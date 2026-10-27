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Politica· 1 min citire

Luca Niculescu: ”Suntem alături de R. Moldova şi ne coordonăm pentru a face faţă atacurilor hibride şi incursiunilor cu drone”

FOTO: X

FOTO: X

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Scris deGabriela Bucătaru
Publicat27 oct. 2026, 20:06
Actualizat27 oct. 2026, 20:12

Premierul României, Luca Niculescu, a declarat marți seară, după întâlnirea cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, că cele două țări își coordonează eforturile pentru a face față atacurilor hibride și incursiunilor zilnice cu drone. Șeful Executivului a reafirmat, totodată, sprijinul Bucureștiului pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru consolidarea securității regionale.

Luca Niculescu: Locul Republicii Moldova este în Europa

Șeful Executivului a afirmat că România susține pe deplin parcursul european al Republicii Moldova și a salutat eforturile Parlamentului de la Chișinău pentru accelerarea procesului de integrare europeană.

Discuții excelente cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. L-am felicitat pentru activitatea intensă pe care Parlamentul a desfășurat-o pentru accelerarea procesului de integrare europeană și l-am asigurat de sprijinul total al României. Locul Republicii Moldova este în Europa și nu vom obosi să susținem acest lucru

a scris Luca Niculescu, pe X.

Luca Niculescu: ”Ne coordonăm pentru a face față atacurilor hibride și incursiunilor zilnice cu drone”

Premierul României a subliniat că Bucureștiul și Chișinăul colaborează pentru a combate atacurile hibride și incursiunile cu drone și pentru a consolida securitatea regională.

Am discutat, de asemenea, despre modalitățile în care putem consolida reziliența în regiunea noastră. Prin proiectele de conectivitate pe care le realizăm, construim adevărate punți de prosperitate și siguranță pentru cetățenii noștri. Suntem alături de Republica Moldova și ne coordonăm pentru a face față atacurilor hibride și incursiunilor zilnice cu drone

a conchis șeful Executivului.
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