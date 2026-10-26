Energia națională, pe mâna unui fost ofițer din servicii. Noi numiri controversate la vârful Hidroelectrica

Publicat 26 oct. 2026, 23:16 Actualizat 26 oct. 2026, 23:17 Sursă Realitatea PLUS

Înainte de a pleca din fruntea Guvernului, Ilie Bolojan a girat o numire controversată la vârful Hidroelectrica, una dintre cele mai profitabile companii de stat din România. Prin intermediul Ministerului Energiei, fostul premier l-a propus, pe 7 octombrie, pe Ștefan Valeriu Ivan, fost cadru al Serviciului Român de Informații (SRI), pentru un loc în Consiliul de Supraveghere al companiei. Numirea readuce în atenție controversele privind accesul persoanelor cu trecut în structurile de informații la poziții strategice în companiile de stat și ridică semne de întrebare cu privire la respectarea angajamentelor privind depolitizarea și selecția pe criterii de merit.

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