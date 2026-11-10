Anca Alexandrescu, reacție după declarațiile lui Nicușor Dan despre AUR: „Am o problemă cu modul de a face politică a lui George Simion”

Publicat 10 nov. 2026, 22:16 Actualizat 10 nov. 2026, 22:17 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a comentat, în cadrul editorialului său de la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, declarațiile președintelui Nicușor Dan referitoare la AUR și la posibilitatea ca partidul să ajungă la guvernare. Jurnalista susține că mesajul șefului statului confirmă o serie de observații pe care le-a făcut în ultimele luni despre conducerea formațiunii și strategia politică a lui George Simion.

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