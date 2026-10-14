Anca Alexandrescu: „Puterea care a condus și a anulat alegerile renaște ca o pasăre Phoenix și vor conduce tot ei”

Publicat 14 oct. 2026, 18:19 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a criticat, la Realitatea Plus, refacerea coaliției de guvernare și a susținut că noua formulă politică va consolida puterea partidelor care au condus România înainte de 2024. Jurnalista a acuzat conducerea AUR că a ratat oportunitatea de a intra la guvernare și a avertizat că mișcarea suveranistă riscă să se fragmenteze, în timp ce viitorul executiv ar putea beneficia de o majoritate parlamentară solidă.

Distribuie articolul