De ce Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar. Motivarea ÎCCJ privind corupția administrativă și conflictul de interese

Motivarea deciziei definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul lui Dominic Fritz arată în ce a constat conflictul de interese în care s-a aflat primarul Timișoarei și de ce judecătorii au considerat că acesta trebuia să se abțină de la semnarea documentelor privind un PUZ de pe urma căruia putea beneficia o persoană care îi acordase un împrumut de 25.000 de lei pentru campania electorală. Potrivit motivării, Fritz știa că era dator față de arhitectul Răzvan Negrișanu și a semnat în mod conștient referatul necesar continuării procedurii, deși avea posibilitatea să delege această atribuție, fără să blocheze proiectul.
Potrivit motivării ÎCCJ, pentru existența conflictului de interese nu era necesară dovedirea unui prejudiciu concret sau a faptului că decizia publică fusese efectiv influențată de corupție. Era suficientă existența unui interes personal sau patrimonial susceptibil să afecteze imparțialitatea, concomitent cu participarea alesului la emiterea actului administrativ.
În comunicatul transmis la 18 iunie 2026, ÎCCJ a arătat că, ”în esență”, Fritz a participat la emiterea unui act administrativ prin care, folosindu-și autoritatea funcției, a procurat beneficii propriului creditor, de la care primise un împrumut pentru finanțarea campaniei electorale pentru Primăria Timișoara.
”Decizia ÎCCJ reconfirmă standardul obiectiv al conflictului de interese”, a precizat instanța supremă, subliniind că existența unei relații financiare directe, participarea la emiterea actului și posibilitatea ca interesul personal să afecteze imparțialitatea exercitării funcției publice sunt elementele relevante în analiza unei astfel de situații.
ÎCCJ a mai arătat că obligația de abținere a alesului local există tocmai pentru a proteja încrederea publică în corectitudinea procesului decizional și pentru a împiedica folosirea autorității publice în favoarea unor interese private, precizând că același standard se aplică indiferent de funcția ocupată sau de apartenența politică.
1. Referatul nu era un act formal, iar Fritz era cel care trebuia să își asume proiectul
”Sub un prim aspect, potrivit art. 136 alin. (8) lit. a) din Codul administrativ, proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi poate fi supus dezbaterii consiliului local numai dacă este însoțit de referatul de aprobare al inițiatorului. Departe de a fi un act lipsit de relevanță, referatul de aprobare constituie condiția premisă, legalmente necesară, pentru declanșarea procedurii deliberative. El exprimă manifestarea de voință a autorității executive de a-și însuși proiectul și de a-l supune votului consiliului local. Or, manifestarea de voință relevantă pentru ședința din 27.11.2020 nu putea fi decât cea a primarului în exercițiu la acel moment recurentul, iar nu cea a predecesorului său, a cărui funcție încetase.”
2. ÎCCJ: Fritz știa că era debitor și a acționat deliberat
”Înalta Curte reține că acesta a acționat în deplină cunoștință a calității sale de debitor față de creditorul beneficiar indirect al actului, calitate declarată public în declarația de avere. Această cunoaștere distinge în mod fundamental situația sa de cea a unui ales care nu putea cunoaște existența conflictului. Recurentul nu a semnat referatul din eroare ori ca urmare a unei proceduri automate, ci, conform propriei mărturisiri, pentru a asigura continuitatea procedurii, ceea ce denotă o decizie conștientă și deliberată.”
3. Împrumutul pentru campanie, considerat de ÎCCJ mai mult decât o datorie obișnuită
”Împrumutul electoral generează o dependență personală și politică de intensitate superioară unei datorii comerciale obișnuite, creditorul fiind cel care a finanțat campania prin care recurentul a ajuns în funcția publică pe care era chemat să o exercite cu imparțialitate. Abținerea creditorului de la vot, pe temeiul propriului conflict de interese, confirmă realitatea și intensitatea interesului patrimonial în cauză.”
4. De ce ÎCCJ consideră grav conflictul de interese
”Atunci când titularul funcţiei participă la adoptarea unui act susceptibil să producă un beneficiu unei persoane cu care acesta se află într-un raport patrimonial relevant, este afectată însăşi aparenţa de imparţialitate pe care exercitarea autorităţii publice trebuie să o ofere cetăţenilor.
Prin urmare, gravitatea unui asemenea incident de integritate nu poate fi redusă exclusiv la existenţa sau inexistenţa unui prejudiciu ori la valoarea avantajului patrimonial obţinut. Ea trebuie analizată şi prin prisma valorii instituţionale afectate. În acest sens, nu vorbim numai de consecinţele conduitei individuale, ci şi restabilirea unei separări neechivoce între interesul privat şi autoritatea publică, indispensabilă pentru protejarea credibilităţii, imparţialităţii şi integrităţii funcţiei exercitate. Legitimitatea democratică a mandatului nu exonerează alesul de respectarea regimului juridic al conflictului de interese.”
De ce ÎCCJ nu i-a redus sancțiunea
5. Interdicția de trei ani nu a fost considerată disproporționată
”Severitatea impactului sancțiunii nu rezidă exclusiv în imposibilitatea temporară de a candida la o funcție eligibilă. Această imposibilitate constituie o consecință inerentă și previzibilă pentru orice persoană care, exercitând o funcție publică eligibilă, acționează în condiții de conflict de interese. Interdicția prevăzută de art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 este limitată în timp și nu îngrădește dreptul la muncă al recurentului, care își păstrează posibilitatea de a desfășura activități profesionale în mediul privat, precum și în funcții din domeniul public ce nu implică depunerea declarațiilor de avere și de interese potrivit art. 1 din lege.
Prin urmare, în mod corect instanța de fond a reținut că interdicția de a ocupa funcții publice sau demnități publice pentru o perioadă de 3 ani nu este disproporționată în raport cu scopul legitim al statului de a asigura integritatea persoanelor care exercită o funcție publică sau o demnitate publică și că reclamantul nu justifică un caz excepțional pentru a fi înlăturată interdicția.”