Saveta Bogdan îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „Și-a bătut joc de noi!”. Artista, revoltată de scumpiri și taxe

Saveta Bogdan lansează un atac dur la adresa fostului premier Ilie Bolojan, pe care îl acuză că și-a bătut joc de pensionarii din România. Îndrăgita interpretă de muzică populară este revoltată de scumpirile din ultima perioadă, de taxele tot mai mari și de faptul că pensiile nu au fost majorate. Artista consideră că măsurile luate în timpul guvernării Bolojan au afectat puternic nivelul de trai al românilor, în special al celor care trăiesc din venituri mici, conform Realitatea PLUS.
Saveta Bogdan răbufnește la adresa lui Ilie Bolojan. Ce îi reproșează fostului premier
Interpreta de muzică populară nu și-a ascuns nemulțumirea față de deciziile luate de Ilie Bolojan în perioada în care s-a aflat la conducerea Guvernului. Saveta Bogdan susține că pensionarii au fost printre cei mai afectați de măsurile de austeritate, în condițiile în care prețurile au continuat să crească, iar veniturile lor au rămas pe loc. Artista este revoltată și de majorarea impozitelor, despre care spune că a pus o presiune și mai mare asupra oamenilor care se descurcă deja cu greu de la o lună la alta.
Interpreta a criticat și faptul că pensionarii nu au primit majorări care să îi ajute să facă față scumpirilor. În opinia sa, creșterea prețurilor, combinată cu taxele mai mari, a făcut ca traiul de zi cu zi să devină tot mai dificil.
Într-o declarație făcută anul trecut, Saveta Bogdan a dezvăluit că primește o pensie de doar 2.300 de lei, însă a recunoscut că nu s-a bazat niciodată exclusiv pe acești bani. Interpreta de muzică populară a povestit că a reușit să își asigure un trai decent datorită spectacolelor și evenimentelor la care a cântat de-a lungul carierei. Fie că era vorba despre petreceri private, aniversări sau recepții, artista a muncit constant și a avut grijă să pună bani deoparte.
Măsurile dure luate de Ilie Bolojan. De ce au ajuns pensionarii să îl critice
Nemulțumirile exprimate de Saveta Bogdan vin după măsurile de austeritate adoptate în timpul guvernării Ilie Bolojan, începând cu vara anului 2025. Una dintre cele mai contestate decizii a fost înghețarea pensiilor pentru anul 2026, deși prețurile alimentelor, serviciilor și utilităților au continuat să crească. Valoarea punctului de referință folosit la calcularea pensiilor a fost menținută la 81 de lei, același nivel din 2024 și 2025. Astfel, pensionarii nu au beneficiat de indexarea generală a pensiilor nici în 2026, ceea ce a accentuat nemulțumirile în rândul persoanelor vârstnice.
O altă măsură care a provocat reacții puternice a fost introducerea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Din august 2025, pensionarii cu venituri peste acest prag au început să plătească o contribuție de 10% pentru suma care depășește 3.000 de lei. De exemplu, pentru o pensie brută de 4.000 de lei, contribuția la sănătate este de 100 de lei. În cazul unei pensii de 5.000 de lei, suma reținută pentru CASS ajunge la 200 de lei. Aceste măsuri au provocat nemulțumiri în rândul pensionarilor, care au reclamat că veniturile lor nu mai țin pasul cu scumpirile.
TVA mai mare, impozite crescute și scumpiri în lanț. Deciziile pentru care Bolojan a fost criticat
Nemulțumirile nu s-au limitat la pensii. Una dintre cele mai importante măsuri fiscale adoptate de Guvernul Bolojan a fost majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, începând cu 1 august 2025. În același timp, cotele reduse de TVA au fost reorganizate, fiind introdusă o cotă de 11% pentru mai multe categorii de produse și servicii. Schimbările au contribuit la creșterea costurilor suportate de populație.
Tot din august 2025, accizele la carburanți, alcool și tutun au fost majorate cu 10%, ceea ce a pus presiune suplimentară asupra prețurilor. De la 1 ianuarie 2026 au crescut și impozitele locale pentru locuințe, terenuri și autoturisme. În multe cazuri, proprietarii au ajuns să plătească sume considerabil mai mari decât în anul precedent, iar unele majorări au fost de aproximativ 80% sau chiar mai mult. Guvernul Bolojan a introdus și restricții asupra cheltuielilor publice, inclusiv înghețarea salariilor din sectorul bugetar, limitarea angajărilor și reducerea unor sporuri.
În educație, majorarea normei didactice și schimbarea regulilor privind bursele școlare au provocat, de asemenea, nemulțumiri și proteste. Fostul premier a justificat măsurile prin necesitatea reducerii deficitului bugetar și a menținerii stabilității financiare a țării.
Românii au criticat în repetate rânduri austeritatea. Scumpirile, principala nemulțumire
Măsurile fiscale adoptate în timpul guvernării Bolojan au provocat reacții puternice din partea pensionarilor, angajaților, sindicatelor și antreprenorilor. Numeroși români s-au plâns că veniturile nu le mai ajung pentru cheltuielile zilnice, în condițiile în care facturile, alimentele și medicamentele au devenit tot mai scumpe. Pensionarii au reclamat în special faptul că pensiile au rămas înghețate, în timp ce taxele și prețurile au crescut. Pentru persoanele cu venituri reduse, cheltuielile pentru produse de bază și utilități au ajuns să ocupe o parte tot mai mare din bugetul lunar.
Criticile au venit și din partea sindicatelor, care au acuzat Guvernul că măsurile de austeritate au afectat puterea de cumpărare și au pus o presiune suplimentară asupra angajaților. În mai 2026, Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, după mai multe luni marcate de tensiuni politice și nemulțumiri legate de măsurile economice.