Dovada trădării suveranismului de către George Simion. Cum a ajuns să îi atace pe oamenii care l-au susținut

Publicat 14 oct. 2026, 16:47 Sursă Realitatea PLUS

George Simion a adus în repetate rânduri tema trădării în discursurile sale publice, însă propriul său parcurs politic ridică semne de întrebare privind loialitatea față de cei alături de care a luptat. De-a lungul timpului, liderul AUR și-a schimbat discursul în funcție de context și de interesele politice, s-a îndepărtat de Călin Georgescu, iar pe Anca Alexandrescu a atacat-o public, deși au susținut aceleași cauze. Mai mult, Simion a declarat recent că nu se sfiește să mintă în campaniile electorale, în funcție de interesele sale.

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