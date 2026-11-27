Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 nov. 2026, 19:30

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat vineri seară că sesizările privind un posibil plagiat în teza sa de doctorat au fost respinse de Comisia de etică a Universității din Craiova, care a subliniat că preluarea unor texte din acte normative sau din hotărâri judecătorești nu poate fi considerată plagiat.

Distribuie articolul