Anca Alexandrescu îl acuză pe Ilie Bolojan de ipocrizie: „Este într-o campanie electorală permanentă”. Ce spune despre vila de la RA-APPS

Nu înțeleg ce face domnul Bolojan, pentru că, dacă tot este în această campanie de imagine, încearcă să ne convingă că nu este populist. Tot repetă că toate măsurile pe care le-a luat le-a luat pentru că nu este populist. Păi atunci ce mai face în vila de la RA-APPS?
Domnul Bolojan este într-o campanie electorală de foarte mulți ani de zile, încă de când a fost primar în Oradea, apoi președinte al Consiliului Județean, iar după ce a venit la București, senator, președinte al Senatului, președinte interimar, prim-ministru și așa mai departe.
Este foarte clar că el se află într-o campanie electorală permanentă. Am demonstrat și faptul că, pe bani publici, inclusiv locali și centrali, și-a făcut imagine. Nu uitați de contractul cu Digi, de 196 de milioane de euro, nu uitați de contractul cu vedetele de la Pro TV, nu uitați de toate celelalte vedete și de influencerii care l-au susținut în campania electorală.
Domnul Ilie Bolojan este cel care se dorește a fi viitorul contracandidat al lui Nicușor Dan. Eu mă bucur. Să-și rupă hainele de pe ei, să se certe unul cu altul și cel de-al treilea să câștige, adică să fie bine pentru România.
Însă domnul Bolojan își aduce aminte că s-a instalat singur în vila de la RA-APPS? Nici măcar nu a cerut permisiunea RA-APPS. Cei de acolo s-au trezit cu el instalat, i-au dat să vadă locația respectivă și pur și simplu s-a mutat.
Folosea și cealaltă vilă, în care treceai pentru a ajunge la piscină, inclusiv iubita domnului Bolojan. E greu să pleci din lux când ai petrecut atâtea luni de zile acolo.
Nu mai trebuie să stea foarte multe luni în această vilă domnul Bolojan, pentru că el a fost doar un premier interimar, care nu a mai avut puteri depline.
Dacă vă aduceți aminte, eu am fost cea care a arătat și faptul că, atunci când a ajuns președinte interimar, el încă cerea bani pentru cazare de la Senat. Probabil că în continuare o să ceară locuință de la Senat, dacă va prinde vreo poziție prin conducerea Senatului, și tot din banii noștri, pentru că și în vila de la RA-APPS absolut totul se plătea din banii noștri, ai cetățenilor. Și toți parlamentarii primesc acești bani pentru chirie tot din banii noștri.
Ipocrizia este foarte mare, în special la domnul Bolojan.
Apropo de ipocrizie, sunt niște salturi pe care nu le înțeleg la domnia sa. Vă amintiți că, în momentul în care a devenit președinte interimar, fostul președinte Traian Băsescu îi explica faptul că nu poți să stai la Cotroceni să-ți faci ochiuri dimineața și să-ți bei cafeaua?
De la acea formă de populism, în care se spunea că nu mai dăm banii statului român pe alte chirii și așa mai departe, acum pare că a căzut în extrema cealaltă.
Poate fi și o formă de grandomanie să locuiești în Palatul Cotroceni. Eu aș spune că mai degrabă ar putea fi și o formă de grandomanie, nu neapărat de populism.
L-am văzut pe domnul Bolojan făcând baie de mulțime. Dar ați văzut câți oameni au fost? Sunt cei câțiva susținători pe care îi are în Oradea, pentru care a făcut niște lucruri tot cu bani publici, ca să fie clar.
Domnul Bolojan a fost unul dintre cei mai mari beneficiari ai banilor veniți de la București, de la toate guvernele, inclusiv de la guvernele PSD. Deci nu a adus el bani, nu a adus nici fonduri europene. El este cel care, știți, a cumpărat acele microbuze la un preț dublu sau triplu față de celelalte.
Deci nu este altceva decât un personaj care a fost preluat acum de hashtag-iști, pentru că l-au lăsat din brațe pe Nicușor Dan, fiindcă s-au supărat că a făcut alianță cu PSD-ul, pe bună dreptate, pentru că i-a dezamăgit pe oameni. Acum și-au găsit un nou stindard: Bolojan. Bolojan este perfecțiunea întruchipată.
Bolojan, care a nenorocit România, care a distrus și PNL-ul. Într-un anumit punct de vedere, aș putea spune că sunt tristă. Foarte bine le face, își merită soarta, pentru că, după ce i-au ținut în brațe pe Iohannis, pe Cîțu, pe Orban, pe Ciucă, cei de la PNL își merită soarta.
Dar nenorocirea este că a distrus România. I-a nenorocit pe români, a tăiat pensii, salarii, a nenorocit tot mediul de afaceri, adică tocmai electoratul PNL-ului. A luat numai măsuri în defavoarea românilor, dar în favoarea unor companii străine și a unor țări de unde, probabil, are ițele din spate, cu care este manevrat.
Păi tot la Oradea a făcut baie de mulțime, pentru că peste tot în țară, pe unde a fost, era huiduit. Nu putea să facă baie de mulțime, pentru că îl huiduia lumea peste tot pe unde se ducea. În schimb, la Oradea a mai făcut astfel de băi de mulțime.