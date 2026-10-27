Suspecții în cazul tentativei de sabotaj de la fabrica Carfil din Brașov, reținuți în Germania și Polonia

Publicat 27 oct. 2026, 11:42 Sursă Realitatea PLUS

Trei suspecți în cazul tentativei de sabotaj care a vizat fabrica de armament Carfil din Brașov au fost reținuți în Germania și Polonia. Potrivit surselor Realitatea PLUS, doi dintre aceștia au fost reținuți de autoritățile germane, iar al treilea se află în custodia autorităților poloneze.

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