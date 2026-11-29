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ExclusivPolitica· 1 min citire
Ilie Bolojan ar putea rămâne cu doar 60% din indemnizația de senator. Fostul premier va fi audiat din nou, pe 8 decembrie
Publicat29 nov. 2026, 20:59
Actualizat29 nov. 2026, 21:00
SursăRealitatea PLUS
Ilie Bolojan urmează să fie audiat din nou în Parlament! Potrivit unor surse Realitatea PLUS, liderul PNL a primit deja o convocare pentru data de 8 decembrie. Fostul premier este cercetat de două comisii diferite după ce a sfidat Senatul, nu s-a prezentat la audieri și s-a folosit de mașina SPP ca să își aducă invitații la nunta fiicei sale, iar acum riscă inclusiv scăderea indemnizației de senator cu până la 40%.
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