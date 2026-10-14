Anca Alexandrescu: „Ați început să vă prindeți că au fost doar niște lozinci și suspendarea lui Nicușor Dan și alegerile anticipate?”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a lansat un nou val de critici la adresa liderului AUR, George Simion, după ce PSD a decis să participe la viitorul Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu. În editorialul său, jurnalista a vorbit despre negocierile politice din ultimele săptămâni, jocurile de culise și relațiile dintre mai mulți lideri politici. Totodată, aceasta a susținut că formațiunea condusă de George Simion ar fi ratat oportunitatea de a participa la guvernare.
În analiza sa, Anca Alexandrescu a abordat și relația dintre George Simion, Sorin Grindeanu și Victor Ponta, lansând acuzații privind existența unor grupuri de interese care ar fi urmărit influențarea conducerii PSD.
Anca Alexandrescu susține că a devenit ținta criticilor după evoluțiile politice recente
Jurnalista și-a început intervenția comentând reacțiile apărute după decizia social-democraților de a intra la guvernare. Ea a ironizat acuzațiile potrivit cărora ar fi influențat hotărârile PSD și a afirmat că este surprinsă de atenția pe care i-o acordă criticii săi.
„Mamă, au sărit unii să spună, băi, gata, i-a adus Alexandreasca pe PSD la guvernare. Mai vă jur. Deci, în vecii vecilor n-am visat să fiu atât de puternică. Să execut atâția oameni, să-i bag în pușcărie, să aduc și PSD-ul la guvernare și cine mai știe ce mai... că în fiecare zi înțeleg că Alexandreasca este de vină pentru tot ce se întâmplă în România. Sunt măgulită, să știți, de atenția pe care mi-o acordați, mai ales domnul George Simion, căci tot acest linșaj și tot acest atac de la el vine.
Domnul Simion n-are curaj să mă înfrunte direct, doar cu glumițe din manele. Acesta este nivelul, ca de altfel și al domnului Victor Ponta. Eu i-am și scris astăzi domnului Ponta, că-l știam băiat mai educat. Dar, doamne, știți cum e, cine se aseamănă se adună sau prietenul la nevoie se cunoaște. O să vă explic imediat de ce.
Am pornit în analiza mea de astăzi, de la postarea de aseară a domnului președinte AUR, George Simion, care spunea că PSD și PNL și Bolojan s-au împăcat și că va trece guvernul. Aoleu, păi stați domne... că le-ați dat greu astăzi la influencerii AUR, care se întreabă oare despre ce o să mai vorbească și ce narativ o să mai folosească dacă trece acest guvern.
Cum mai vorbesc ei despre anticipate? Ați început să vă prindeți că au fost doar niște lozinci și suspendarea lui Nicușor Dan și alegerile anticipate? Când v-am spus că nu vor fi alegeri, nu vor fi alegeri. Mă distrează ăștia care mă întreabă, dar de unde ai tu informațiile astea? Jurnaliștii au informații de peste tot. Asta este treaba lor, să afle și să spună. Mi-au spus unii, da, nu-ți mai da tu cu părerea. Dar cine sunteți voi să-mi spuneți să nu mai îmi dau cu părerea? Îmi dau cu părerea despre ce vreau eu și pe pagina mea și aici în emisiune. Să ne întoarcem însă la realitatea despre care eu vă vorbesc încă de când nu s-a votat guvernul Veștea.
Am avut foarte multe semne de întrebare, mai ales după ce am fost trup și suflet alături de George Simion atunci când s-a făcut uniunea PSD-AUR pentru a-l da jos pe Ilie Bolojan. Chiar mi-a mulțumit atunci George Simion, pentru că am fost alături de ei, se temea să nu fie tras pe sfoară de cei de la PSD. Asta este realitatea. Mi-a mulțumit foarte mult pentru că am rămas alături de el. După aceea am început să am semne de întrebare. Ce joc face? Pentru că pasul următor logic era ca pe aceeași înțelegere cu PSD, AUR să vină la guvernare.
Ăsta este guvernul pe care eu mi l-am dorit și care era îndreptățit să vină conform alegerilor din decembrie 2024. AUR plus PSD. Aceasta ar fi fost cea mai logică construcție. Și vă vine să credeți sau nu, dar la guvernul Veștea, Nicușor Dan era gata să valideze această combinație împreună cu gruparea din PNL a lui Bolojan. Ajung imediat și la Bolojan. Domnul Simion a făcut atât de multe jocuri încât s-a încurcat în ele. S-a trezit cu șireturile încurcate, legate între ele. A crezut că poate să îi îmbârlige și să îi păcălească pe toți.
