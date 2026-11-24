„Cred că una dintre cele mai mari victorii, de altfel puținele pe care le-am avut noi, ca români, în ultima perioadă, este faptul că în acest guvern, care funcționează astăzi la București, avem, în sfârșit, un profesionist la Ministerul Energiei.
Știți foarte bine că, împreună cu Dian Popescu, aici, la „Culisele Statului Paralel”, de aproape opt ani de zile – în martie se vor împlini opt ani –, am dezbătut intens acest domeniu și i-am criticat pe cei care au înstrăinat tot ce a însemnat resursă a României, pe cei care au dat pe mâna francezilor, austriecilor, italienilor și așa mai departe resursele românilor.
Mai ales Dian a făcut aici niște previziuni și a explicat, de ani de zile, faptul că România va ajunge într-o situație grea, foarte complicată, din cauză că cei care erau la putere, pe de o parte, habar nu aveau de acest domeniu, iar pe de altă parte erau trădători. Nu au înțeles că România are nevoie de refacerea acelui mix energetic pe care clasa politică l-a distrus, în urmă cu foarte mulți ani, din prostie.
Suntem astăzi în situația în care, în sfârșit, așa cum am spus, avem un profesionist la Ministerul Energiei, pe care mi l-am dorit aici, în platoul emisiunii „Culisele Statului Paralel”. Cred că aceasta este poate cea mai relaxată poziție pe care o am într-o emisiune. Nu este un ministru pe care să-mi doresc să-l atac, ci, dimpotrivă, să-l ajut să facă ceea ce trebuie pentru România.
Domnul Dumitru Chiseliță și îi mulțumesc foarte mult pentru că a acceptat să vină în platoul nostru în această seară, la „Culisele Statului Paralel”.
Să le spunem românilor care este situația reală, actuală, pentru că Dian le-a explicat de fiecare dată oamenilor în ce situație ne aflăm din cauza deciziilor politice care s-au luat de-a lungul anilor și din cauza unor personaje care au făcut jocuri, și-au urmărit interesele și au făcut afaceri.
De-a lungul timpului, au existat băieți deștepți de la toate partidele, care au profitat de aceste schimbări.
Astăzi aș vrea să începem emisiunea cu o întrebare pentru dumneavoastră, domnule Chiseliță: care este situația reală a României, în prezent, din punct de vedere energetic? Cu ce ne vom confrunta în această iarnă? Care sunt perspectivele, în special din punctul de vedere al facturilor românilor? Pentru că aceasta este cea mai mare teamă, pe fondul scăderii nivelului de trai și al veniturilor, dar și al creșterii inflației.
Știu că există niște prețuri plafonate, mai știu și de la Dian multe alte lucruri, dar aș vrea să le explicați dumneavoastră românilor în ce situație ne aflăm astăzi și care sunt perspectivele, în primul rând pentru această perioadă de iarnă, care, iată, în sfârșit, se apropie. De la 1 decembrie va fi frig afară, consumul va fi mai mare, chiar dacă prețurile sunt plafonate.
Este România pregătită? Suntem într-o situație mai bună față de alți ani? Cum vor evolua lucrurile?”