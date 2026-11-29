Publicat 29 nov. 2026, 07:19 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Elena Udrea a lansat acuzații dure la adresa fostei șefe DNA, Laurei Codruța Kovesi și modul în care funcționa justiția în perioada în care aceasta conducea lupta anticorupție. Fostul ministru susține că anchetele penale din acei ani erau însoțite de un adevărat spectacol mediatic, iar anumite dosare ar fi fost folosite pentru eliminarea adversarilor politici. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate la emisiunea „Arhitectura Puterii”, realizată de comentatorul Realitatea PLUS, Ion Cristoiu.

Distribuie articolul