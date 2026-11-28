USR și PNL își pregătesc terenul pentru demiterea Guvernului în primăvară! Deja, majoritatea cu AUR a fost testată la votul din Parlament pentru moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. În luna martie PNL a anunțat că decide dacă depune sau nu o moțiune de cenzură, iar membrii AUR au anunțat deja că sunt dispuși să o voteze.
Parlamentul a adoptat o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, cu 154 de voturi, între care și voturi ale parlamentarilor AUR. Votul este văzut ca un test al majorității pe care liberalii și USR o caută pentru demiterea guvernului condus de Luca Niculescu.
PNL și USR încearcă să dea jos guvernul Niculescu și speră să revină la guvernare în primăvară, în luna martie, în urma unei moțiuni de cenzură. Votul din Parlament împotriva ministrului Sănătății a arătat că o majoritate cu sprijinul AUR poate fi strânsă.
PNL urmează să decidă în martie dacă depune sau nu moțiunea de cenzură. Reprezentanții AUR au anunțat deja că sunt dispuși să o voteze. Tot în martie are loc Congresul PNL, la care este aleasă din nou conducerea partidului. Ilie Bolojan merge prin țară și discută cu liberalii pentru a-și consolida susținerea. Potrivit relatării, el a început deja să își elimine opozanții din partid.
Liderul PNL are un contracandidat, pe Alintic, susținut deja de mai multe organizații ale partidului.