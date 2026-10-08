De ce Dominic Fritz și-a pierdut mandatul de primar. Motivarea ÎCCJ privind corupția administrativă și conflictul de interese

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 14:21

Motivarea deciziei definitive a Înaltei Curți de Casație și Justiție în dosarul lui Dominic Fritz arată în ce a constat conflictul de interese în care s-a aflat primarul Timișoarei și de ce judecătorii au considerat că acesta trebuia să se abțină de la semnarea documentelor privind un PUZ de pe urma căruia putea beneficia o persoană care îi acordase un împrumut de 25.000 de lei pentru campania electorală. Potrivit motivării, Fritz știa că era dator față de arhitectul Răzvan Negrișanu și a semnat în mod conștient referatul necesar continuării procedurii, deși avea posibilitatea să delege această atribuție, fără să blocheze proiectul.

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