„Nu vor fi alegeri anticipate”. Anca Alexandrescu, critici la adresa lui George Simion: "Se fac niște jocuri"
Anca Alexandrescu/ FOTO: Bogdan Chircan
Jurnalista Anca Alexandrescu a comentat, marți seara, în cadrul editorialului din cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, principalele subiecte ale zilei, de la poziționarea liderului AUR George Simion față de alegerile anticipate și negocierile politice pentru formarea guvernului și până la decizia Tribunalului București în cazul lui Călin Georgescu. Jurnalista a susținut, astfel, că nu vor avea loc alegeri anticipate și a afirmat că are informații din interiorul mai multor partide legate de acest subiect. "Asta este treaba unui jurnalist: să aibă surse peste tot. Și la PSD, și la USR, și la PNL, și la USR, peste tot", a declarat Anca Alexandrescu.
Anca Alexandrescu susține că nu vor avea loc alegeri anticipate
Anca Alexandrescu a afirmat că alegerile anticipate nu vor avea loc și a susținut că evoluțiile politice din ultimele zile confirmă informațiile pe care jurnalista le are legate de acest subiect.
„Nu vor fi alegeri anticipate. Știu că enervează pe foarte mulți că spun lucrul ăsta, dar nu vedeți că am avut dreptate cu toate? Adică tot ce am spus așa se întâmplă. Totul”, a declarat moderatoarea Realitatea PLUS.
Aceasta a explicat că informațiile sale provin din surse pe care susține că le are în cadrul mai multor formațiuni politice.
„V-am mai explicat că asta este treaba unui jurnalist. Să aibă surse peste tot. Și la PSD, și la USR, și la PNL, peste tot. Am surse. Cu cât ai mai multe surse, cu atât ești mai bună”, a spus Anca Alexandrescu.
Moderatoarea a comentat și reacțiile pe care afirmă că le primește din partea susținătorilor lui George Simion, susținând că numărul postărilor și al mesajelor îndreptate împotriva sa arată că opiniile sale au devenit relevante în dezbaterea politică.
„Am devenit mai importantă decât George Simion. Opt din zece postări sunt despre mine. Atâta mobilizare în zona lui Simion, toți influencerii lui Simion se agită, mă fac în toate felurile, mă jignesc, intră pe pagina mea să-mi spună diverse – sute de mii. Deci înțeleg că sunt importantă, contează ceea ce spun eu de vă deranjează atât de tare”, a afirmat aceasta.
Despre decizia Tribunalului București în dosarul lui Călin Georgescu
Un alt subiect abordat de Anca Alexandrescu a fost cel legat de situația juridică a lui Călin Georgescu. Moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" a declarat că, în opinia sa, acesta ar trebui eliberat și a susținut că documentele din dosar pe care spune că le-a consultat nu justifică o măsură preventivă atât de severă.
„Am spus încă de aseară că, din punctul meu de vedere, astăzi Călin Georgescu ar trebui eliberat. Nu există niciun fel de motiv pentru o asemenea măsură. Cel puțin din ceea ce am văzut eu în documentele de la dosar, pentru că, așa cum v-am spus, mi-au fost puse la dispoziție”, a declarat Anca Alexandrescu.
Aceasta a respins criticile referitoare la faptul că un jurnalist poate avea acces la documente furnizate de avocați sau de părțile implicate într-un dosar.
„Jurnalistul poate să aibă documente de la avocați, de la părți. Nu e niciun fel de problemă. În toată lumea se întâmplă asta. Și la Washington se întâmplă același lucru”, a afirmat moderatoarea.
Anca Alexandrescu a comentat și solicitarea avocaților lui Călin Georgescu privind înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu. În opinia sa, demersul apărării ar putea influența argumentele prezentate în instanță în legătură cu măsura preventivă.
