Publicat 28 nov. 2026, 19:40 Actualizat 28 nov. 2026, 19:49 Sursă Realitatea PLUS

Elena Udrea a vorbit la Realitatea PLUS despre credința în Dumnezeu, suferința din penitenciar și relațiile pe care le-a păstrat cu fostele colege de detenție. Fosta ministră a făcut și o paralelă între propriul dosar și situația lui Călin Georgescu, despre care crede că ar putea fi împins să renunțe la politică.

Distribuie articolul