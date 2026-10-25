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Anca Alexandrescu: „Dacă vreți să rezolvați problema fermierilor schimbați conducerea ANSVSA”

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 oct. 2026, 21:41
Actualizat25 oct. 2026, 21:50
SursăRealitatea PLUS

Jurnalista Anca Alexandrescu a lansat un val de critici la adresa mai multor lideri politici, în cadrul emisiunii sale - Culisele Statului Paralel. Aceasta i-a vizat pe Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Luca Niculescu și George Simion, cărora le-a reproșat lipsa unor rezultate concrete și faptul că, în opinia sa, ar pune accentul pe declarații publice și mesaje pe rețelele de socializare, în loc să rezolve problemele cetățenilor.

Printre subiectele abordate s-au numărat situația fermierilor români, conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), sprijinul acordat persoanelor vulnerabile, cheltuielile publice și implicarea liderilor politici în problemele care îi preocupă pe români.

Anca Alexandrescu cere schimbarea conducerii ANSVSA

Unul dintre principalele subiecte abordate de Anca Alexandrescu a fost situația agriculturii românești și nemulțumirile fermierilor față de conducerea ANSVSA. Jurnalista i-a cerut lui Sorin Grindeanu să treacă de la anunțurile privind măsurile pregătite de miniștrii PSD la decizii concrete.

Știu, o să enervez pe mulți în seara asta. Bine, dar asta fac eu în fiecare seară când sunt aici la pupitru. Mai nou și pe pagina de socializare. Sigur, nu mai am o audiență, nu mai contează ce spun, zero, nu mai am nicio valoare. Cel pe care l-am invitat în această seară a trăit același lucru ca și mine, adică cei pe care i-a susținut... Și s-a bătut pentru ei și a ajuns să-i aducă la putere, ca să zic așa. S-au întors împotriva lui și l-au făcut albie de porci. Fix așa e și la mine. Dar eu m-am oprit la timp.

Adică eu m-am trezit, m-am păcălit, ca să zic așa, cu anumite personaje. Nu, nu m-am păcălit cu toți cei cu care am lucrat. Fiecare răspunde pentru ce a făcut. Dar, hai să începem așa.

Am văzut primele anunțuri ale lui Sorin Grindeanu în legătură cu primele măsuri pe care le vor lua miniștrii PSD, înțeleg eu, în guvernul Luca Niculescu.

În legătură cu anunțurile făcute de Sorin Grindeanu. Sigur, vrăjeală de primă săptămână. Aș vrea să văd lucruri concrete, pentru că PSD-ul este la fel de vinovat ca Bolojan și ca PNL-ul deopotrivă pentru tot ceea ce s-a întâmplat în România, cel puțin din decembrie 2024 și până acum. De exemplu, domnule Grindeanu... Mă aștept ca ministrul Agriculturii și primul ministru, pentru că la el este, în dreptul lui este această decizie, să decidă în sfârșit schimbarea conducerii ANSVSA.

Dacă vreți să rezolvați problema fermierilor, dincolo de vaccinuri, dincolo de vrăjeala, cu redeschidem dialogul cu Bruxelles, redeschidem exportul de oi, schimbați șefia de la ANSVSA. Schimbați, dom'le, ce aveți de ce stau pe funcție? Am înțeles, unii ar fi și pe ștatul de plată al unor servicii.

Toți fermierii care au fost invitați la mine la emisiune, toți ciobanii cu care m-am întâlnit în Piața Victoriei sunt exasperați de conducerea ANSVSA. Schimbați conducerea de la ANSVSA.

Pasul 2: treceți ANSVSA-ul înapoi la Ministerul Agriculturii, așa cum a fost odată. Vreau să văd că luați aceste două măsuri și atunci aș putea să vă cred că vreți într-adevăr să faceți ceva pentru fermierii români.

