Afaceriștii vin cu soluții pentru relansarea economiei: românii să cumpere produse fabricate în țară

Publicat 27 oct. 2026, 07:19 Sursă Realitatea PLUS

Dragoș Damian, directorul general al Terapia Cluj, îi cere lui Sorin Grindeanu să lanseze o campanie prin care românii să fie încurajați să cumpere produse fabricate în țară. Omul de afaceri susține că aceasta este una dintre cele mai importante soluții pentru relansarea economiei în 2027. În opinia sa, produsele românești pot concura cu cele din import atât la calitate, cât și la preț, iar încurajarea consumului intern ar putea aduce mai multe locuri de muncă, investiții și venituri la bugetul de stat, conform Realitatea PLUS.

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