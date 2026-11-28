Elena Udrea a vorbit la Realitatea PLUS despre credința în Dumnezeu, suferința din penitenciar și relațiile pe care le-a păstrat cu fostele colege de detenție. Fosta ministră a făcut și o paralelă între propriul dosar și situația lui Călin Georgescu, despre care crede că ar putea fi împins să renunțe la politică.
Elena Udrea a vorbit sâmbătă seară, la emisiunea „Arhitectura Puterii”, de la Realitatea PLUS, despre perioada petrecută în penitenciar și încercările prin care a trecut în anii de detenție. Fosta ministră a explicat cât de importantă a fost credința în Dumnezeu pentru a putea rezista suferinței și a povestit despre oamenii pe care i-a cunoscut în închisoare.
În cadrul discuției, Udrea a făcut și o paralelă între experiența sa și situația lui Călin Georgescu. Ea a susținut că, dacă acesta ar fi ajuns să ocupe o funcție publică, ar fi putut fi acuzat de corupție, iar o astfel de acuzație i-ar fi afectat sprijinul de care beneficiază în prezent. Fosta ministră a vorbit și despre posibilitatea ca presiunile asupra fostului candidat la prezidențiale să urmărească îndepărtarea sa definitivă din viața politică.
Elena Udrea, despre credința în Dumnezeu și suferința din penitenciar
Fosta ministră a explicat că, în perioada detenției, credința a devenit principalul sprijin pentru oamenii care încearcă să facă față izolării, suferinței și depărtării de familie. Udrea a povestit că a citit Biblia în închisoare și că această experiență a ajutat-o să înțeleagă mai bine credința și să găsească puterea de a trece peste momentele dificile.
Relațiile pe care le-a păstrat cu fostele colege de detenție
Elena Udrea a vorbit și despre oamenii pe care i-a întâlnit în penitenciar. Potrivit acesteia, experiența comună a suferinței și condițiile dificile de detenție pot apropia persoanele aflate în aceeași situație. Fosta ministră a spus că a cunoscut femei deosebite, cu care a rămas în relații bune și după ce a ieșit din închisoare.
Paralela făcută de Elena Udrea între propriul dosar și cazul lui Călin Georgescu
În cadrul emisiunii, Elena Udrea a explicat de ce consideră că situația lui Călin Georgescu ar putea evolua într-o direcție asemănătoare cu experiența sa. Ea a susținut că acuzațiile de corupție ar fi putut fi folosite împotriva fostului candidat la prezidențiale dacă acesta ar fi ajuns să ocupe o funcție publică, tocmai pentru că un asemenea dosar ar fi afectat încrederea unei părți a alegătorilor.
Udrea a amintit și de durata propriilor probleme judiciare, care au început în 2015 și au continuat până în 2022, când a fost adusă în România după perioada petrecută în Bulgaria. În opinia sa, nici situația lui Georgescu nu este încheiată, iar o eventuală condamnare rămâne un scenariu posibil.
De ce crede Elena Udrea că a fost vizată de dosarele penale
Fosta ministră a vorbit și despre motivele pentru care consideră că a fost ținta unei acțiuni de înlăturare din viața politică. Ea a invocat candidatura la alegerile prezidențiale din 2014, o răzbunare personală a fostei șefe DNA, Laura Codruța Kovesi, dar și dorința de a împiedica formarea unei opoziții politice puternice după instalarea lui Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.
Elena Udrea a susținut că, în acel context, o opoziție din care ar fi făcut parte și la care s-ar fi alăturat Traian Băsescu ar fi încurcat planurile celor aflați la putere.
Udrea crede că presiunile asupra lui Călin Georgescu ar putea urmări retragerea sa din politică
Elena Udrea a fost întrebată și dacă presiunile asupra lui Călin Georgescu ar putea avea drept scop obosirea acestuia sau determinarea sa să renunțe la activitatea politică. Fosta ministră a spus că vede posibilă inclusiv varianta retragerii sale definitive, mai ales în condițiile în care situația juridică a fostului candidat nu este încă rezolvată.
Ea a invocat vârsta lui Georgescu, familia și copiii acestuia, despre care a spus că se află într-o etapă importantă a vieții. Udrea a mărturisit că propria experiență a făcut-o să nu mai creadă în ideea sacrificiului personal pentru popor.