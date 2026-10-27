Campania de acces gratuit la AquaVentura continuă și în această săptămână pentru elevii din Sectorul 3 și părinții lor

Scris de Catalina Anghel Publicat: 27 oct. 2026, 10:49

Campania de acces gratuit la AquaVentura Water Park & Spa continuă și în această săptămână. Până pe 31 octombrie 2026, elevii din Sectorul 3 și părinții acestora se pot bucura în continuare de acces gratuit și nelimitat la facilitățile complexului acvatic din Parcul Pantelimon, pe baza unei rezervări online.

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