Numai că a căzut în propria groapă săpată cu ajutorul unor personaje care l-au gestionat din spate. În realitate, George Simion e... care îl invocă tot timpul pe Călin Georgescu pentru că ați văzut că spune a știut Călin Georgescu ce fac, tot timpul spune acest lucru. Da, sunt convinsă. Mai ales că și eu i-am spus lui Călin Georgescu toată desfășurarea evenimentelor și cine cu cine negociază. Nu numai domnului Georgescu, ci și doamnei Cristela Georgescu. Numai că George Simion l-a păcălit pe domnul Georgescu. I-a spus că el luptă împotriva PSD-ului, dar era adevărul doar pe jumătate. El lupta de fapt doar împotriva lui Sorin Grindeanu. Căci nu-i așa ce-l interesează pe un lider de la alt partid cine conduce partidul cu care ar trebui să facă alianță. În fapt, George Simion a fost gestionat de o grupare care dorea să preia înapoi conducerea Partidului Social Democrat o parte din oameni din interiorul PSD-ului, alții din afară.
Domnul Ghiță, domnul Ponta... și alte personaje din grupul de la Cluj, de acolo de unde este și domnul Sile Pușcaș, cu care George Simion s-a dus la negocieri cu Sorin Grindeanu, doar el cu Sile Pușcaș. Așezându-se la masă domnul Simion, și credeți-mă că sunt înregistrări de la aceste întâlniri, i-a cerut domnului Grindeanu trei lucruri. Așa cum a spus Mohamed Murad, un Minister al Economiei pentru Mohamed Murad, Ministerul de Externe pentru Victor Ponta, Șefia Serviciilor Secrete pentru gașca de la Cluj.
În acel moment, Sorin Grindeanu s-a ridicat de la masă și i-a spus: îți bați joc de mine, am plecat. Toată lumea a fost șocată de cererile lui George Simion și atunci au fost primele semne de întrebare ce joc și al cui joc îl face George Simion. Relația lui George Simion cu Victor Ponta a fost sinuasă. Vă aduceți aminte că au apărut și în fotografii împreună de-a lungul timpului, au apărut că se ceartă, apoi s-au împăcat, iar s-au certat, iar s-au împăcat. Știți cum a fost domnul Ponta cu domnul Ghiță? Au fost mai rău... polițistul bun și polițistul rău. Domnul Ghiță îl certa, domnul Ponta îl lăuda pe domnul Simion...încercând să se urce pe valul suveranist. Aveau însă interese comune a unei grupări care își dorea foarte tare să preia din nou conducerea Serviciilor Secrete.”, a zis jurnalista Anca Alexandrescu.
Ce reproșuri îi aduce George Simion în legătură cu negocierile PSD
Unul dintre principalele subiecte ale editorialului a fost strategia politică adoptată de George Simion în raport cu PSD.
„De altfel s-a și văzut astăzi când domnul Ponta a constatat cu disperare că a ratat și de data aceasta guvernul, i-a luat apărarea lui Simion după ce eu am postat, care a fost, de fapt, jocul pe care l-a făcut Simion. Mă bucur din suflet că atât cei din interiorul PSD-ului, cât și Luca Niculescu, nu și-au dorit ca din guvern să facă parte oamenii propuși de Ponta, adică el și Eugen Teodorovici. Deși este un profesionist, Eugen Teodorovici, în combinație cu Victor Ponta, nu avea ce să caute.
Luca Niculescu a fost cel care a pus această linie roșie. Au jucat foarte inteligent. Din păcate pentru suveraniști, care au pierdut în acest moment tot și s-au izolat. Acesta a fost jocul domnului George Simion. Am spus clar că am absoluta convingere că îi place în opoziție și că nu vrea să fie la putere.
Are prea multe promisiuni făcute...în stânga și în dreapta, pe la oamenii de afaceri de la care cere bani în continuare, ca să vină la putere, pentru că știe că nu le poate rezolva. Și apropo, domnule Simion, acum înțeleg de ce ați spus că dumneavoastră sunteți următorul. Când am spus eu că dumneavoastră sunteți următorul, m-am referit la cu totul altceva și anume la faptul că la un moment dat, domnul Călin Georgescu se va convinge cum s-a mai convins și altădată de jocurile pe care le faceți și probabil că va lua decizii în consecință. Nu este treaba mea.
Dumneavoastră însă v-ați referit la cu totul altceva. La dosarul Bogos. Știați clar că ați fost interceptat acasă la domnul Burculescu care era sub supraveghere și avea... tehnică plasată atât în curte cât și în casă.
