„Nu vor fi alegeri anticipate”. Anca Alexandrescu, critici la adresa lui George Simion: "Se fac niște jocuri"

Publicat 13 oct. 2026, 22:42 Actualizat 13 oct. 2026, 22:51 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalista Anca Alexandrescu a comentat, marți seara, în cadrul editorialului din cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, principalele subiecte ale zilei, de la poziționarea liderului AUR George Simion față de alegerile anticipate și negocierile politice pentru formarea guvernului și până la decizia Tribunalului București în cazul lui Călin Georgescu. Jurnalista a susținut, astfel, că nu vor avea loc alegeri anticipate și a afirmat că are informații din interiorul mai multor partide legate de acest subiect. "Asta este treaba unui jurnalist: să aibă surse peste tot. Și la PSD, și la USR, și la PNL, și la USR, peste tot", a declarat Anca Alexandrescu.

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