Publicat 29 nov. 2026, 08:35 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Declarații-șoc ale Elenei Udrea, într-un interviu exclusiv cu Ion Cristoiu, marca Realitatea PLUS. Fostul politician a vorbit despre alegerile prezidențiale din 2024 și a scos în evidență faptul că acestea nu ar fi fost anulate dacă Marcel Ciolacu ar fi intrat în turul doi. În acest context, Elena Udrea susține că nu a fost nicio ingerință rusă în alegeri.

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