător în numeroase situații, iar comercianții ajung să plătească o taxă către stat, pe care o includ ulterior în prețurile de vânzare.
Taxa digitală, subiect de tensiuni între Uniunea Europeană și Statele Unite
Nicușor Dan a abordat și controversa privind taxa digitală, care ar urma să vizeze marile companii de tehnologie. Propunerea a provocat deja reacții din partea Statelor Unite, în condițiile în care o parte dintre platformele vizate sunt companii americane.
Președintele a precizat că nu cunoaște toate detaliile negocierilor și nici întregul context al acordului la care s-a făcut referire în discuțiile privind această taxă.
România vrea să păstreze fondurile europene pentru agricultură și coeziune
În ceea ce privește viitorul buget european, președintele a precizat că România urmărește menținerea nivelului finanțărilor pentru agricultură și coeziune. Aceste fonduri au avut un rol important în dezvoltarea localităților din țară, iar autoritățile de la București vor să se asigure că viitoarea alocare financiară nu va diminua resursele destinate acestor domenii.
Un alt obiectiv important este prelungirea perioadei în care pot fi efectuate plățile, pentru ca România să aibă mai mult timp la dispoziție pentru absorbția fondurilor europene.
Firmele românești, avantajate prin lanțuri de producție europene
Un alt punct important al negocierilor vizează competitivitatea economiei europene. Nicușor Dan susține că România trebuie să obțină mecanisme prin care companiile autohtone să poată participa la proiectele și investițiile finanțate prin viitorul buget european, în condițiile în care firmele românești pornesc cu un dezavantaj față de companiile din economiile mai dezvoltate.
Președintele dorește introducerea unor mecanisme prin care marile companii europene să fie încurajate sau obligate să colaboreze cu firme din state mai puțin dezvoltate, astfel încât acestea să poată beneficia de finanțările destinate competitivității.
România cere bani mai mulți pentru industria de apărare și infrastructura militară
În cadrul negocierilor privind bugetul european, România urmărește și obținerea unor finanțări consistente pentru industria de apărare. Președintele a menționat că acest domeniu este inclus în capitolul dedicat competitivității și cuprinde inclusiv proiecte de mobilitate militară și infrastructură cu dublă utilizare.
Nicușor Dan: România nu va mai contribui cu un euro pentru a primi trei euro de la UE
Președintele a vorbit și despre evoluția economică a României și despre modul în care aceasta se reflectă în contribuția la bugetul Uniunii Europene. Nicușor Dan a subliniat că produsul intern brut al țării a crescut, iar acesta reprezintă principalul indicator în funcție de care sunt calculate contribuțiile statelor membre.
Șeful statului consideră că România trebuie să își schimbe așteptările privind raportul dintre contribuțiile la bugetul european și fondurile primite, pe măsură ce economia națională se dezvoltă.
Președintele a mai precizat că România, împreună cu Italia, coordonează grupul celor 17 state membre care formează așa-numiții prieteni ai coeziunii. Potrivit acestuia, coordonarea pozițiilor a permis menținerea principalelor solicitări ale României în propunerea de negociere, în ciuda reducerilor operate asupra bugetului european.
Negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene vor continua în luna decembrie.
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