Fritz vrea sprijinul PNL pentru Timișoara. Ce le-ar fi promis liberalilor în schimb - SURSE

Dominic Fritz a contestat în instanță decizia prefectului de Timiș prin care s-a constatat încetarea mandatului său de primar al Timișoarei, deși a susținut public că își dorește organizarea cât mai rapidă a alegerilor parțiale. Demersul său poate întârzia stabilirea datei scrutinului. În paralel, potrivit unor surse politice, USR ar fi încercat să rupă alianța dintre PSD și PNL de la Timișoara și să obțină sprijinul liberalilor pentru recâștigarea Primăriei, însă negocierile nu ar fi avut rezultatul dorit, conform Realitatea PLUS.
Liderul USR a contestat ordinul prefectului de Timiș, prin care s-a constatat încetarea înainte de termen a mandatului său de primar. Acțiunea a fost înregistrată la Tribunalul Timiș pe 19 octombrie 2026 și vizează anularea unui act administrativ. Demersul are implicații și asupra calendarului alegerilor parțiale pentru Primăria Timișoara.
Potrivit prevederilor Codului administrativ, în cazul contestării ordinului prefectului, termenul de maximum 90 de zile pentru organizarea alegerilor se calculează de la pronunțarea hotărârii instanței. Legea prevede că tribunalul trebuie să se pronunțe în termen de 30 de zile, iar hotărârea primei instanțe este definitivă. Prin urmare, contestația poate întârzia declanșarea calendarului electoral, însă nu presupune automat suspendarea ordinului prin care s-a constatat încetarea mandatului.
USR ar fi încercat să rupă alianța PSD-PNL de la Timișoara
În paralel cu demersurile din instanță, USR ar fi încercat să își asigure sprijinul liberalilor pentru viitoarele alegeri parțiale. Potrivit unor surse politice, reprezentanții partidului ar fi purtat discuții cu PNL pentru a obține susținerea unui candidat apropiat de USR la Primăria Timișoara. La nivel național, PNL și USR au colaborat politic, însă situația este diferită la Timișoara, unde liberalii au o alianță locală cu PSD. Potrivit surselor, reprezentanții USR ar fi încercat să îi convingă pe liberalii din Timiș să renunțe la această înțelegere, dar ar fi fost refuzați. Liberalii ar fi transmis că își doresc să păstreze alianța cu social-democrații, ceea ce complică negocierile privind susținerea unui candidat comun la alegerile pentru Primăria Timișoara.
Ce le-ar fi promis reprezentanții USR liberalilor. Miza Primăriei Sectorului 6
Potrivit acelorași surse, discuțiile dintre cele două partide nu s-ar fi limitat la situația politică din Timișoara. Reprezentanții USR ar fi încercat să obțină sprijinul liberalilor inclusiv prin promisiuni privind viitoarele alegeri locale din București. Una dintre variantele discutate ar fi vizat susținerea unui candidat PNL la Primăria Sectorului 6, în schimbul sprijinului liberalilor pentru un candidat apropiat de USR la Timișoara.
Primăria Sectorului 6 a fost condusă de Ciprian Ciucu, apropiat al lui Ilie Bolojan, înainte ca acesta să câștige mandatul de primar general al Capitalei. În prezent, administrația sectorului este condusă interimar de Paul Moldovan, viceprimar PNL. Informațiile privind promisiunile făcute în cadrul negocierilor provin din surse politice, fără să existe un anunț oficial privind încheierea unei asemenea înțelegeri.
Background: De ce și-a pierdut Dominic Fritz mandatul de primar al Timișoarei
Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar după o decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată în iunie 2026, prin care a fost confirmat raportul Agenției Naționale de Integritate privind un conflict de interese. Potrivit motivării ÎCCJ în dosarul lui Dominic Fritz, fostul primar a semnat un document administrativ referitor la un proiect urbanistic de pe urma căruia putea beneficia o persoană care îi acordase anterior un împrumut de 25.000 de lei pentru campania electorală.
Ulterior, în baza noilor prevederi legislative privind integritatea în funcțiile publice, prefectul județului Timiș, Paul Finta, a emis Ordinul nr. 960 din 2 octombrie 2026, prin care a constatat încetarea de drept a mandatului lui Fritz. Atribuțiile de primar au fost preluate de viceprimarul Ruben Lațcău, care conduce interimar administrația locală până la alegerea unui nou edil. Dominic Fritz a contestat legalitatea încetării mandatului, iar instanța urmează să se pronunțe asupra acțiunii sale. Între timp, data alegerilor parțiale pentru Primăria Timișoara nu a fost stabilită.