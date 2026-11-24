Publicat 24 nov. 2026, 21:27 Actualizat 24 nov. 2026, 21:28 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a vorbit despre problemele sistemului energetic din România și despre deciziile politice care, în opinia sa, au afectat resursele și capacitatea de producție a țării. În cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, jurnalista a susținut că numirea unui specialist în domeniul energiei reprezintă un motiv de optimism și a adus în discuție provocările cu care se vor confrunta românii în sezonul rece.

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