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Anca Alexandrescu, reacție după declarațiile lui Nicușor Dan despre AUR: „Am o problemă cu modul de a face politică a lui George Simion”

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 nov. 2026, 22:16
Actualizat10 nov. 2026, 22:17
SursăRealitatea PLUS

Anca Alexandrescu a comentat, în cadrul editorialului său de la emisiunea „Culisele Statului Paralel”, declarațiile președintelui Nicușor Dan referitoare la AUR și la posibilitatea ca partidul să ajungă la guvernare. Jurnalista susține că mesajul șefului statului confirmă o serie de observații pe care le-a făcut în ultimele luni despre conducerea formațiunii și strategia politică a lui George Simion.

Aceasta a afirmat că nu are o problemă cu membrii sau cu alegătorii AUR, ci cu stilul politic promovat de liderul partidului, pe care îl consideră conflictual și lipsit de soluții concrete. În opinia sa, formațiunea riscă să se izoleze atât pe plan intern, cât și în relațiile externe dacă nu își schimbă abordarea.

Anca Alexandrescu susține că declarațiile lui Nicușor Dan confirmă criticile sale la adresa lui George Simion

În debutul intervenției, Anca Alexandrescu a folosit o formulare ironică, afirmând că ea ar fi redactat discursul președintelui despre AUR. Ulterior, a explicat că a interpretat mesajul lui Nicușor Dan ca pe o critică la adresa modului în care George Simion conduce partidul, nu ca pe o respingere a tuturor membrilor formațiunii.

Jurnalista a susținut că diferența trebuie făcută între oamenii care susțin AUR și strategia politică a conducerii sale.

Se crea o confuzie. Acum, sigur, ca să încep direct: eu mă autodenunț.

Eu i-am scris discursul lui Nicușor Dan despre AUR. E clar, nu-i niciun dubiu. Ca să nu se mai chinuie fetele lui Simion să traducă ce a vrut să spună Nicușor Dan în această seară despre AUR.

N-a făcut altceva Nicușor Dan decât să confirme ceea ce spun de câteva luni de zile aici, la Culisele Statului Paralel, și anume că nu am nicio problemă cu AUR, nu am nicio problemă cu oamenii care sunt acolo, foarte valoroși, mulți dintre ei, ci am o problemă cu modul de a face politică a lui George Simion.

Adică cu zăngănit, scandal, cu lozinci, vrăjeli, ceartă cu toată lumea. Concluzia este una singură: și ceea ce v-am spus că se va întâmpla, se întâmplă. Prin politica pe care a făcut-o și prin jocul ăsta de glezne pe care George Simion îl încearcă de câteva luni de zile, a izolat AUR-ul și intern, și extern.

Foarte atent să vă uitați, nu vă luați după ce spun domnițele care vor pe listă la AUR, să se remarce la Simion în față, acolo, să le pună și pe ele. Ele oricum sunt pe ștatul de plată la AUR. Deci, ce a vrut să spună Nicușor Dan?

Nu, în niciun caz n-a spus că AUR-ul nu poate intra la guvernare, ca să fie foarte clar. Ci faptul că acest mod de a face politică nu este compatibil cu niciun guvern serios.

Ah, am văzut pe unii că sunt în extaz, că a zis Nicușor Dan că l-a trimis pe Veștea, că nu l-a trimis pe Veștea să ofere ceva și să negocieze, și că doar s-a dus acolo și le-a spus: "Votați, nu vă dau nimic în schimb."

Păi, oameni buni, Veștea n-avea ce să ofere în schimb AUR-ului. Eu am spus aici, la Culisele Statului Paralel, că i s-a oferit lui George Simion președinția Senatului, dar nu de către Veștea, ci de către Sorin Grindeanu, lucru pe care și l-a asumat public, de altfel, domnul Grindeanu. Despre asta este vorba. Nici Nicușor Dan, nici Veștea nu puteau să ofere AUR-ului președinția Senatului, ca să fie foarte clar.

Și se vede lucrul acesta în aceste zile, când, ce să vedeți, că există înțelegere între AUR și PSD pe anumite funcții. A fost ieri la secretarul general, astăzi la radio, la TVR, la Curtea de Conturi, și îi văd pe ăștia de la USR și de la PNL-ul lui Bolojan, mamă, sunt supărați că există înțelegeri.

E normal să fie așa. Și asta am spus de la început: PSD-ul a fost primul partid care a ieșit pe locul 1 la alegeri, pe locul 2 a ieșit AUR-ul, și așa e normal ca aceste 2 partide să aibă prioritate la numirile în funcții, că așa au zis cetățenii, că ei trebuie să iasă pe primul loc.

Acum, extaz mare, Alexandreasca a avut dreptate și de data asta. Ce să vedeți? Simion, în această seară, este una cu pământul. Dacă AUR-ul mai are vreo șansă în viitor, este doar în a-și schimba modalitatea de a face politică. Ceea ce am spus: să vină cu soluții, să vină cu un program de țară, nu cu vrăjeli, cu lozinci, cu povești, cu tot felul de postări pe TikTok, pe Facebook.

a declarat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu nu este de acord cu afirmațiile lui Nicușor Dan

În editorialul său, jurnalista a ridicat și problema protestului anunțat pentru data de 14 noiembrie. Aceasta s-a declarat îngrijorată de evoluțiile din jurul manifestațiilor și a pus sub semnul întrebării momentul în care Nicușor Dan a ales să vorbească pe larg despre AUR și despre electoratul partidului.

