Publicat 29 nov. 2026, 20:59 Actualizat 29 nov. 2026, 21:00 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan urmează să fie audiat din nou în Parlament! Potrivit unor surse Realitatea PLUS, liderul PNL a primit deja o convocare pentru data de 8 decembrie. Fostul premier este cercetat de două comisii diferite după ce a sfidat Senatul, nu s-a prezentat la audieri și s-a folosit de mașina SPP ca să își aducă invitații la nunta fiicei sale, iar acum riscă inclusiv scăderea indemnizației de senator cu până la 40%.

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