PNL, obligat să returneze 14 milioane de lei din campania lui Nicolae Ciucă - surse

Publicat 16 oct. 2026, 14:01 Actualizat 16 oct. 2026, 14:03

Lovitură financiară majoră pentru Partidul Național Liberal. Potrivit surselor Realitatea Plus, formațiunea condusă de Ilie Bolojan este obligată să returneze Autorității Electorale Permanente (AEP) suma de 14 milioane de lei, folosită în campania prezidențială din 2024 a lui Nicolae Ciucă. Liberalii au contestat în instanță solicitarea AEP, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză Autorității Electorale Permanente, iar decizia este definitivă.

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