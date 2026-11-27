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Politica· 1 min citire
Radu Marinescu: ”Comisia de etică a Universității din Craiova a respins sesizările privind plagiatul lucrării mele de doctorat”
FOTO: Facebook
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat vineri seară că sesizările privind un posibil plagiat în teza sa de doctorat au fost respinse de Comisia de etică a Universității din Craiova, care a subliniat că preluarea unor texte din acte normative sau din hotărâri judecătorești nu poate fi considerată plagiat.
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