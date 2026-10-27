Nicușor Dan condamnă implicarea Rusiei în acte de sabotaj în România. Mesaj după incendiul de la Carfil

Scris de Darius Stănescu Publicat: 27 oct. 2026, 11:12

Nicușor Dan condamnă ferm orice implicare a Federației Ruse în acte de sabotaj pe teritoriul României și avertizează că asemenea acțiuni fac parte dintr-o campanie coordonată împotriva statelor europene. Într-un mesaj în care se referă la investigațiile privind incendiul de pe platforma industrială Carfil, acesta mulțumește instituțiilor românești și partenerilor externi pentru colaborare și cere vigilență în fața amenințărilor hibride.

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