Anca Alexandrescu: „Dacă vreți să rezolvați problema fermierilor schimbați conducerea ANSVSA”

Publicat 25 oct. 2026, 21:41 Actualizat 25 oct. 2026, 21:50 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalista Anca Alexandrescu a lansat un val de critici la adresa mai multor lideri politici, în cadrul emisiunii sale - Culisele Statului Paralel. Aceasta i-a vizat pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Luca Niculescu și George Simion, cărora le-a reproșat lipsa unor rezultate concrete și faptul că, în opinia sa, ar pune accentul pe declarații publice și mesaje pe rețelele de socializare, în loc să rezolve problemele cetățenilor.

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