— a declarat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu îl acuză pe Ilie Bolojan că își face campanie electorală

În intervenția sa, jurnalista l-a criticat și pe Ilie Bolojan, despre care a afirmat că ar fi început o campanie de imagine prin întâlnirile cu reprezentanți ai mediului de afaceri.

Anca Alexandrescu a făcut referire la o întâlnire la care premierul a fost aplaudat de participanți și a amintit numele lui Dragoș Anastasiu și al omului de afaceri Dan Șucu.

Din avionul către Mykonos, finul domnului Gruia Stoica, prietenul doamnei Țoiu. E un pesedist, Florin Manole. Dom'le, așteptați inflația? Păi de unde așteptați să cadă din cer, vorba lui Bogdan Tiberiu Iacob? Ca să vedeți cu cât măriți pensiile... Aș vrea, domnule Manole, să aud săptămâna aceasta de la dumneavoastră, cum rezolvați cazul Pașca și să scoateți la suprafață cine este vinovat pentru ce s-a întâmplat acolo și pentru faptul că s-au plătit peste 20 de milioane de lei pentru niște oameni care au fost mutați prin toată țara, unii dintre ei au și murit între timp, doar pentru că s-a dorit un circ mediatic. Vreau să vă aud, domnule Manole, ce faceți pentru persoanele cu dizabilități, pentru mame? Pentru cei care nu au locuri de muncă. Lăsați vrăjeala.

Bolojan s-a apucat și el de campanie electorală, că dacă face Nicușor, face și Bolojan. Unde s-a dus el? S-a dus să se întâlnească cu oamenii de afaceri care l-au aplaudat, ați văzut, l-au aplaudat. Dar cine l-a aplaudat? Domnul Dragoș Anastasiu, cel cu șpaga de supraviețuire. Vă aduceți aminte de el, nu? Că ce l-a organizat? Împreună cu cine? Împreună cu domnul Șucu! S-a dus la prietenii lui. Și asta va face...își va face campanie electorală. Puneți mâna și scoateți furăciunile și nenorocirile de la guvern. Puneți mâna și scoateți unde s-au dus banii ăia mulți.

Câți bani s-au dus pe armament, câți bani s-au dus în Ucraina, pe care i-ați luat de la cetățeni, nu din altă parte. Cine sunt vinovații pentru că nu s-au luat fondurile europene și așa mai departe. Deci lăsați postările pe pagină de socializare și treceți la treabă.

L-am văzut astăzi pe domnul Luca Niculescu și cu asta închei. Nu, mai am ceva de spus. Am văzut astăzi pe Luca Niculescu la Ziua Armatei. Absolut toți în jurul lui se închinau. Luca Niculescu nu. Pentru mine este un minus uriaș, uriaș, domnule Luca Niculescu, care acum de când sunteți prim-ministru nu mai răspundeți la mesaj.

Dar e bine, o luați pe... drumul pe care au luat-o toți. Vi se umflă capul când ajungeți la putere.

Și nu în ultimul rând, am un cuvânt și pentru George Simion. Domnule Simion, ce faceți dumneavoastră pentru domnul Călin George? În afară de niște postări pe Facebook, pe TikTok, niște lamentări că, vai, vai, eu sunt următorul.

Luați-vă pampers că văd că muriți de frică. Ați fugit în Cehia la o reuniune de mâna a doua a patrioților...că patrioții din linia întâi nu vă primesc printre ei. Dar ce să vezi, am auzit că aveți probleme și la ICR, că nu prea vă mai iubesc. Ați căzut între scaune. Cum era de așteptat. Cum de altfel o să cădeți și în România. Pentru că oamenii, pe zi ce trece, se conving de jocul pe care îl faceți. Succese în continuare cu domnul Gruia Stoica și cu Sile Pușcaș. Oamenii s-au deșteptat, să știți. Chiar dacă unii mă înjură pe mine, chiar dacă ei cred că eu am ceva cu George Simion, într-o zi, se vor deștepta și ei.

— a zis jurnalista Anca Alexandrescu.

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