Așadar există și filmări, și înregistrări, și cu ouăle, și cu puii, și cu ce ați promis, și cu cine ați discutat, că așa e în tenis. Ați fi putut foarte bine să intrați la guvernare atunci când a fost guvernul Veștea. Îl aplaud și pe domnul Bolojan cu ghilemele de rigoare, care, deși a stat interimar și ne-a nenorocit pe toți atâtea luni de zile cu ajutorul lui George Simion la guvern, a reușit o performanță extraordinară.
N-a votat guvernul majoritar PNL-Veștea, dar votează guvernul majoritar PSD, cu niciun ministru PNL. Acestea sunt jocurile care stau în spate. Interese. Nici unul nu se raportează la popor. George Simion a profitat de faptul că poporul cerea anticipate sau suspendarea lui Nicușor Dan, a mers pe această lozincă știind clar că nu vor fi nici anticipate, nici suspendarea președintelui, dar de fapt făcea jocul acestor grupări care voiau să ajungă la putere preluând PSD. Nu mă interesează grupurile de interese că este Grindeanu sau că este altcineva la PSD. Nu-mi pasă. Mi-aș fi dorit să fie o guvernare PSD-AUR. Faptul că George Simion a făcut jocuri împotriva lui Sorin Grindeanu pentru a-l înlocui și a încercat să aducă o altă conducere la PSD, este dovedit și de întâlnirile pe care George Simion le-a avut cu mai mulți lideri PSD. Pentru că i-a sunat și le-a cerut să se întâlnească cu ei pe la spatele lui Sorin Grindeanu, ba chiar l-a sunat Sorin Grindeanu și i-a spus că îi dă numărul de telefon al tuturor liderilor ca să-i abordeze direct.
Ultimul cu care s-a întâlnit este Mihai Tudose, care l-a refuzat pe George Simion să intre în acest joc. Deci scopul domnului Simion nu era să facă o alianță cu PSD-AUR, ci să satisfacă dorința unei grupări de a-l da jos pe Sorin Grindeanu și a prelua puterea. Asta era de fapt.
Știa clar că nu vor fi nici anticipate și nici alte lucruri nu se vor întâmpla. Victor Ponta... De ce sunteți, domnule Ponta, atât de disperat și săriți în apărarea lui George Simion, împrumutând limbajul de șef de galerie? Vă știam un băiat educat, dar pare că cine se aseamănă se adună. Așa cum spuneam și prietenul la nevoie se cunoaște. E disperată rău gruparea Ghiță-Ponta. Au pierdut în ultimele două zile tot.
Au pierdut-o pe doamna ambasador a Statelor Unite din Grecia, doamna care... Era intrarea lor la administrația Trump și prin care diverși băieți plăteau contracte de lobby, inclusiv pentru George Simion, pentru a se întâlni cu ambasadorul Americii, nou, care a venit la București, pentru a fi primit de doamna ambasador. Și toate lucrurile astea vor ieși la suprafață într-o zi, pentru că acele contracte de lobby sunt obligatoriu înregistrate în America.
Eu când l-am întrebat pe George Simion atunci când au apărut informațiile că AUR a plătit nu știu câte milioane pentru a fi primiți la Washington, mi-a spus că nu s-a dat niciun ban de la partid.
Ulterior aveam să înțeleg că nu dăduse de la partid, dăduseră însă niște băieți deștepți. Întrebarea mea este, toți băieții ăștia care dau bani pentru George Simion și cărora George Simion le-a cerut bani și de ziua lui, le cere bani și astăzi, pentru că și astăzi a dat un mesaj către oamenii de afaceri care au participat la ziua lui să ajute partidul pentru că i-a dat în judecată Realitatea Plus, cu donații, dacă se poate acum sau mai târziu. Am mesajul, l-am văzut. Cu asta se ocupă cu domnul Simion. Nu cu problemele românilor. Nu cu problemele lui Călin Georgescu. Sau se face că îl susține pe Călin Georgescu, cum s-a făcut că a dat jos și guvernul Bolojan.
L-a dat jos ca apoi să-l țină în funcție câteva luni de zile. A blocat orice formulă de guvernare împreună cu Ilie Bolojan și cu USR, au avut același discurs, nu vi se pare totuși straniu, că domnul Simion a împrumutat același discurs de la USR și de la Bolojan, inclusiv astăzi, la Bruxelles, unde s-a dus și a vorbit despre România ca fiind o țară bananieră. Păi a ajuns să fie mai rău decât Monica Macovei. Bine, nu mă miră, pentru că are de la cine să se inspire, de la domnul Mihail Neamțu, care a fost slugoiul doamnei Macovei. Și apoi, portărelul domnului Becali.”, a completat Anca Alexandrescu.
