Fritz vrea sprijinul PNL pentru Timișoara. Ce le-ar fi promis liberalilor în schimb - SURSE

Publicat 26 oct. 2026, 15:04 Sursă Realitatea PLUS

Dominic Fritz a contestat în instanță decizia prefectului de Timiș prin care s-a constatat încetarea mandatului său de primar al Timișoarei, deși a susținut public că își dorește organizarea cât mai rapidă a alegerilor parțiale. Demersul său poate întârzia stabilirea datei scrutinului. În paralel, potrivit unor surse politice, USR ar fi încercat să rupă alianța dintre PSD și PNL de la Timișoara și să obțină sprijinul liberalilor pentru recâștigarea Primăriei, însă negocierile nu ar fi avut rezultatul dorit, conform Realitatea PLUS.

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