Alexandru Rogobete susține că a refuzat mai multe solicitări făcute de Ilie Bolojan în timpul mandatului său de premier, inclusiv reducerea veniturilor personalului medical și a finanțării spitalelor orășenești. Schimbul de replici a pornit după ce liderul PNL l-a criticat public pentru activitatea din Guvern.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat sâmbătă, 28 noiembrie, după declarațiile făcute de Ilie Bolojan la Suceava. Fostul premier l-a criticat pentru activitatea din Guvernul pe care l-a condus și l-a inclus printre cei mai slabi miniștri ai cabinetului său.
Rogobete a recunoscut că nu a urmat direcția pe care o aștepta fostul șef al Guvernului, însă susține că a refuzat mai multe măsuri care ar fi afectat personalul medical și pacienții. Prima dintre acestea ar fi fost reducerea cu 10% a salariilor angajaților din sistemul sanitar.
„Da, domnule Bolojan. Recunosc. Mi-ați cerut să reduc cu 10% salariile personalului medical. Am refuzat. Nu am făcut ceea ce trebuia pentru dumneavoastră. Am făcut ceea ce trebuia pentru medicii și asistenții medicali care țin spitalele în picioare”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.
Ministrul afirmă că o altă solicitare a fost să nu mai fie introduse medicamente inovative pe lista celor compensate, din cauza costurilor ridicate. El spune că a respins și această variantă, invocând nevoia pacienților de a avea acces la tratamente moderne.
„Nu am făcut ceea ce trebuia pentru dumneavoastră. Am făcut ceea ce trebuia pentru pacienții care au nevoie de tratamente moderne și de o șansă în plus la viață”, a transmis Rogobete.
Disputa privind finanțarea spitalelor și sporurile personalului medical
În mesajul său, Alexandru Rogobete a mai susținut că Ilie Bolojan i-ar fi cerut să reducă finanțarea spitalelor orășenești și sporurile acordate angajaților din sistemul sanitar. Ministrul spune că a refuzat ambele măsuri, argumentând că spitalele mici sunt esențiale pentru comunitățile care nu au acces facil la centre medicale universitare.
„Mi-ați cerut să reduc finanțarea spitalelor orășenești. Nu am făcut-o. Pentru că spitalele mici nu sunt niște cifre într-un tabel de Excel. Sunt spitalele care asigură servicii medicale pentru comunități întregi, pentru oameni care nu au întotdeauna posibilitatea să ajungă într-un centru universitar.
Mi-ați cerut să reduc sporurile personalului medical. Nu am făcut-o. Pentru că nu poți să le ceri oamenilor să muncească în condiții grele, să își asume responsabilități uriașe și apoi să le tai veniturile”, a scris ministrul.
Rogobete a afirmat că viziunea sa asupra reformei din sănătate nu presupune diminuarea veniturilor medicilor, restricționarea accesului la tratamente sau subfinanțarea unităților medicale. În opinia sa, schimbările ar trebui să se bazeze pe investiții și pe îmbunătățirea accesului pacienților la servicii.
„Așadar, da, domnule Bolojan, aveți dreptate. Nu am făcut ceea ce ați considerat dumneavoastră că trebuie făcut. Am făcut ceea ce am considerat ca ministru că este corect pentru pacienți, pentru medici și pentru sistemul de sănătate.
Dacă acestea erau reformele pe care le așteptați de la mine, atunci sunt liniștit că nu le-am făcut! Pentru mine, reforma în sănătate nu înseamnă să tai salarii, să limitezi accesul la medicamente și să închizi spitale prin subfinanțare. Înseamnă să construiești, să investești și să le oferi oamenilor acces la servicii medicale”, a conchis ministrul.
Bolojan l-a numit pe Rogobete unul dintre cei mai slabi miniștri din Guvern
Reacția ministrului Sănătății a venit după ce Ilie Bolojan a făcut, joi, 26 noiembrie, o serie de declarații critice la adresa activității acestuia. În cadrul unei conferințe de presă organizate la Suceava, președintele PNL a afirmat că Rogobete s-a numărat printre cei mai slabi membri ai cabinetului pe care l-a condus.
Fostul premier i-a reproșat ministrului că nu a dus la îndeplinire măsurile asumate și a susținut că sistemul sanitar nu poate fi reformat fără o redimensionare a cheltuielilor.
„În zona de sănătate, unde fac acum o apreciere, în guvernul pe care l-am condus, unul dintre cei mai slabi miniștri a fost ministrul sănătății, Rogobete, nu s-a făcut nimic din ceea ce trebuia făcut și din lucrurile pe care s-a angajat să le facă. Fără a redimensiona cheltuielile din sănătate, în așa fel încât banii care pleacă în sănătate să plece pentru servicii oferite pacienților și nu exclusiv pentru salariile personalului medical, acesta va rămâne un domeniu nereformat”, a declarat Ilie Bolojan.
Liderul PNL a mai susținut că, în ultimii 20 de ani, bugetul alocat sănătății a crescut de zece ori, însă această evoluție nu s-ar fi reflectat în percepția românilor asupra calității serviciilor medicale.