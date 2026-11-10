Anca Alexandrescu, reacție după declarațiile lui Nicușor Dan despre AUR: „Am o problemă cu modul de a face politică a lui George Simion”

„În rest, la nivel de discurs, nu sunt de acord cu ce spune Nicușor Dan, sub nicio formă. Da, suntem slugile Bruxelles-ului. Da, stăm în genunchi. Problema este cu modul în care spui lucrurile acestea. Nu cu violență, nu cu înjurături, ci cu oameni articulați, cu soluții, cu propuneri de guvernare concrete, nu o vrăjeală de galerie. Ceea ce practică George Simion de atâta vreme este încă o confirmare că AUR-ul, dacă nu se trezește și nu face ce trebuie, în sensul de a veni cu soluții, de a juca echilibrat politic... I-ați văzut pe Le Pen, pe la, pe cum o cheamă, pe Meloni, pe Alice Weidel? I-ați văzut să se comporte cum se comportă Simion toată ziua, pe TikTok, cu lozinci și cu povești?
Nu, oamenii fac lucruri concrete. Au venit la putere în anumite landuri, au luat deja măsuri concrete. Vrăjeala nu mai ține. N-ați făcut altceva, domnule Simion, decât să faceți loc altor suveraniști care vor să ocupe și să dezbine această zonă.
Asta se va întâmpla, ca să fie foarte clar. Vă spun sincer, eu mă tem pentru evoluțiile legate de proteste.
Am să-i susțin în continuare pe oamenii onești și sinceri, cei care știu clar că n-au niciun interes. Doar îl susțin cu adevărat pe Călin Georgescu.
Nu cei care sunt cu Vișan, cu Makaveli, cu Ponta, cu Ghiță sau ceilalți care sunt în partea cealaltă și îi fac jocul lui Simion.
Am aflat și ce s-a întâmplat în spate, și cu protestul din diasporă, și alte lucruri de genul acesta.
O să discut împreună cu invitații mei în această seară despre conferința de presă pe care Nicușor Dan a făcut-o în această seară.
Sunt foarte, foarte multe lucruri cu care nu sunt de acord. Îmi pare rău că România nu mai are nicio șansă în acest moment în programul visa waiver, doar ați văzut acest lucru.
Sigur că este o întrebare de ce Nicușor Dan a ales în această seară, cu câteva zile înainte de protestul de 14, din 14 noiembrie, să vorbească despre alegătorii AUR și despre AUR atât de multe minute.
În prima fază m-am gândit că poate nu realizează că este o provocare, dar poate că a făcut-o intenționat. De ce? O să analizez împreună cu invitații mei din această seară.
Sigur că părerile sunt împărțite și la mine în platou întotdeauna sunt oameni care îl susțin pe George Simion, alții care nu-l susțin pe George Simion. Fiecare are dreptul să-și pună opinia.
Dar, desigur, în seara asta tot Alexandreasca e de vină. Eu sunt șefa sistemului și mă bucur din suflet că tot ceea ce am spus se confirmă astăzi. Sunt tot mai mulți oameni, oameni care stau în stradă, oameni care au fost și la AUR, oameni care îl susțin pe Călin Georgescu, care înțeleg care este jocul pe care îl face George Simion.
N-are nicio legătură cu dorința de a ajunge la putere și de a face ceva pentru români. Sigur, unii încă mai speră și, la schimb, îl susțin pe Simion, jignesc, înjură, blesteamă și așa mai departe. Dar când se vor trezi și vor realiza că, de fapt, totul a fost doar un joc de glezne, cine va pierde? Tot cetățenii.
O să discutăm în această seară și despre subiectul pe care eu l-am abordat în urmă cu 2 ani de zile, alături de Cătălin Antohe de la Cetățeanul.net. El a fost cel care a descoperit acest subiect, scandalul de la Sfântul Pantelimon, Pantelimon cu morțile suspecte, dacă vă aduceți aminte. Ce hate mi-am luat și atunci, ce înjurături și de la Ministerul Sănătății, și de la oameni din medicină.
Astăzi, ce să vedeți? Medicii și asistentele despre care am vorbit aici au fost trimiși în judecată cu acuzații extrem de grave. Sigur că absolut toți în continuare beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Dar cred că acel moment a fost un moment extrem de important vizavi de astfel de comportamente și de practici, poate. O să discutăm în această seară și despre faptul că, în continuare... Ministerul Muncii, mai precis domnul Manole, se face că plouă în privința cazului Pașca.
O să fie din nou domnul Pașca în legătură directă cu noi în această seară, pentru că astăzi au mai venit niște oameni și sunt aduși pe bandă. Domnul Manole nu răspunde decât atunci când trebuie să-și facă propagandă, marketing electoral, cu ce măsuri urmează să ia pentru cetățeni.
Ne-a trimis un răspuns în scris, dar apoi, când l-am invitat să intre în direct, să-l confrunte domnul Pașca, să-i răspundă la nenumăratele scrisori pe care i le-a trimis în legătură cu oamenii aceia care nu au unde să se ducă, iar sistemul de stat este depășit și chiar statul îi duce la domnul Pașca, nu a răspuns la telefon, nici măcar la mesaj.
Nicio problemă, domnule Manole. V-am promis tuturor miniștrilor PSD că mă voi ocupa pe rând de voi. Am auzit că deja se vorbește de remanieri. Păi, ar fi cazul, la o parte dintre ei. Bineînțeles că o să discutăm în această seară și despre elementele noi care au apărut în dosarul Bogos. Fostul general SIE, domnul Iana, despre care am mai vorbit aici, la Culisele Statului Paralel, și care i-a acordat colegei mele Alessia Păcuraru interviul în exclusivitate, a depus o mărturie lungă în dosarul Fănel Bogos. O să aflați în această seară elementele noi.”