Saveta Bogdan îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „Și-a bătut joc de noi!”. Artista, revoltată de scumpiri și taxe

Publicat 28 oct. 2026, 07:29 Actualizat 28 oct. 2026, 07:30 Sursă Realitatea PLUS

Saveta Bogdan lansează un atac dur la adresa fostului premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză că și-a bătut joc de pensionarii din România. Îndrăgita interpretă de muzică populară este revoltată de scumpirile din ultima perioadă, de taxele tot mai mari și de faptul că pensiile nu au fost majorate. Artista consideră că măsurile luate în timpul guvernării Bolojan au afectat puternic nivelul de trai al românilor, în special al celor care trăiesc din venituri mici, conform Realitatea PLUS.

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