Ministrul apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a avut o serie de întâlniri în perioada 26-27 noiembrie cu reprezentanții companiilor General Dynamics European Land Systems (GDELS) și Elbit Systems, discuțiile vizând stadiul programelor de înzestrare și modernizare a Armatei României, producția de echipamente militare în țară și transferul de tehnologie, informează Ministerului Apărării Naționale (MApN), într-un comunicat publicat pe site-ul instituției.
Întâlnire cu General Dynamics: Producția transportoarelor Piranha V în România
Potrivit unui comunicat de presă publicat vineri, 27 noiembrie, pe site-ul Ministerului Apărării, Radu Oprea l-a primit pe Thomas Kauffmann, vicepreședintele companiei General Dynamics European Land Systems (GDELS). Discuțiile s-au concentrat în principal asupra derulării contractului de achiziție a transportoarelor blindate pentru trupe 8x8 Piranha V și a vehiculelor derivate, fabricate în România.
Ministrul apărării a subliniat importanța cooperării cu industria națională de apărare pentru dezvoltarea capacităților de producție din țară și asigurarea suportului logistic necesar tehnicii militare aflate în dotarea Armatei României.
Oficialul MApN a apreciat producția transportoarelor Piranha V în România drept un exemplu concret al beneficiilor transferului de tehnologie și implicării companiilor autohtone în consolidarea securității aprovizionării și a bazei industriale și tehnologice naționale.
Ce programe de înzestrare au fost discutate cu Elbit Systems
Cu o zi înainte, respectiv pe 26 noiembrie, Ștefan-Radu Oprea s-a întâlnit cu Bezhalel Machlis, președintele companiei israeliene Elbit Systems.
Potrivit MApN, discuțiile au vizat analizarea stadiului programelor de înzestrare și modernizare cu sisteme tehnologice avansate produse de compania israeliană, aflate în derulare pentru Armata României.
Colaborarea dintre Ministerul Apărării și Elbit Systems vizează mai multe programe militare importante:
Sistemul UAS (Unmanned Aircraft Systems) tactic-operativ, clasa II;
Transportorul Blindat pentru Trupe 8x8 Piranha V;
Revitalizarea și modernizarea aeronavelor IAR-99;
Sistemul de război electronic contra UAS (sisteme aeriene fără pilot).
Agenda întâlnirii a inclus și teme privind transferul de tehnologie și dezvoltarea industriei naționale de apărare.
Ministrul Radu Oprea a salutat implicarea companiei israeliene în industria românească de profil și a subliniat disponibilitatea pentru aprofundarea cooperării dintre România și Israel în domenii de interes comun.
Potrivit comunicatului MApN, colaborarea trebuie să țină cont de evoluțiile mediului internațional de securitate, de prioritățile din domeniul apărării și de interesele strategice ale celor două state.
Parteneriate strategice pentru modernizarea industriei de apărare
Cele două întâlniri au avut în comun teme precum dezvoltarea producției de echipamente militare în România, transferul de tehnologie și consolidarea capacităților industriale naționale.
Ministerul Apărării Naționale subliniază astfel importanța parteneriatelor cu producătorii internaționali de tehnică militară pentru modernizarea Armatei României și dezvoltarea industriei de apărare.