Rovinieta după schimbarea numărului de înmatriculare. Când rămâne valabilă și ce trebuie să faci

Schimbarea utilizatorului unei mașini sau atribuirea unui alt număr de înmatriculare nu înseamnă, în toate cazurile, că trebuie cumpărată o nouă rovinietă. Condițiile pentru păstrarea valabilității diferă însă în funcție de țara în care este înmatriculat vehiculul. Pentru mașinile înmatriculate în străinătate, actualizarea datelor presupune o solicitare către CNAIR și o confirmare scrisă.
În ce condiții rămâne valabilă rovinieta
Rovinieta își păstrează valabilitatea atunci când se schimbă utilizatorul vehiculului, în condițiile prevăzute de lege. De asemenea, atribuirea unui nou număr de înmatriculare nu duce automat la pierderea perioadei de valabilitate deja achitate.
Procedura de actualizare a datelor diferă însă pentru vehiculele înmatriculate în România față de cele înmatriculate în alte state. Distincția este importantă pentru șoferii care vor să folosească în continuare rovinieta după modificarea numărului.
Cadrul legislativ indicat pentru aceste reguli este Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România, alături de normele metodologice de aplicare.
Ce se întâmplă dacă mașina primește un alt număr de înmatriculare în România
Pentru vehiculele înmatriculate în România, menținerea valabilității rovinietei după schimbarea numărului este condiționată de înregistrarea modificării în baza de date a autorității de înmatriculare.
Mecanismul prevăzut presupune ca CNAIR să aibă acces zilnic, în baza unui protocol, la informațiile privind schimbarea numerelor de înmatriculare. Aceste date sunt gestionate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, în registrul național de evidență a permiselor și a vehiculelor înmatriculate.
Prin urmare, pentru această categorie de vehicule, regula se bazează pe înregistrarea noului număr în evidențele oficiale și pe schimbul de date dintre instituții.
Mașinile înmatriculate în străinătate: ce documente trebuie trimise la CNAIR
În cazul unui vehicul înmatriculat în altă țară, schimbarea numărului trebuie notificată în scris către CNAIR. Solicitarea are rolul de a actualiza informațiile din sistemul electronic de emitere și verificare a rovinietei.
Documentele necesare sunt:
cererea întocmită conform modelului disponibil pe site-ul CNAIR;
copia noului certificat de înmatriculare;
copia contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul.
Potrivit procedurii prezentate, CNAIR trebuie să opereze modificarea în cel mult șapte zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.
Transmiterea documentelor nu echivalează însă cu actualizarea imediată a rovinietei. Utilizatorul trebuie să aștepte confirmarea scrisă a CNAIR înainte de a considera că aceasta este valabilă pentru noul număr de înmatriculare.
Schimbarea utilizatorului nu anulează rovinieta
O altă situație reglementată este schimbarea persoanei care utilizează vehiculul. Aceasta nu determină, prin ea însăși, pierderea valabilității rovinietei.
Dacă se modifică și numărul de înmatriculare, trebuie respectate separat condițiile de actualizare a datelor. Păstrarea valabilității după schimbarea utilizatorului și înregistrarea unui nou număr sunt, așadar, două aspecte distincte.
Poți recupera banii pentru rovinietă dacă mașina este radiată?
În cazul radierii vehiculului din circulație, utilizatorul poate solicita restituirea contravalorii rovinietei aferente perioadei de neutilizare, în condițiile prevăzute de lege.
Restituirea nu se face automat, ci pe baza unei cereri scrise. Posibilitatea privește suma corespunzătoare perioadei eligibile pentru restituire, nu automat întreaga valoare plătită la cumpărarea rovinietei.
Rovinieta și TollRo: ce vehicule vizează fiecare tarif
Sistemul de taxare reglementat de Legea nr. 226/2023 diferențiază rovinieta de TollRo.
Rovinieta se aplică vehiculelor destinate transportului de persoane, precum și celor pentru transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone. TollRo vizează categoria vehiculelor grele de transport de marfă.
Pentru șoferii care schimbă numărul de înmatriculare, verificarea actualizării datelor rămâne esențială: în cazul vehiculelor înmatriculate în România contează înregistrarea modificării în evidențele autorității competente, iar pentru cele înmatriculate în străinătate este necesară confirmarea scrisă a CNAIR.