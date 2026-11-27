Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 nov. 2026, 18:40

România își propune să dezvolte relațiile economice și comerciale cu Emiratele Arabe Unite și să atragă noi investiții din această regiune. Premierul Luca Niculescu a discutat vineri cu șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, despre consolidarea parteneriatului dintre cele două state, proiecte strategice și situația de securitate din regiune.

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