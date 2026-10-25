Anca Alexandrescu: „Dacă vreți să rezolvați problema fermierilor schimbați conducerea ANSVSA”

Din avionul către Mykonos, finul domnului Gruia Stoica, prietenul doamnei Țoiu. E un pesedist, Florin Manole. Dom'le, așteptați inflația? Păi de unde așteptați să cadă din cer, vorba lui Bogdan Tiberiu Iacob? Ca să vedeți cu cât măriți pensiile... Aș vrea, domnule Manole, să aud săptămâna aceasta de la dumneavoastră, cum rezolvați cazul Pașca și să scoateți la suprafață cine este vinovat pentru ce s-a întâmplat acolo și pentru faptul că s-au plătit peste 20 de milioane de lei pentru niște oameni care au fost mutați prin toată țara, unii dintre ei au și murit între timp, doar pentru că s-a dorit un circ mediatic. Vreau să vă aud, domnule Manole, ce faceți pentru persoanele cu dizabilități, pentru mame? Pentru cei care nu au locuri de muncă. Lăsați vrăjeala.
Bolojan s-a apucat și el de campanie electorală, că dacă face Nicușor, face și Bolojan. Unde s-a dus el? S-a dus să se întâlnească cu oamenii de afaceri care l-au aplaudat, ați văzut, l-au aplaudat. Dar cine l-a aplaudat? Domnul Dragoș Anastasiu, cel cu șpaga de supraviețuire. Vă aduceți aminte de el, nu? Că ce l-a organizat? Împreună cu cine? Împreună cu domnul Șucu! S-a dus la prietenii lui. Și asta va face...își va face campanie electorală. Puneți mâna și scoateți furăciunile și nenorocirile de la guvern. Puneți mâna și scoateți unde s-au dus banii ăia mulți.
Câți bani s-au dus pe armament, câți bani s-au dus în Ucraina, pe care i-ați luat de la cetățeni, nu din altă parte. Cine sunt vinovații pentru că nu s-au luat fondurile europene și așa mai departe. Deci lăsați postările pe pagină de socializare și treceți la treabă.
L-am văzut astăzi pe domnul Luca Niculescu și cu asta închei. Nu, mai am ceva de spus. Am văzut astăzi pe Luca Niculescu la Ziua Armatei. Absolut toți în jurul lui se închinau. Luca Niculescu nu. Pentru mine este un minus uriaș, uriaș, domnule Luca Niculescu, care acum de când sunteți prim-ministru nu mai răspundeți la mesaj.
Dar e bine, o luați pe... drumul pe care au luat-o toți. Vi se umflă capul când ajungeți la putere.
Și nu în ultimul rând, am un cuvânt și pentru George Simion. Domnule Simion, ce faceți dumneavoastră pentru domnul Călin George? În afară de niște postări pe Facebook, pe TikTok, niște lamentări că, vai, vai, eu sunt următorul.
Luați-vă pampers că văd că muriți de frică. Ați fugit în Cehia la o reuniune de mâna a doua a patrioților...că patrioții din linia întâi nu vă primesc printre ei. Dar ce să vezi, am auzit că aveți probleme și la ICR, că nu prea vă mai iubesc. Ați căzut între scaune. Cum era de așteptat. Cum de altfel o să cădeți și în România. Pentru că oamenii, pe zi ce trece, se conving de jocul pe care îl faceți. Succese în continuare cu domnul Gruia Stoica și cu Sile Pușcaș. Oamenii s-au deșteptat, să știți. Chiar dacă unii mă înjură pe mine, chiar dacă ei cred că eu am ceva cu George Simion, într-o zi, se vor deștepta și ei.