„Avocații săi au cerut astăzi arest la domiciliu. Sigur că conspiraționiștii de serviciu o să spună: «Dom'ne, sigur, le dă apă la moară să spună că e vinovat». Nu. Cred că e o mișcare foarte interesantă și inteligentă a avocaților lui Călin Georgescu. Prin această cerere, practic, le închide procurorilor și celor de la Curtea de Apel să ceară altceva. Adică mâine, poimâine, când o să se judece la Curtea de Apel, judecătorul va fi în următoarea situație: procurorul o să ceară arest. Păi, deja s-a decis arest la domiciliu, la instanța de la tribunal. Cum va justifica judecătorul că trebuie să fie în arest, care-i pericolul?
Omul a demonstrat foarte clar, s-a dus de fiecare dată la control judiciar, nu l-a încălcat niciodată, a respectat absolut tot. Deci, cum vor justifica? Eu cred că avocații lui Călin Georgescu au dat șah-mat”, a declarat Anca Alexandrescu.
Ea a susținut, de asemenea, că nu ar exista probe care să îl incrimineze pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, în raport cu documentele pe care spune că le-a consultat. Ea a invocat și posibilitatea ca persoanele implicate în gestionarea unui împrumut să fi acționat fraudulos, fără a prezenta însă, în declarațiile reproduse, dovezi care să confirme această ipoteză.
„Nu există nicio probă care să-l incrimineze. Tind să o cred pe doamna Georgescu atunci când a spus că a fost înșelat Călin Georgescu. E posibil ca persoanele alea care au gestionat împrumutul și cei care au în afara țării să fi fost niște escroci”, a afirmat aceasta.
Moderatoarea a adăugat că evoluția cazului ar putea clarifica situația și a formulat o comparație ipotetică pentru a-și susține punctul de vedere: „Acum, ce vine? Dacă eu, de exemplu, recomand pe cineva și îl cunosc și știu că a făcut afaceri, dacă ăla face niște escrocherii, de ce sunt eu vinovată? [...] Timpul va lămuri toate aceste lucruri”.
Anca Alexandrescu, critici dure la adresa lui George Simion: "Principalul beneficiar al arestării lui Georgescu"
În editorialul sa, moderatoarea Realitatea PLUS a susținut că George Simion și AUR ar beneficia politic de situația juridică a lui Călin Georgescu.
„Eu v-am spus că marele beneficiar al arestării lui Călin Georgescu este George Simion, pentru că mai mult de jumătate din voturile pe care le are AUR astăzi și pe care le-a avut George Simion la alegerile prezidențiale se datorează lui Călin Georgescu”, a declarat aceasta.
Anca Alexandrescu a estimat că, în absența sprijinului electoral asociat lui Călin Georgescu, AUR ar putea reveni la scorurile din 2024.
„Fără Călin Georgescu, AUR și George Simion se întorc poate la scorul din 2024, adică în jur de 20%, poate 25%, să zicem”, a afirmat moderatoarea. Aceasta a criticat și estimările privind creșterea intenției de vot pentru AUR, susținând că unele sondaje ar prezenta rezultate supraevaluate.
„Am văzut că sociologii de serviciu, ăia care erau pe toate posturile și spuneau: «Mamă, are AUR 50%, ia la redistribuire 50%». L-am auzit astăzi pe Palada, că a zis la Gândul: «Ce credeți? A scăzut AUR-ul la 35%». Cum? Păi, că acum o lună ziceați că ia 50% la redistribuire”, a spus Anca Alexandrescu.
Ea a susținut că estimările respective ar face parte dintr-un joc politic: „Eu v-am spus că sunt umflate sondajele și că sunt neadevărate și că se fac niște jocuri, pentru că ăștia sunt oamenii sistemului”.
Despre relațiile lui George Simion cu ambasadoarea SUA în Grecia
Anca Alexandrescu a abordat și demisia ambasadoarei Statelor Unite în Grecia, pe care a legat-o de presupuse relații și contacte politice ale unor persoane din România. Ea a făcut, astfel, referire la Sorin Grindeanu, Bogdan Ivan, Sebastian Ghiță și George Simion.
