Publicat 29 nov. 2026, 07:34 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu, lansează acuzații la adresa lui Ilie Bolojan și susține că liderul liberal urmărește să se decupleze treptat de baza partidului. În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, liderul PNL a afirmat că actuala campanie de întâlniri organizată de Bolojan în țară ar avea, în realitate, scopul de a pregăti terenul pentru alegerile interne din partid. Mai mult, Petcu susține că fostul premier și PNL ar fi devenit captivi USR.

Distribuie articolul