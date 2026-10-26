Anca Alexandrescu îl acuză pe Ilie Bolojan de ipocrizie: „Este într-o campanie electorală permanentă”. Ce spune despre vila de la RA-APPS

Publicat 26 oct. 2026, 19:25 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a lansat un val de critici la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că își construiește imaginea publică printr-o campanie electorală permanentă și că folosește un discurs anti-populist în contradicție cu propriile acțiuni. Într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, aceasta a criticat inclusiv situația locuirii în vila administrată de RA-APPS, cheltuielile suportate din bani publici și aparițiile publice ale premierului, inclusiv cea de la Oradea.

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