" Palada a crescut în umbra lui Ghiță. E în gașca lor acolo. Apropo de Ghiță, astăzi am văzut că doamna ambasador a Statelor Unite din Grecia și-a dat demisia. Evident, noua purtătoare de cuvânt de la Casa Albă a anunțat că ei i-au cerut să-și dea demisia. Acum am înțeles. Probabil că o fi supărat și Sorin Grindeanu. Habar n-am întrebat, că nu mă interesează. Dar cred că alți băieți sunt mai supărați", a spus Anca Alexandrescu.
Moderatoarea a afirmat că George Simion ar fi povestit, în cadrul unei ședințe de partid din Teleorman, despre o discuție cu ambasadoarea și despre posibilitatea organizării unei întâlniri cu Sorin Grindeanu.
„Al treilea domn supărat că pleacă doamna ambasador e domnul George Simion. A, pe ce, nu știați că a zis domnul Simion că e prieten cu doamna ambasador, că-s prieteni buni, a zis. A și povestit la o ședință de partid la Teleorman că l-a sunat doamna ambasador atunci când a fost cu guvernul Veștea, i-a spus că îi trimite avion să discute, să negocieze, să-l pună la masă cu domnul Sorin Grindeanu.
Dar nu v-a spus public cum a cunoscut-o pe doamna ambasador? Nu? Nu v-a spus? Ia uite ce părere o să aibă alegătorii domnului Simion, suveraniștii, când o să afle că domnul Simion a cunoscut-o pe doamna ambasador de la domnul Ovidiu Semenescu.
Nu știi cine-i domnul Semenescu? Coldea, Apa Nova, francezii. Mi-a șoptit mie cineva că s-ar fi dat și bani pentru aranjarea întâlnirii ăsteia. Acum, eu nu știu, până n-am proba, nu cred. Dar, nu-i așa? Suveranism adevărat, 100%”, a spus Anca Alexandrescu.
De ce crede jurnalista că George Simion nu susține, de fapt, alegerile anticipate
Moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" a criticat poziționarea liderului AUR în contextul discuțiilor despre posibilitatea declanșării alegerilor anticipate și al solicitărilor privind suspendarea președintelui Nicușor Dan. Anca Alexandrescu a susținut, astfel, că George Simion ar evita, de fapt, alegerile anticipate și a pus totul pe seama intereselor politice ale liderului AUR.
„Acum, când toată lumea vorbește în aceste zile că e posibil ca Nicușor Dan să declanșeze alegeri anticipate, hop, George Simion vine și spune: «Păi să-l suspendăm pe Nicușor Dan». Păi, de ce? A, vă e frică de anticipate, domnule Simion, sau în continuare faceți jocul lui Bolojan?”, s-a întrebat retoric moderatoarea.
Aceasta a criticat și ideea suspendării președintelui Dan, susținând că o astfel de mișcare ar putea avea consecințe asupra raporturilor politice din perioada următoare.
„Dacă ați fi făcut o negociere cu partidele celelalte să schimbați președintele Senatului, să puneți pe altcineva, aș fi înțeles. Dar, altfel, care este logica? Nu vă doriți anticipate. Vă e frică de anticipate. Dincolo de faptul că nu veți lua scorul pe care îl susțineți în fața oamenilor, nu aveți nici program de guvernare, nici oameni pregătiți să guverneze”, a declarat aceasta.
„Apropo, domnule Simion, dar ce-a făcut, domnule, cu raportul ăla despre anularea alegerilor, cu care se lăuda Miss Laura Gherasim, doamna aceea care i-a păcălit pe români că face audieri la comisie? De fapt, era doar un eveniment, conferință, dezbateri, neavând niciun fel de atribut. De ce ați amânat prezentarea raportului? Sau ce aveți în plus față de raportul pe care l-a făcut domnul Aurelian Pavelescu și pe care v-ați dus la Washington?”, s-a mai întrebat Anca Alexandrescu.
Acuzații privind donațiile și cheltuielile lui George Simion
Un alt subiect abordat de moderatoarea Realitatea PLUS a vizat modul în care George Simion ar strânge bani de la susținătorii AUR, aceasta vorbind și despre cheltuielile asociate activităților sale.