În rest, la nivel de discurs, nu sunt de acord cu ce spune Nicușor Dan, sub nicio formă. Da, suntem slugile Bruxelles-ului. Da, stăm în genunchi. Problema este cu modul în care spui lucrurile acestea. Nu cu violență, nu cu înjurături, ci cu oameni articulați, cu soluții, cu propuneri de guvernare concrete, nu o vrăjeală de galerie. Ceea ce practică George Simion de atâta vreme este încă o confirmare că AUR-ul, dacă nu se trezește și nu face ce trebuie, în sensul de a veni cu soluții, de a juca echilibrat politic... I-ați văzut pe Le Pen, pe la, pe cum o cheamă, pe Meloni, pe Alice Weidel? I-ați văzut să se comporte cum se comportă Simion toată ziua, pe TikTok, cu lozinci și cu povești?

Nu, oamenii fac lucruri concrete. Au venit la putere în anumite landuri, au luat deja măsuri concrete. Vrăjeala nu mai ține. N-ați făcut altceva, domnule Simion, decât să faceți loc altor suveraniști care vor să ocupe și să dezbine această zonă.

Asta se va întâmpla, ca să fie foarte clar. Vă spun sincer, eu mă tem pentru evoluțiile legate de proteste.

Am să-i susțin în continuare pe oamenii onești și sinceri, cei care știu clar că n-au niciun interes. Doar îl susțin cu adevărat pe Călin Georgescu.

Nu cei care sunt cu Vișan, cu Makaveli, cu Ponta, cu Ghiță sau ceilalți care sunt în partea cealaltă și îi fac jocul lui Simion.

Am aflat și ce s-a întâmplat în spate, și cu protestul din diasporă, și alte lucruri de genul acesta.

O să discut împreună cu invitații mei în această seară despre conferința de presă pe care Nicușor Dan a făcut-o în această seară.

Sunt foarte, foarte multe lucruri cu care nu sunt de acord. Îmi pare rău că România nu mai are nicio șansă în acest moment în programul visa waiver, doar ați văzut acest lucru.

Sigur că este o întrebare de ce Nicușor Dan a ales în această seară, cu câteva zile înainte de protestul de 14, din 14 noiembrie, să vorbească despre alegătorii AUR și despre AUR atât de multe minute.

În prima fază m-am gândit că poate nu realizează că este o provocare, dar poate că a făcut-o intenționat. De ce? O să analizez împreună cu invitații mei din această seară.

Sigur că părerile sunt împărțite și la mine în platou întotdeauna sunt oameni care îl susțin pe George Simion, alții care nu-l susțin pe George Simion. Fiecare are dreptul să-și pună opinia.

Dar, desigur, în seara asta tot Alexandreasca e de vină. Eu sunt șefa sistemului și mă bucur din suflet că tot ceea ce am spus se confirmă astăzi. Sunt tot mai mulți oameni, oameni care stau în stradă, oameni care au fost și la AUR, oameni care îl susțin pe Călin Georgescu, care înțeleg care este jocul pe care îl face George Simion.

N-are nicio legătură cu dorința de a ajunge la putere și de a face ceva pentru români. Sigur, unii încă mai speră și, la schimb, îl susțin pe Simion, jignesc, înjură, blesteamă și așa mai departe. Dar când se vor trezi și vor realiza că, de fapt, totul a fost doar un joc de glezne, cine va pierde? Tot cetățenii.

O să discutăm în această seară și despre subiectul pe care eu l-am abordat în urmă cu 2 ani de zile, alături de Cătălin Antohe de la Cetățeanul.net. El a fost cel care a descoperit acest subiect, scandalul de la Sfântul Pantelimon, Pantelimon cu morțile suspecte, dacă vă aduceți aminte. Ce hate mi-am luat și atunci, ce înjurături și de la Ministerul Sănătății, și de la oameni din medicină.

Astăzi, ce să vedeți? Medicii și asistentele despre care am vorbit aici au fost trimiși în judecată cu acuzații extrem de grave. Sigur că absolut toți în continuare beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Dar cred că acel moment a fost un moment extrem de important vizavi de astfel de comportamente și de practici, poate. O să discutăm în această seară și despre faptul că, în continuare... Ministerul Muncii, mai precis domnul Manole, se face că plouă în privința cazului Pașca.

O să fie din nou domnul Pașca în legătură directă cu noi în această seară, pentru că astăzi au mai venit niște oameni și sunt aduși pe bandă. Domnul Manole nu răspunde decât atunci când trebuie să-și facă propagandă, marketing electoral, cu ce măsuri urmează să ia pentru cetățeni.

Ne-a trimis un răspuns în scris, dar apoi, când l-am invitat să intre în direct, să-l confrunte domnul Pașca, să-i răspundă la nenumăratele scrisori pe care i le-a trimis în legătură cu oamenii aceia care nu au unde să se ducă, iar sistemul de stat este depășit și chiar statul îi duce la domnul Pașca, nu a răspuns la telefon, nici măcar la mesaj.

Nicio problemă, domnule Manole. V-am promis tuturor miniștrilor PSD că mă voi ocupa pe rând de voi. Am auzit că deja se vorbește de remanieri. Păi, ar fi cazul, la o parte dintre ei. Bineînțeles că o să discutăm în această seară și despre elementele noi care au apărut în dosarul Bogos. Fostul general SIE, domnul Iana, despre care am mai vorbit aici, la Culisele Statului Paralel, și care i-a acordat colegei mele Alessia Păcuraru interviul în exclusivitate, a depus o mărturie lungă în dosarul Fănel Bogos. O să aflați în această seară elementele noi.

a completat Anca Alexandrescu.
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