Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 nov. 2026, 14:36

Ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a avut o serie de întâlniri în perioada 26-27 noiembrie cu reprezentanții companiilor General Dynamics European Land Systems (GDELS) și Elbit Systems, discuțiile vizând stadiul programelor de înzestrare și modernizare a Armatei României, producția de echipamente militare în țară și transferul de tehnologie, informează Ministerului Apărării Naționale (MApN), într-un comunicat publicat pe site-ul instituției.

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