„Apropo, domnul Simion, am înțeles că peste tot pe unde vă duceți spuneți că eu fac așa de la bani. Nu, domnul Simion, nu toată lumea funcționează ca dumneavoastră pe bani”, a afirmat aceasta.
Moderatoarea a susținut că ar urma să prezinte invitații trimise de George Simion pentru un eveniment și a pus întrebări despre sumele care ar fi fost strânse.
„O să vă arăt în seara asta invitațiile pe care le-a trimis domnul Simion, în care a și dat contul. Sunt curioasă cum va justifica banii pe care i-a adunat, că uite, sursele mele din AUR spun că ați adunat vreo 300.000 de euro. Ăia care au intrat în cont sunt ușor de urmărit, dar ăia care au venit la plic, că au auzit că la intrare era cineva care spunea: «În plic sau în cont»”, a declarat Anca Alexandrescu.
Aceasta a criticat și modul în care ar fi fost organizate unele întâlniri cu susținătorii AUR, susținând că participanților li s-ar fi cerut să contribuie financiar.
„Vă place cu bani și pe aplicațiile alea de la AUR, v-am mai criticat în anii trecuți. Când adunați bani, făceați întâlniri prin toată țara și puneați oamenii să dea bani ca să se întâlnească cu dumneavoastră. Astea sunt adevăruri”, a spus moderatoarea.
Promovarea online a lui Simion, în centrul criticilor jurnalistei
Anca Alexandrescu a abordat și presupusa finanțare a promovării online a lui George Simion, făcând referire la declarații atribuite lui Makaveli și la relația acestuia cu milionarul Victoraș Micula.
„Influencerii domnului Simion sunt supărați că am spus că a mărturisit Makaveli pe TikTok, în urmă cu multe luni de zile, că a primit bani de la Victoraș Micula, îl știți? Ăla cu dosar penal, cu condamnare, cu taică-su care are de luat, care are de dat înapoi la statul român vreo 400 de milioane de euro”, a declarat Anca Alexandrescu.
Aceasta a afirmat că a primit materiale suplimentare de la telespectatori și că intenționează să le prezinte în emisiune.
„Mi-a trimis cineva în weekend niște postări de pe TikTok și, uite, eu o să vi le arăt în seara asta, în care Makaveli povestește nu numai că a luat bani de la Victoraș Micula să-l promoveze pe domnul Simion, dar am și niște live-uri în care domnul Simion a fost alături de Victoraș Micula, alături de Makaveli, chiar și alături de BogPR, la un moment dat”, a susținut moderatoarea.
Anca Alexandrescu a comparat aceste afirmații cu situația lui Călin Georgescu și a lui BogPR, susținând că ar trebui aplicate aceleași criterii de evaluare în cazul tuturor persoanelor despre care se afirmă că au beneficiat de promovare online.
„Ceea ce am spus eu aseară a fost că BogPR, de fapt, nu are nicio vină, cum nici domnul Georgescu nu are nicio vină. Nu! Dacă i-ați găsit o vină lui BogPR sau domnului Georgescu, înțeleg că aceeași măsură trebuie aplicată și domnului Simion, că dânsul chiar a beneficiat de promovare”, a afirmat aceasta.
Moderatoarea a adăugat și că Makaveli ar fi declarat că poate pune la dispoziție documente referitoare la plăți.
„Există mărturii, a zis Makaveli, că pune la dispoziție documentele și conturile și banii care s-au plătit. Ca să fie clar. Păi, despre ce vorbim aici?”, a spus Anca Alexandrescu.
Anca Alexandrescu îl critică pe Ilie Bolojan și avertizează asupra situației din sistemul sanitar
În același editorial, Anca Alexandrescu a susținut că premierul interimar Ilie Bolojan s-ar teme, la rândul său, de alegerile anticipate. Ea a estimat, în context, că guvernul Luca Niculescu va obține suficiente voturi pentru a trece de Parlament, dar a criticat ceea ce a descris ca fiind "blocaje politice" care afectează instituțiile publice.
