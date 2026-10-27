Rovinieta după schimbarea numărului de înmatriculare. Când rămâne valabilă și ce trebuie să faci

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 oct. 2026, 12:15

Schimbarea utilizatorului unei mașini sau atribuirea unui alt număr de înmatriculare nu înseamnă, în toate cazurile, că trebuie cumpărată o nouă rovinietă. Condițiile pentru păstrarea valabilității diferă însă în funcție de țara în care este înmatriculat vehiculul. Pentru mașinile înmatriculate în străinătate, actualizarea datelor presupune o solicitare către CNAIR și o confirmare scrisă.

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