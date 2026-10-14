Anca Alexandrescu: „Ați început să vă prindeți că au fost doar niște lozinci și suspendarea lui Nicușor Dan și alegerile anticipate?”

Publicat 14 oct. 2026, 21:48 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a lansat un nou val de critici la adresa liderului AUR, George Simion, după ce PSD a decis să participe la viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu. În editorialul său, jurnalista a vorbit despre negocierile politice din ultimele săptămâni, jocurile de culise și relațiile dintre mai mulți lideri politici. Totodată, aceasta a susținut că formațiunea condusă de George Simion ar fi ratat oportunitatea de a participa la guvernare.

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