Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

AEP cere ANAF să execute silit PNL pentru recuperarea a 14 milioane de lei. Precizările președintelui instituției

Bani PNL/ Colaj foto

Bani PNL/ Colaj foto

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 oct. 2026, 15:54

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a notificat Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru recuperarea sumei de peste 14 milioane de lei de la Partidul Național Liberal (PNL), după ce instanța a pronunțat o hotărâre definitivă în acest dosar. Instituția nu putea începe procedura de executare silită cât timp se afla în litigiu cu partidul, a explicat președintele AEP, Adrian Țuțuianu, care și-a exprimat speranța că Fiscul va demara demersurile legale pentru recuperarea banilor.

Asta ține și de atribuții. Sunt state în care autoritățile electorale au organe proprii de executare. Nu suntem în această situație. Mecanismul nostru este următorul. Comunicăm acte administrative prin care am aplicat sancțiuni sau am dispus confiscări, sunt decizii și hotărâri către Administrația Fiscală. Avem comunicate absolut toate procesele-verbale care nu au fost atacate. Pentru PNL am fost în litigiu, nu am putut să procedăm la executarea silită. Am revenit la Administrația Fiscală a doua zi după ce am avut hotărârea judecătorească definitivă și sper ca Agenția Națională de Administrare Fiscală să procedeze la executarea silită, potrivit dispozițiilor legale

a declarat miercuri Adrian Țuțuianu, întrebat fiind, într-o conferință de presă, dacă AEP a reușit să recupereze o parte din suma de 14 milioane de lei pe care PNL trebuie să o restituie bugetului de stat.

AEP și ANAF vor semna un protocol de colaborare

Adrian Țuțuianu a anunțat că își propune să îmbunătățească mecanismul de colaborare dintre AEP și ANAF, în condițiile în care și alte partide ar putea avea de restituit sume importante la bugetul de stat.

Ne-am propus să îmbunătățim mecanismul de colaborare cu ANAF, pentru că nu e doar situația PNL de astăzi, veți vedea că mai sunt și altele și în viitor, anticipând puțin, vor fi și alte partide cu sume importante, partide parlamentare și neparlamentare. Va trebui să îmbunătățim colaborarea cu ANAF. Este o colaborare, dar trebuie îmbunătățită

a precizat președintele AEP.

Potrivit acestuia, săptămâna viitoare este programată semnarea unui protocol de colaborare între cele două instituții.

Ce sumă trebuie să restituie liberalii?

Partidul Național Liberal a pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) și este obligat să restituie bugetului de stat suma de 14.117.378,04 lei. Banii au fost utilizați de partid pentru promovarea cărții fostului lider liberal Nicolae Ciucă.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat că, la finalul anului 2024, când a preluat conducerea formațiunii, partidul avea datorii mari. O parte dintre acestea au fost achitate, iar celelalte urmează să fie plătite. Bolojan a precizat că și suma de peste 14 milioane de lei stabilită de instanță va fi achitată.

Nu mă voi plânge de greaua moștenire (...) Instanța a considerat că modalitatea prin care PNL a făcut acele panouri nu a fost conformă cu prevederile legale. Aici sunt aspecte pe care le vom vedea în cele din urmă cum se vor soluționa, dar v-am spus, asta este direcția și cred că fiecare organizație, fiecare partid politic trebuie să-și gestioneze finanțele în așa fel încât, pe de o parte, să nu acumuleze datorii, dar asta este responsabilitatea celor care au făcut asta în 2024 și pentru asta măcar o perioadă de penitență și de decență ar fi necesară și în același timp trebuie să creezi mecanisme pe care acum le-am creat să nu mai putem ajunge în astfel de situații

afirma Bolojan.

Recuperarea sumei de la PNL depinde acum de demersurile ANAF, instituția responsabilă de aplicarea procedurii de executare silită, după ce hotărârea judecătorească a rămas definitivă.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe