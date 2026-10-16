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Politica· 1 min citire

PNL, obligat să returneze 14 milioane de lei din campania lui Nicolae Ciucă - surse

Nicolae Ciucă, fost președinte PNL (Profimedia)

Nicolae Ciucă, fost președinte PNL (Profimedia)

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat16 oct. 2026, 14:01
Actualizat16 oct. 2026, 14:03

Lovitură financiară majoră pentru Partidul Național Liberal. Potrivit surselor Realitatea Plus, formațiunea condusă de Ilie Bolojan este obligată să returneze Autorității Electorale Permanente (AEP) suma de 14 milioane de lei, folosită în campania prezidențială din 2024 a lui Nicolae Ciucă. Liberalii au contestat în instanță solicitarea AEP, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză Autorității Electorale Permanente, iar decizia este definitivă.

Potrivit surselor citate de Realitatea Plus, sentința ICCJ a fost dată joi, 15 octombrie, iar liberalii trebuie să returneze către AEP suma de peste 14 milioane de lei, echivalentul a circa 2,8 milioane de euro.

Decizia definitivă vine pe fondul problemelor financiare ale PNL, care ar acumula datorii de peste 150 de milioane de lei.

Suma crește însă de la zi la zi, pentru că PNL este expus și la plata dobânzilor și penalităților de întârziere, precum și la procedura executării silite prin poprire, prevăzute în decizia AEP.

Litigiul a început în august 2025, după ce Autoritatea Electorală Permanentă a constatat că PNL a beneficiat de rambursarea unor cheltuieli electorale efectuate din subvenții publice, deși legislația privind finanțarea partidelor interzice rambursarea unor asemenea sume.

Solicitarea a fost contestată la Curtea de Apel București, care, la fel ca ICCJ, a dat câștig de cauză AEP.

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