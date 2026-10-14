Dovada trădării suveranismului de către George Simion. Cum a ajuns să îi atace pe oamenii care l-au susținut

George Simion a adus în repetate rânduri tema trădării în discursurile sale publice, însă propriul său parcurs politic ridică semne de întrebare privind loialitatea față de cei alături de care a luptat. De-a lungul timpului, liderul AUR și-a schimbat discursul în funcție de context și de interesele politice, s-a îndepărtat de Călin Georgescu, iar pe Anca Alexandrescu a atacat-o public, deși au susținut aceleași cauze. Mai mult, Simion a declarat recent că nu se sfiește să mintă în campaniile electorale, în funcție de interesele sale.
Simion a admis că i se pare normal să spună minciuni despre rivali
Dana Chera: Adică dacă eu vreau să mă lupt cu dumneavoastră vă spun că sunteți omul sistemului?
George Simion: Depinde. Și dumneavoastră ați participat la multe campanii politice. Și eu am spus niște lucruri despre domnul Georgescu înainte de 24 noiembrie.
Dana Chera: Dumneavoastră spuneți minciuni despre oameni? Adică aveți această capacitate de a spune minciuni cu bună credință? Adică să știi că e minciună să spui minciuna. Adică așa se face în politică?
George Simion: Am lansat acuzații. Nu, nu așa se face, doamnă. Păi vedeți? Haideți.
Duplicitatea lui George Simion s-a văzut imediat în cazul lui Georgescu. A încercat să-l prezinte mereu ca pe un aliat, iar numeroși analiști politici au spus că a fost doar o manevră prin care a încercat să câștige încrederea românilor.
”Să avem încredere în Călin Georgescu și mergem în echipă, împreună, până la capăt”, a declarat George Simion.
În martie 2025, George Simion vorbea despre încredere și despre un drum comun alături de Călin Georgescu. Câteva luni mai târziu, cei doi au ajuns în aceeași zonă afectată de inundații, la Broșteni, însă la o zi distanță unul de altul. Jurnaliștii Realitatea PLUS i-au surprins pe ambii în timpul vizitelor făcute separat.
Cum a ajuns Simion să îi atace pe oamenii care l-au susținut
”Uitați-vă, ca să vadă și cei de acasă ce e aici. E dezastru. Și nu e doar aici, și în județul Neamț sunt colegi ai noștri care se implică acolo”, spunea George Simion.
Separat au mers cei doi lideri politici și la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale a României. Au fost prezenți în aceleași locuri, însă nu s-au întâlnit.
În noiembrie 2025, George Simion apărea alături de Anca Alexandrescu cu ocazia lansării candidaturii pentru Primăria Capitalei. Liderul AUR și-a arătat atunci susținerea pentru Anca Alexandrescu, pentru ca nici un an mai târziu să își schimbe total atitudinea și să i se adreseze jignitor în direct la Realitatea PLUS.
”Avem o șansă enormă, aceea de a susține cu toții, toate formațiunile suveraniste și tot curentul care a câștigat alegerile și în decembrie 2024 și în mai 2025, același candidat la primăria Capitalei. (...) Noi ca formațiune politică, împreună cu celelalte formațiuni politice, o susținem pe doamna Anca Alexandrescu”, afirma acesta.
Ulterior, în direct la Realitatea PLUS, liderul AUR a avut o remarcă grobiană la adresa Ancăi Alexandrescu: ”Anca, Anca! ... Ce ai de faci așa?”
De cine s-a folosit Simion, seria dezvăluirilor incendiare
În ciuda încercărilor repetate ale consilierilor săi de a-l îndepărta de imaginea „liderului de galerie de fotbal”, George Simion a avut mai multe ieșiri scandaloase.
”Hai! ... acum! ... cum adică? Te caut de 24 de ore, dar nu ți-e rușine? Nu-ți e rușine? Am venit aici să construim case și tu-ți bați joc de noi...”, urla George Simion la primarul din Pechea, comună afectată de inundații.
Schimbarea discursului lui Simion față de partenerii săi politici este deja de notorietate. Marcant rămâne scandalul dintre liderul AUR și George Becali. Deși afaceristul l-a susținut și chiar l-a sprijinit cu materiale odată cu intervenția AUR în zonele afectate de inundații, ulterior Simion l-a desființat public pe George Becali la nici măcar un an distanță. Președintele AUR a recurs chiar la comparații între Becali și Iuda, apostolul trădător din Biblie.
”Eu cu domnul Becali mi-am propus să facem 35 de case la Pechia. Asta am anunțat săptămâna trecută, unii se plimbau cu elicopterul pe acolo. Noi am mers concret și am ajutat. Să ne vedeți construind case pentru sinistrați”, menționa Simion la Pechea.
Câteva luni mai târziu, liderul AUR spunea: Eu am făcut o apreciere greșită asupra domnului Becali.
Anca Alexandrescu: De ce spuneți asta?
George Simion: Pentru că am crezut că s-a schimbat. Am crezut că este un om cu smerenie. Genul acesta de trădători, aș spune Iude, sunt des întâlnite. Nu mă interesează diferite nume, diferite personaje. Ei sunt Iuda. Poporul înțelege, face diferența.
Călin Georgescu, Anca Alexandrescu și George Becali sunt nume de care George Simion s-a apropiat de-a lungul timpului. de fiecare dată însă promisiunile de încredere și de muncă în echipă s-au dizolvat iremediabil în atacuri.