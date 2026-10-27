Suspecții în cazul tentativei de sabotaj de la fabrica Carfil din Brașov, reținuți în Germania și Polonia

Trei suspecți în cazul tentativei de sabotaj care a vizat fabrica de armament Carfil din Brașov au fost reținuți în Germania și Polonia. Potrivit surselor Realitatea PLUS, doi dintre aceștia au fost reținuți de autoritățile germane, iar al treilea se află în custodia autorităților poloneze.
Suspecții ar fi fost coordonați din Federația Rusă
Cei trei sunt de origine bielorusă și ucraineană și ar face parte dintr-o rețea coordonată din Federația Rusă. Potrivit informațiilor atribuite procurorilor DIICOT și SRI, aceștia ar fi fost implicați în pregătirea unor acte de sabotaj pe teritoriul României, vizând fabrica de armament Carfil din Brașov.
Conform surselor Realitatea PLUS, urmează demararea procedurilor de extrădare. Aceleași surse susțin că procesul ar putea fi unul de durată.
Nicușor Dan condamnă implicarea Rusiei în acte de sabotaj în România
„Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre”, a transmis Nicușor Dan.
El subliniază că nicio entitate străină nu are dreptul să desfășoare asemenea acțiuni pe teritoriul României sau al altor state europene.
În mesajul său, Nicușor Dan acuză Rusia că folosește de ani de zile mai multe mijloace pentru a slăbi democrațiile europene. Acesta enumeră tentativele de influențare a alegerilor, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj.
Totodată, el afirmă că Federația Rusă a trecut, în ultimele săptămâni, „la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră”.
„Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de a provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună”, a declarat Nicușor Dan.