Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 nov. 2026, 15:41

Alexandru Rogobete susține că a refuzat mai multe solicitări făcute de Ilie Bolojan în timpul mandatului său de premier, inclusiv reducerea veniturilor personalului medical și a finanțării spitalelor orășenești. Schimbul de replici a pornit după ce liderul PNL l-a criticat public pentru activitatea din Guvern.

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