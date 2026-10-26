Energia națională, pe mâna unui fost ofițer din servicii. Noi numiri controversate la vârful Hidroelectrica

Înainte de a pleca din fruntea Guvernului, Ilie Bolojan a girat o numire controversată la vârful Hidroelectrica, una dintre cele mai profitabile companii de stat din România. Prin intermediul Ministerului Energiei, fostul premier l-a propus, pe 7 octombrie, pe Ștefan Valeriu Ivan, fost cadru al Serviciului Român de Informații (SRI), pentru un loc în Consiliul de Supraveghere al companiei. Numirea readuce în atenție controversele privind accesul persoanelor cu trecut în structurile de informații la poziții strategice în companiile de stat și ridică semne de întrebare cu privire la respectarea angajamentelor privind depolitizarea și selecția pe criterii de merit.
Energia națională, pe mâna unui fost ofițer din servicii
Traseul profesional al noului supraveghetor desemnat de echipa Bolojan ridică semne de întrebare serioase privind promovarea în acestă poziție. Timp de 13 ani, între 1993 și 2006, Ștefan Valeriu Ivan a fost cadru în Serviciul Român de Informații, unde a fost analist de date. După ieșirea din sistemul de securitate, el s-a orientat rapid către mediul privat, unde a fondat o firmă de ”intelligence pentru afaceri” și a fost consultant corporatist.
În prezent, Ivan controlează în proporție de 70% compania Honesto Media SRL, care activează sub brandul Honesto Competitive Intelligence. Potrovit Realitatea PLUS, cel mai bun an financiar al firmei a fost 2025, cu profit net de 43.361 lei și rulaj de 172.000 lei.
De-a lungul timpului, cu sprijin politic constant de la diverse guvernări, Ivan a fost plimbat dintr-o funcție publică în alta și dintr-un consiliu de administrație în altul. Fără o carieră clădită organic în domeniul tehnic sau ingineresc al energiei, el a acumulat o colecție impresionantă de mandate în companii de stat: Transelectrica, Compania Națională a Uraniului, Complexul Energetic Oltenia, Oil Terminal, Salrom și numeroase entități din cadrul grupului Electrica sau Engie România.
Numirea lui Ștefan Valeriu Ivan, fost cadru SRI, în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica vine în contextul vacantării postului ocupat anterior de Silviu Răzvan Avram, trimis în judecată pentru luare de mită.