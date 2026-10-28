Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
AEP cere ANAF să execute silit PNL pentru recuperarea a 14 milioane de lei. Precizările președintelui instituției
Bani PNL/ Colaj foto
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a notificat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru recuperarea sumei de peste 14 milioane de lei de la Partidul Național Liberal (PNL), după ce instanța a pronunțat o hotărâre definitivă în acest dosar. Instituția nu putea începe procedura de executare silită cât timp se afla în litigiu cu partidul, a explicat președintele AEP, Adrian Țuțuianu, care și-a exprimat speranța că Fiscul va demara demersurile legale pentru recuperarea banilor.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News