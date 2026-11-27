România își propune să dezvolte relațiile economice și comerciale cu Emiratele Arabe Unite și să atragă noi investiții din această regiune. Premierul Luca Niculescu a discutat vineri cu șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, despre consolidarea parteneriatului dintre cele două state, proiecte strategice și situația de securitate din regiune.
În urma convorbirii, șeful Guvernului a transmis că România urmărește intensificarea dialogului bilateral, în special în domeniul economic și comercial. Obiectivul face parte din strategia Executivului de a atrage capital nou și de a diversifica sursele de investiții.
Luca Niculescu vrea să dezvolte parteneriatul economic dintre România și Emiratele Arabe Unite
Premierul a prezentat discuția cu liderul emiratez drept un pas important pentru consolidarea relațiilor dintre cele două țări. Potrivit mesajului publicat pe Facebook, România dorește să valorifice mai bine oportunitățile de cooperare și să dezvolte proiecte cu miză strategică.
Șeful Executivului a subliniat și importanța relației de prietenie dintre România și Emiratele Arabe Unite, exprimându-și dorința ca parteneriatul economic să intre într-o etapă mai ambițioasă, prin dezvoltarea unor proiecte strategice.
Discuții despre securitatea regională și conflictul din Orientul Mijlociu
Pe lângă subiectele economice, cei doi oficiali au abordat și evoluțiile recente din domeniul securității, în contextul tensiunilor care afectează regiunea Golfului.
Luca Niculescu a reafirmat sprijinul României pentru Emiratele Arabe Unite și pentru celelalte state din Golf afectate direct de conflict. Premierul și-a exprimat speranța că situația tensionată va putea fi depășită prin negocieri și dialog diplomatic.
Totodată, șeful Guvernului a salutat implicarea Emiratelor Arabe Unite în inițiativele internaționale care urmăresc restabilirea păcii în regiune.
Convorbirea a inclus și un schimb de opinii privind consolidarea cooperării bilaterale în contextul provocărilor internaționale actuale.
Mesajul premierului cu ocazia Zilei Naționale a Emiratelor Arabe Unite
La finalul discuției, Luca Niculescu i-a transmis președintelui Mohamed bin Zayed Al Nahyan felicitări și urări de bine cu ocazia Zilei Naționale a Emiratelor Arabe Unite, care marchează anul acesta 55 de ani de la înființarea federației.
Potrivit agenției oficiale de presă a Emiratelor Arabe Unite, convorbirea telefonică a avut loc vineri, 27 noiembrie, iar agenda a inclus și oportunități de extindere a cooperării în domeniul dezvoltării, economiei, tehnologiei avansate și energiei regenerabile. Cele două părți și-au reafirmat angajamentul de a consolida relațiile dintre România și Emiratele Arabe Unite și de a dezvolta noi parteneriate în sectoare de interes comun.