Concluzia Ancăi Alexandrescu: AUR riscă să rămână în afara viitoarei guvernări
În încheiere, jurnalista a susținut că decizia PSD de a participa la Guvernul Luca Niculescu reduce perspectivele unei formule de guvernare care să includă AUR în actualul context politic.
„Apropo de asta, chiar toți au fost nebuni care au plecat și au spus despre Simion că este așa cum este? Chiar toți sunt niște oameni de nimic și Simion este perfectul?
Nu am vrut să cred toate aceste lucruri, dar pe măsură ce am văzut cu ochii mei și am constatat anumite mișcări și decizii pe care le-a luat George Simion, am concluzionat că am greșit că i-am acordat încredere lui George Simion. Și ceea ce fac astăzi nu este nici răzbunare, nici răutate.
Pur și simplu este datoria morală pe care o am față de mulți oameni care în aceste zile mi-au spus că l-au votat pe George Simion datorită mie, datorită faptului că am vorbit despre el aici pentru că l-am invitat și pentru că am garantat că este un om de încredere.
Eu nu pot să nu spun lucrurile acestea și să nu arăt adevărul. Am această responsabilitate uriașă. Cei care nu vă regăsiți în ceea ce spun aici, în emisiune sau pe pagina mea, sunteți liberi să nu vă uitați. Jignirile mă lasă reci. Am văzut că domnul Robert Turcescu mi-a dedicat un cântecel. Îi mulțumesc foarte mult că și-a răpit din timpul său, prețios de altfel, pentru că pentru fiecare lucru pe care îl face, domnia sa cere bani.
De altfel, ăsta este și motivul pentru care nu a mai fost invitat la mine în emisiune, pentru că cerea bani pentru intervenții. I-am spus că noi nu plătim invitații. Drept pentru care n-a mai intrat. Am și eu un cadou pentru domnul Turcescu în această seară.
Ce spunea despre Flavia Groșan în pandemie și despre vaccinați, Și ce spunea despre domnul Călin Georgescu? Serviciu contra serviciu. Fix așa cum astăzi Nicușor Dan le face un serviciu celor de la PSD, după ce ei l-au făcut președinte, pentru că cu voturile celor de la PSD a devenit președinte, astăzi Nicușor Dan reușește să pună un guvern aproape plin PSD, fără ca PSD-ul să aibă primul ministru.
E o performanță. Știu, mulți sunt foarte supărați. Trebuie să recunosc șah-matul pe care l-au dat grupării Ponta, Ghiță, Coldea, Dîncu. Pentru că din guvern, nici măcar Bogdan Ivan nu mai face parte la Ministerul Energiei, tot un om din acea grupare. Au primit lovituri pe toată linia, inclusiv astăzi, când unul din personajele din avionul către Mykonos este... căutat grav de DNA și este o anchetă internațională gravă în portul Constanța cu vapoare NATO. Tot la Ponta în cârcă este și această poveste.
Așadar, iată cum vechea gașcă a statului paralel primește lovitură după lovitură. Nu sunt sub nicio formă fericită că acest guvern va trece. Am spus clar că îmi doresc un guvern din care să facă parte suveraniști. Și singura șansă a fost pierdută.
Am spus clar că AUR va ajunge să fie izolat, nu vor fi anticipate, nu va fi suspendat Nicușor Dan. Și o să vedeți că aceleași partide care au guvernat până acum se vor reinventa o parte dintre ele și tot ei vor câștiga alegerile.
Pentru că vor avea puterea, pentru că ei le vor organiza. Asta este realitatea. Îmi pare rău că din cauza supărării, a greutăților pe care le aveți și a greului pe care îl duceți de atâția ani de zile, nu mai puteți să treceți peste furia și peste ura pe care v-o sădește George Simion, să înțelegeți și să acceptați că sunteți păcăliți...cu lozinci și cu promisiuni irealizabile. Așa cum a promis și că îl suspendă pe Klaus Iohannis și a adunat un milion de semnături și le-a aruncat la coșul de gunoi, așa cum a promis și suspendarea lui Nicușor Dan, așa cum a promis și alegeri anticipate. Asta este realitatea cruntă. Și de aici vom porni astăzi în discuția noastră, din păcate, cu durerea în suflet, că suveraniștii au pierdut trenul pe care l-au avut.
Suveranismul corect, cum îi spun ei, se va regăsi probabil într-un nou partid sau într-o nouă grupare care va aduna oameni de peste tot. În așa fel încât vor face majoritatea de care vor avea nevoie și dacă e nevoie, la momentul oportun, vor organiza și alegeri anticipate atunci când vor fi siguri că le vor câștiga tot ei. Asta este realitatea.”, a încheiat Anca Alexandrescu.
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