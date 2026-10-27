Cazul Carfil Brașov. Cătălin Predoiu avertizează asupra escaladării sabotajelor: "Instituțiile noastre trebuie sprijinite și dezvoltate accelerat"

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 oct. 2026, 14:12

Fostul ministru de Interne Cătălin Predoiu avertizează că România s-ar putea confrunta cu o intensificare a acțiunilor de sabotaj și chiar cu tentative de atacuri de tip terorist, în contextul presiunilor generate de acțiunile hibride. Predoiu subliniază că instituțiile de ordine publică și securitate națională trebuie sprijinite prin investiții concrete și dezvoltarea accelerată a capacităților logistice și financiare, după operațiunea privind sabotajul de la platforma industrială Carfil din Brașov.

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