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Politica· 1 min citire

Cazul Carfil Brașov. Cătălin Predoiu avertizează asupra escaladării sabotajelor: "Instituțiile noastre trebuie sprijinite și dezvoltate accelerat"

Cătălin Predoiu/ Facebook

Cătălin Predoiu/ Facebook

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 oct. 2026, 14:12

Fostul ministru de Interne Cătălin Predoiu avertizează că România s-ar putea confrunta cu o intensificare a acțiunilor de sabotaj și chiar cu tentative de atacuri de tip terorist, în contextul presiunilor generate de acțiunile hibride. Predoiu subliniază că instituțiile de ordine publică și securitate națională trebuie sprijinite prin investiții concrete și dezvoltarea accelerată a capacităților logistice și financiare, după operațiunea privind sabotajul de la platforma industrială Carfil din Brașov.

Într-un mesaj publicat marți, 27 octombrie, pe pagina sa de Facebook, Cătălin Predoiu a felicitat Serviciul Român de Informații (SRI), Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), precum și celelalte instituții implicate în operațiune.

Salut, la rândul meu, succesul SRI și DIICOT în operațiunea de capturare a sabotorilor de la Carfil. În același timp, subliniez și rolul esențial pe care MAI l-a avut, prin structurile sale de poliție și culegere de informații, în această operațiune, care a inclus și o importantă componentă de cooperare polițienească internațională.

a transmis fostul ministru de Interne.

Predoiu a ținut, astfel, să felicite toate instituțiile participante, atât pe cele care au coordonat acțiunea, cât și echipelor care au intervenit direct în teren.

Cătălin Predoiu avertizează asupra intensificării acțiunilor hibride

Fostul ministru consideră că incidentul de la Carfil reprezintă încă un semnal privind presiunea la care sunt supuse instituțiile responsabile de ordinea publică și securitatea națională.

Cred că se cuvine ca cei care nu au altă prioritate decât să le critice din orice poziție să gândească mai înțelept, inclusiv din perspectiva mijloacelor logistice pe care le au la dispoziție și a investițiilor rapide care trebuie făcute în consolidarea acestor structuri din punct de vedere logistic și financiar. Este de așteptat ca aceste presiuni să crească, pe toată linia acțiunilor hibride. Ne putem aștepta în continuare la escaladări pe linia sabotajelor și poate chiar la încercări de atacuri de tip terorist. Instituțiile noastre dispun de expertiza și capacitatea de a le face față, dar trebuie sprijinite și dezvoltate accelerat, prin măsuri concrete de finanțare și dezvoltare a capacităților

a arătat Predoiu.

Trei cetățeni străini, suspectați de implicare în sabotajul de la Carfil

DIICOT și SRI au anunțat luni, 26 octombrie, că au documentat activitatea infracțională a trei cetățeni străini, doi belaruși și un ucrainean, rezidenți în state membre ale Uniunii Europene.

Potrivit informațiilor comunicate de cele două instituții, cei trei ar face parte dintr-o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă și ar fi fost implicați în explozia produsă în incinta platformei industriale Carfil din Brașov, filială a companiei Romarm.

Potrivit surselor Realitatea PLUS, doi dintre aceștia au fost reținuți de autoritățile germane, iar al treilea se află în custodia autorităților poloneze.

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