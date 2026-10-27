Cazul Carfil Brașov. Cătălin Predoiu avertizează asupra escaladării sabotajelor: "Instituțiile noastre trebuie sprijinite și dezvoltate accelerat"

Fostul ministru de Interne Cătălin Predoiu avertizează că România s-ar putea confrunta cu o intensificare a acțiunilor de sabotaj și chiar cu tentative de atacuri de tip terorist, în contextul presiunilor generate de acțiunile hibride. Predoiu subliniază că instituțiile de ordine publică și securitate națională trebuie sprijinite prin investiții concrete și dezvoltarea accelerată a capacităților logistice și financiare, după operațiunea privind sabotajul de la platforma industrială Carfil din Brașov.
Într-un mesaj publicat marți, 27 octombrie, pe pagina sa de Facebook, Cătălin Predoiu a felicitat Serviciul Român de Informații (SRI), Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), precum și celelalte instituții implicate în operațiune.
Predoiu a ținut, astfel, să felicite toate instituțiile participante, atât pe cele care au coordonat acțiunea, cât și echipelor care au intervenit direct în teren.
Cătălin Predoiu avertizează asupra intensificării acțiunilor hibride
Fostul ministru consideră că incidentul de la Carfil reprezintă încă un semnal privind presiunea la care sunt supuse instituțiile responsabile de ordinea publică și securitatea națională.
Trei cetățeni străini, suspectați de implicare în sabotajul de la Carfil
Potrivit informațiilor comunicate de cele două instituții, cei trei ar face parte dintr-o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă și ar fi fost implicați în explozia produsă în incinta platformei industriale Carfil din Brașov, filială a companiei Romarm.
Potrivit surselor Realitatea PLUS, doi dintre aceștia au fost reținuți de autoritățile germane, iar al treilea se află în custodia autorităților poloneze.