Anca Alexandrescu: „Puterea care a condus și a anulat alegerile renaște ca o pasăre Phoenix și vor conduce tot ei”
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Anca Alexandrescu a criticat, la Realitatea Plus, refacerea coaliției de guvernare și a susținut că noua formulă politică va consolida puterea partidelor care au condus România înainte de 2024. Jurnalista a acuzat conducerea AUR că a ratat oportunitatea de a intra la guvernare și a avertizat că mișcarea suveranistă riscă să se fragmenteze, în timp ce viitorul executiv ar putea beneficia de o majoritate parlamentară solidă.
În intervenția sa, Anca Alexandrescu a afirmat că evoluțiile politice confirmă scenariul pe care îl anticipase și a pus deciziile lui George Simion în legătură cu izolarea AUR. Totodată, ea a susținut că noul guvern ar putea reprezenta o continuare a formulei politice anterioare, chiar dacă unele partide sau persoane vor avea alte poziții în executiv.
Anca Alexandrescu: AUR riscă să rămână izolat
Anca Alexandrescu a declarat că refacerea vechii coaliții era un scenariu previzibil, în opinia sa, după deciziile luate de George Simion în urma căderii Guvernului Bolojan.
„S-a ajuns din nou la refacerea vechii coaliții”, a afirmat aceasta la Realitatea Plus, susținând că AUR riscă să rămână în afara guvernării, în timp ce PSD și celelalte partide implicate își consolidează pozițiile.
Jurnalista a criticat strategia liderului AUR și a susținut că opoziția ar fi trebuit să fie mai activă la București în timpul negocierilor politice. În opinia sa, participarea la guvernare ar fi oferit partidului posibilitatea de a influența direct deciziile executive.
Alexandrescu a mai afirmat că, în următoarele luni, formațiunile aflate în opoziție ar putea pierde din susținere, iar mișcarea suveranistă s-ar putea fragmenta.
„Vom avea din nou de-a face cu „guvernul președintelui”
Un alt punct al intervenției a vizat rolul președintelui Nicușor Dan în formarea noului executiv. Anca Alexandrescu a susținut că șeful statului ar urma să aibă o influență importantă asupra componenței guvernului și a făcut o comparație cu perioada mandatului lui Klaus Iohannis.
„Avem din nou de-a face cu guvernul președintelui, cum am mai avut și pe vremea lui Klaus Iohannis”, a declarat aceasta.
Alexandrescu a afirmat că noua majoritate ar putea depăși 250 de voturi și a apreciat că această susținere parlamentară ar putea consolida poziția actualei puteri. Ea a pus sub semnul întrebării și durata viitorului guvern, precizând că nu este clar dacă acesta va rezista șase luni sau va continua până în 2028.
În opinia sa, evoluția executivului va depinde inclusiv de capacitatea partidelor de la putere de a slăbi formațiunile din opoziție și de modul în care va fi gestionată schimbarea politică.
Critici la adresa lui George Simion: „Oamenii nu mai au răbdare”
Anca Alexandrescu l-a criticat pe George Simion pentru faptul că se afla la Bruxelles în contextul negocierilor politice de la București. Ea a susținut că liderul AUR ar fi trebuit să își concentreze atenția asupra evenimentelor interne și să transmită un mesaj mai ferm în numele opoziției.
„Oamenii nu mai au răbdare și nu mai vor să fie păcăliți cu lozinci”, a afirmat jurnalista.
Totodată, Alexandrescu a spus că va verifica informația potrivit căreia George Simion ar fi descris România drept o „țară bananieră”. Ea a precizat că văzuse această afirmație într-o postare, dar nu confirmase autenticitatea ei.
Criticile sale au vizat și strategia politică a liderului AUR, despre care a susținut că ar fi contribuit la consolidarea taberei aflate la putere. Alexandrescu a speculat inclusiv că deciziile acestuia ar putea fi influențate de persoane din spatele său.
Îngrijorări privind Ministerul Energiei și influența OMV
Un alt subiect abordat în emisiune a fost numirea viitorului ministru al Energiei. Anca Alexandrescu și-a exprimat îngrijorarea cu privire la persoana care va ocupa această funcție și la influența pe care ar putea să o aibă diferite grupuri de interese.
Jurnalista a amintit că, în ziua discuțiilor de la Palatul Cotroceni cu partidele politice, Nicușor Dan a avut o întâlnire cu reprezentanții OMV. Pornind de la această succesiune de evenimente, ea a ridicat întrebări privind viitoarele decizii din domeniul energetic.
Alexandrescu a susținut că noul guvern va trebui să ia măsuri pentru redresarea economiei și a avertizat asupra riscului ca deciziile politice să nu răspundă așteptărilor cetățenilor.
Cât va rezista noul guvern? Scenariile avansate de Anca Alexandrescu
În intervenția de la Realitatea Plus, jurnalista a subliniat că durata viitorului executiv este greu de anticipat. Ea a indicat mai multe variabile care ar putea influența stabilitatea coaliției, printre care evoluția opoziției, poziția partidelor și schimbările din interiorul formațiunilor politice.
Alexandrescu a avansat ipoteza că USR ar putea pierde din influență, iar mișcarea suveranistă s-ar putea diviza. În funcție de aceste evoluții și de raporturile de putere din coaliție, guvernul ar putea fi schimbat după șase luni sau ar putea continua până în 2028.
„Puterea care a fost și înainte de 2024” s-ar consolida, susține jurnalista
În concluzia intervenției sale, Anca Alexandrescu a susținut că noua formulă de guvernare ar consolida structurile politice care au deținut puterea înainte de 2024. Ea a criticat deciziile partidelor și a afirmat că acestea ar fi contribuit la situația economică și politică actuală.
„Ceea ce se întâmplă acum nu este altceva decât întărirea puterii, care a fost și înainte de 2024”, a declarat Alexandrescu la Realitatea Plus.
Jurnalista și-a exprimat speranța că partidele care vor forma guvernul vor lua măsuri pentru redresarea economiei și pentru îmbunătățirea situației cetățenilor. În același timp, a avertizat că nemulțumirea publică ar putea crește dacă promisiunile politice nu vor fi urmate de rezultate concrete.
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