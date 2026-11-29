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ExclusivPolitica· 1 min citire
Elena Udrea: Alegerile nu ar fi fost anulate dacă Ciolacu intra în turul doi. „Nu poți să desființezi democrația”
Publicat29 nov. 2026, 08:35
SursăRealitatea.net realitatea plus
Declarații-șoc ale Elenei Udrea, într-un interviu exclusiv cu Ion Cristoiu, marca Realitatea PLUS. Fostul politician a vorbit despre alegerile prezidențiale din 2024 și a scos în evidență faptul că acestea nu ar fi fost anulate dacă Marcel Ciolacu ar fi intrat în turul doi. În acest context, Elena Udrea susține că nu a fost nicio ingerință rusă în alegeri.
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