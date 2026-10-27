Nicușor Dan condamnă implicarea Rusiei în acte de sabotaj în România. Mesaj după incendiul de la Carfil

Nicușor Dan condamnă ferm orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României și avertizează că asemenea acțiuni fac parte dintr-o campanie coordonată împotriva statelor europene. Într-un mesaj în care se referă la investigațiile privind incendiul de pe platforma industrială Carfil, acesta mulțumește instituțiilor românești și partenerilor externi pentru colaborare și cere vigilență în fața amenințărilor hibride.
„Condamn cu toată fermitatea orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și reprezintă o încălcare gravă a suveranității și securității țării noastre”, a transmis Nicușor Dan.
El subliniază că nicio entitate străină nu are dreptul să desfășoare asemenea acțiuni pe teritoriul României sau al altor state europene.
Nicușor Dan: „Actele de sabotaj fac parte din războiul hibrid al Rusiei împotriva Europei”
În mesajul său, Nicușor Dan acuză Rusia că folosește de ani de zile mai multe mijloace pentru a slăbi democrațiile europene. Acesta enumeră tentativele de influențare a alegerilor, campaniile de dezinformare, războiul informațional, atacurile cibernetice și actele de sabotaj.
Totodată, el afirmă că Federația Rusă a trecut, în ultimele săptămâni, „la un alt nivel de escaladare și provocare împotriva transportului maritim civil în Marea Neagră”.
„Să fie clar, toate acestea nu sunt incidente izolate, fără legătură între ele, ci fac parte dintr-o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de a provoca diviziuni în societățile noastre, de a descuraja angajamentul statelor europene pentru propria securitate și pentru apărarea comună”, a declarat Nicușor Dan.
Potrivit acestuia, obiectivul războiului hibrid este slăbirea din interior a statelor europene și a solidarității dintre ele. Intensificarea acestor acțiuni impune, în opinia sa, o vigilență sporită și o evaluare permanentă a riscurilor.
Mesaj despre incendiul de pe platforma industrială Carfil
Referindu-se la cazul Carfil, Nicușor Dan a salutat activitatea instituțiilor implicate în investigații și identificarea persoanelor responsabile.
„Salut eficiența tuturor profesioniștilor din cadrul SRI, MAI, DIICOT și DGIA care au acționat pentru a-i identifica atât pe cei care au provocat incendiul de pe platforma industrială Carfil, cât și pe adevărații responsabili din spatele acestui act provocator”, a transmis acesta.
El a subliniat că instituțiile statului trebuie să identifice astfel de atacuri și, pe cât posibil, să le prevină.
Nicușor Dan a mai anunțat că statul român va acționa pentru prevenirea unor asemenea incidente, identificarea celor implicați și protejarea cetățenilor și a infrastructurilor critice. În paralel, România va continua cooperarea cu aliații din NATO și cu partenerii din Uniunea Europeană.
Avertisment privind recrutarea prin rețelele sociale
Un alt punct al mesajului vizează folosirea platformelor online de către entități ostile pentru atragerea și manipularea unor persoane.
Potrivit lui Nicușor Dan, investigațiile asupra sabotajului de la Carfil arată cât de frecvent sunt utilizate rețelele sociale în acest scop, inclusiv pentru implicarea celor recrutați în acțiuni ilegale.
„Oamenii trebuie să fie conștienți de aceste pericole și să trateze cu toată atenția ceea ce se vehiculează în spațiul online”, a avertizat acesta.
În încheiere, Nicușor Dan le-a mulțumit partenerilor externi pentru colaborarea cu structurile românești și a cerut un răspuns comun în fața acestor amenințări.
„Răspunsul nostru trebuie să fie unul comun, coordonat și credibil, bazat pe solidaritate și capacitatea de a acționa împreună”, a transmis el.