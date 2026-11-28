Publicat 28 nov. 2026, 13:36 Sursă Realitatea PLUS

USR și PNL își pregătesc terenul pentru demiterea Guvernului în primăvară! Deja, majoritatea cu AUR a fost testată la votul din Parlament pentru moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. În luna martie PNL a anunțat că decide dacă depune sau nu o moțiune de cenzură, iar membrii AUR au anunțat deja că sunt dispuși să o voteze.

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