Afaceriștii vin cu soluții pentru relansarea economiei: românii să cumpere produse fabricate în țară

Dragoș Damian, directorul general al Terapia Cluj, îi cere lui Sorin Grindeanu să lanseze o campanie prin care românii să fie încurajați să cumpere produse fabricate în țară. Omul de afaceri susține că aceasta este una dintre cele mai importante soluții pentru relansarea economiei în 2027. În opinia sa, produsele românești pot concura cu cele din import atât la calitate, cât și la preț, iar încurajarea consumului intern ar putea aduce mai multe locuri de muncă, investiții și venituri la bugetul de stat, conform Realitatea PLUS.
Într-un mesaj publicat luni, 26 octombrie, Dragoș Damian a atras atenția că mulți români preferă produsele din import chiar și atunci când există variante similare fabricate în țară. Acesta consideră că schimbarea obiceiurilor de cumpărare ar putea ajuta industria românească și ar putea reduce dependența de mărfurile aduse din străinătate.
Dragoș Damian îi cere lui Sorin Grindeanu să încurajeze cumpărarea produselor românești
Directorul Terapia Cluj susține că România are nevoie de o schimbare a modului în care oamenii aleg produsele pe care le cumpără. Acesta consideră că promovarea mărfurilor fabricate în țară ar trebui să devină o prioritate pentru autorități, indiferent dacă este vorba despre medicamente, alimente sau alte produse industriale.
Omul de afaceri susține că avantajele nu s-ar limita la prețurile plătite de consumatori. În opinia sa, cumpărarea produselor fabricate în România ar ajuta companiile locale să își dezvolte activitatea, să creeze noi locuri de muncă și să atragă investiții. Totodată, acesta consideră că o economie bazată într-o măsură mai mare pe producția internă ar putea genera venituri suplimentare pentru bugetul statului, bani care să fie folosiți pentru spitale, școli, drumuri și pensii.
Exemplul dat de Dragoș Damian: Medicamentele românești, ignorate în favoarea celor din import
Pentru a explica problema, Dragoș Damian a dat un exemplu din industria farmaceutică, domeniu în care activează de mai mulți ani. Acesta a vorbit despre siropurile cu ibuprofen pentru copii, folosite frecvent de părinți atunci când cei mici au febră. Potrivit omului de afaceri, în farmaciile din România există cel puțin cinci mărci de astfel de produse fabricate în țară. Damian susține că acestea sunt mai ieftine decât unele variante importate și oferă aceeași eficiență, calitate și siguranță.
Cu toate acestea, spune el, mulți părinți și bunici aleg în continuare mărcile din import. Omul de afaceri afirmă că a întâlnit inclusiv situații în care medicii și farmaciștii le-au explicat cumpărătorilor că există produse românești similare, însă aceștia au preferat variantele străine. Dragoș Damian consideră că una dintre probleme este percepția potrivit căreia produsele fabricate în România ar fi de calitate mai slabă. În opinia sa, această idee îi dezavantajează pe producătorii români și îi determină pe consumatori să plătească mai mult pentru produse importate.
Acesta susține că problema depășește industria farmaceutică și se regăsește în mai multe domenii ale economiei.
Ce campanie propune Dragoș Damian pentru anul 2027
În mesajul adresat lui Sorin Grindeanu, Dragoș Damian a cerut lansarea unei campanii naționale prin care românii să fie încurajați să aleagă produsele fabricate în țară.
„Domnule Președinte, sper ca în 2027 să lansați o campanie pentru a încuraja românii să cumpere fabricat în România.”
Polonia, exemplul oferit de Dragoș Damian pentru susținerea producției interne
În mesajul său, directorul Terapia Cluj a făcut și o comparație cu Polonia, țară pe care o consideră un posibil model pentru relansarea economiei românești. Acesta a explicat că, pe piața poloneză, una dintre cele mai cumpărate mărci de sirop cu ibuprofen este fabricată chiar în Polonia, de o companie de familie cu o istorie de peste 40 de ani. Potrivit lui Damian, exemplul arată că produsele fabricate pe plan local pot câștiga încrederea consumatorilor și pot deveni foarte căutate pe propria piață. Omul de afaceri consideră că România ar putea urma un model asemănător, prin promovarea produselor autohtone și prin încurajarea oamenilor să le aleagă atunci când fac cumpărături.
România a importat cu peste 22 de miliarde de euro mai mult decât a exportat
Apelul lui Dragoș Damian vine în contextul în care România continuă să înregistreze un deficit comercial ridicat. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în primele opt luni din 2026, țara a importat bunuri în valoare de aproximativ 88,27 miliarde de euro și a exportat produse de 65,83 miliarde de euro.
Diferența dintre importuri și exporturi a ajuns astfel la 22,44 miliarde de euro, cu 1,4% mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. În luna august 2026, deficitul comercial a fost de aproximativ 3,14 miliarde de euro. Exporturile au însumat 7,55 miliarde de euro, în timp ce importurile au ajuns la 10,69 miliarde de euro. Dragoș Damian a atras atenția și asupra industriei farmaceutice, despre care susține că ar avea o contribuție de aproximativ 15% la deficitul balanței comerciale a României.
În opinia sa, creșterea vânzărilor pentru produsele fabricate în țară ar putea susține activitatea companiilor românești, ar putea atrage noi investiții și ar putea contribui la reducerea dezechilibrului dintre importuri și exporturi. Pentru anul 2027, omul de afaceri îi cere lui Sorin Grindeanu să susțină o campanie națională dedicată produselor fabricate în România, considerând că aceasta ar putea reprezenta un pas important pentru relansarea economiei.