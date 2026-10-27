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Politica· 1 min citire
Luca Niculescu: ”Suntem alături de R. Moldova şi ne coordonăm pentru a face faţă atacurilor hibride şi incursiunilor cu drone”
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Publicat27 oct. 2026, 20:06
Actualizat27 oct. 2026, 20:12
Premierul României, Luca Niculescu, a declarat marți seară, după întâlnirea cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, că cele două țări își coordonează eforturile pentru a face față atacurilor hibride și incursiunilor zilnice cu drone. Șeful Executivului a reafirmat, totodată, sprijinul Bucureștiului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru consolidarea securității regionale.
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