„Acum, înțeleg că domnul Bolojan se teme și el de anticipate. Păi, ce ai făcut? Cum? De ce vă temeți de anticipate? Strigați voi în gura mare: «Anticipate, anticipate, anticipate». Ți-e frică? Ți-e frică să se vadă câte voturi mai controlezi? Ți-e frică să se vadă ce scor mic are PNL-ul de când l-ai dus în cap?”, a declarat moderatoarea.
Aceasta a afirmat că guvernul ar putea primi peste 240 de voturi, însă a avertizat că situația instituțiilor publice, în special a celor din domeniul sănătății, ar trebui să reprezinte o prioritate.
„Însă vreau să le spun celor care astăzi fac acest joc de glezne și care își bat joc și de cetățenii români, dar și de funcționarii care lucrează la stat și care asigură supraviețuirea României. În special de medici, de cei care lucrează în spitale, la ambulanță, care sunt efectiv într-o situație dramatică. Nu mai sunt bani de salarii, nu mai sunt bani de medicamente”, a spus Anca Alexandrescu.
Moderatoarea a atribuit responsabilitatea pentru eventualele consecințe asupra funcționării instituțiilor publice celor pe care îi consideră implicați în blocajul politic.
„Sunteți responsabili de fiecare viață care se pierde începând de acum. S-au tras nenumărate semnale de alarmă. Disperarea voastră de a rămâne la butoane, pe de-o parte a lui Bolojan și a lui Simion de a face un scor cât mai mare în sondaje, nu justifică aceste decizii care să blocheze orice instituție care ajută la supraviețuirea României”, a afirmat aceasta.
Anca Alexandrescu a reiterat că nu își dorește ca guvernul să treacă de votul Parlamentului, dar a susținut că scenariul pe care îl anticipează este unul în care AUR va rămâne în opoziție, alături de o configurație politică dominată de PNL și USR.
„Nu îmi doresc să treacă acest guvern, am spus lucrul acesta, dar se va întâmpla fix ce am spus eu. Și se va trezi AUR-ul în opoziție cu Bolojan și cu USR și să vezi distracții”, a declarat moderatoarea.
Comparații cu evoluțiile politice din Germania și Italia
În ultima parte a editorialului său, Anca Alexandrescu a făcut referire la evoluțiile politice din Europa, invocând ascensiunea partidului german Alternativa pentru Germania (AfD) și pozițiile cancelarului Friedrich Merz și ale premierului italian Giorgia Meloni.
Moderatoarea a susținut că presiunea electorală exercitată de AfD ar determina partidele tradiționale să preia unele dintre temele formațiunii.
„Ce credeți? Merz, de când i-a intrat frica în oase din cauza creșterii AfD-ului și a succesului pe care l-a înregistrat în două landuri, a început să preia discursul și măsuri de la AfD”, a afirmat aceasta.
Anca Alexandrescu a menționat și o scrisoare despre care a spus că ar fi fost trimisă la Bruxelles de Friedrich Merz și Giorgia Meloni, prin care s-ar solicita posibilitatea unor derogări de la anumite măsuri europene.
„Și astăzi am văzut și scrisoarea pe care Meloni a trimis-o împreună cu Merz la Bruxelles, prin care cer derogare, în cazul în care sunt anumite măsuri prea dure la Bruxelles, să poată să nu aplice măsurile în țările lor, dacă sunt mult prea dificile pentru guvernele și companiile din țările respective”, a declarat moderatoarea. În acest context, ea a criticat lipsa unei poziții similare din partea României și a întrebat cine ar trebui să reprezinte interesele țării în negocierile europene.
„De România cine să se ocupe? Cine să ia asemenea măsuri? Cine să ceară așa ceva?”, a întrebat Anca Alexandrescu.
La finalul moderatoarea a făcut o referire ironică la un posibil protest organizat la Bruxelles și la jurnalistul Robert Turcescu, încheind cu o întrebare despre activitatea acestuia.
„Apropo, a tăiat chitanță la arestul central?”, a spus Anca Alexandrescu.
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