AEP cere ANAF să execute silit PNL pentru recuperarea a 14 milioane de lei. Precizările președintelui instituției

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 oct. 2026, 15:54

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a notificat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru recuperarea sumei de peste 14 milioane de lei de la Partidul Național Liberal (PNL), după ce instanța a pronunțat o hotărâre definitivă în acest dosar. Instituția nu putea începe procedura de executare silită cât timp se afla în litigiu cu partidul, a explicat președintele AEP, Adrian Țuțuianu, care și-a exprimat speranța că Fiscul va demara demersurile legale pentru recuperarea banilor.

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