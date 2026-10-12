Anca Alexandrescu: „Sper din tot sufletul ca mâine Călin Georgescu să fie eliberat. Nu există niciun motiv pentru care să fie în pușcărie”
Anca Alexandrescu
Anca Alexandrescu a lansat un nou val de critici la adresa clasei politice, în cadrul editorialului său, abordând atât situația juridică a lui Călin Georgescu, cât și tensiunile din jurul formării Guvernului, discuțiile despre alegeri anticipate și problemele economice ale României. Jurnalista a declarat că speră ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie eliberat și a susținut că, în opinia sa, documentele pe care le-a consultat nu ar demonstra vinovăția acestuia.
Anca Alexandrescu cere eliberarea lui Călin Georgescu
Unul dintre principalele subiecte ale editorialului a fost situația lui Călin Georgescu. Anca Alexandrescu și-a exprimat speranța că acesta va fi eliberat și a contestat public acuzațiile care îl vizează.
„Mă văd nevoită să vă întreb din nou: dacă nu mă mai suportați de ce vă uitați la emisiune? Adică e clar că vă uitați, pentru că îmi scrieți despre ce spun în emisiune. Adică am înțeles că dau dependență, am înțeles că vă deranjează opiniile mele, dar e o țară liberă, încă.
Așa cum e ea... șchioapă cu pumnul în gură de ani de zile, de luni de zile. Totuși eu nu-mi doresc o țară ca pe vremea comunismului, când n-aveam voie să spunem decât ce ne spunea Partidul Comunist. Eu am înțeles că a mai fost un partid înainte de 1989 care a avut un președinte pe viață. Și am înțeles că și la AUR se dorește să fie un singur președinte pe viață. Dar apropo, totuși suveraniștii, partidele astea de opoziție, văd că nu mai sunt preocupate de problemele reale și de problemele suveraniste care țin de suveranitatea României. Ați văzut pe cineva să iasă cu vreo declarație sau să ia atitudine împotriva vânzării șantierului Mangalia pe nimic? Ați văzut pe cineva de la suveraniștii ăștia care fac orice numai ca să le crească sondajele, să le crească procentele în sondaje?
Să spună ceva despre ce se întâmplă, cine este firma care a cumpărat? Are un singur angajat firma care a cumpărat. Unul singur. Venituri de 11.290 de lei anul trecut. Are sediu la Mediaș. Peste 700.000 gaură, anul trecut.
Că totuși nimeni nu își pune semne de întrebare? Am înțeles. Hai, facem, îl suspendăm pe Nicușor într-o săptămână, în altă săptămână facem anticipate, mai creștem, mai facem o postare pe TikTok, mai scriem trei rânduri, mai facem o glumă deplasată sau o aroganță cu manelele de pe TikTok. Dar până când?
Am înțeles, pe afară nu vă mai primește nimeni. Meloni v-a închis ușa, Nawrocki nu mai dă doi bani, în America s-au ferecat ușile, acum să o luăm la pas din nou prin țară. Așa, și? Păi, eu credeam că menirea unui partid este să ajungă la putere și să facă lucruri pentru cetățenii care vor să-l voteze și care l-au votat. Nu văd pe nimeni să se isterizeze pentru ce spun oamenii ăia de la IAR Brașov.
Și anume faptul că ar fi putut să producă ei elicopterele acolo în loc să se producă la Airbus. Păi nu cumva astea erau subiectele care țin de suveranism? Cum foarte bine a spus Andrei Bădin aseară aici în platou la Culise, că nu vede niciun suveranist care să se preocupe de situația dramatică a școlilor românești din Ucraina. Acum este în Parlament, este un scandal monstru.
Ați văzut pe cineva să fie preocupat de asta? Că așa doar din gură se ceartă între ei care mai de care să-și ia locul, să... Am înțeles, trebuie să avem procente multe. Așa, și ce faceți cu ele? Că se va întâmpla fix ce am spus. Astăzi s-au repezit unii să spună, dar n-ai spus că nu vor fi anticipate?
Am spus două lucruri. Unu, că se discută în ședința PSD-ului despre anticipate și că Nicușor Dan, într-o discuție privată, a vorbit despre anticipate și că aș vrea să-l aud și public să vorbească despre asta. N-am spus că vor fi anticipate. Când am spus acum câteva zile că e posibil, pentru că iau în calcul cei care sunt acum la putere, un alt plan să se fac anticipate, dar nu acum, ci poate peste șase luni de zile, undeva în primăvară, prin luna martie, dar doar atunci când vor fi siguri că tot ei vor putea face majoritate. Și nu uitați că tot ei organizează alegerile. Asta este, de fapt, problema. Și dacă sunt anticipate. Credeți că AUR o să ia 50%? Mă faceți să zâmbesc.
Oamenii au început să înțeleagă cum e cu jocul ăsta de glezne al unora și altora, care se plâng, vezi, Doamne, de șantaj și cum cineva pune presiune pe ei să dea anumite voturi. Nu, nu pune nimeni presiune pe nimeni, ci pur și simplu sunt niște chestii de logică. Pentru că anumite decizii politice luate la timpul potrivit poate să aducă un partid mai repede la putere și poate să conteze în luarea deciziei.
Așa rămâi în afara jocului izolat. Sigur, cei care se îmbată cu apă rece că AUR va lua 40% la anticipate, nici vorbă de așa ceva. Oricum sondajele sunt umflate tocmai ca să-i păcălească și să-i facă să creadă că sunt pe cai mari, de altfel unora deja le-a pleznit capul de faptul că au ajuns mari și șmecheri. Eu sper din tot sufletul ca mâine Călin Georgescu să fie eliberat. Nu există niciun motiv pentru care...să fie în pușcărie. Repet pentru a nu știu câta oară, din documentele pe care eu le-am văzut, din dosar... alea depuse de cel care a făcut plângerea, nu reiese sub nicio formă că este vinovat sau că a ajuns vreun euro la domnia sa.”, a transmis Anca Alexandrescu.
Critici la adresa partidelor suveraniste: „Până când?”
O altă temă importantă a editorialului a fost activitatea formațiunilor politice care promovează discursul suveranist. Anca Alexandrescu le-a reproșat reprezentanților acestora că se concentrează prea mult pe procentele din sondaje, pe posibilele alegeri anticipate și pe disputele politice, în detrimentul problemelor concrete ale țării.
„Am văzut astăzi și stenogramele scurse pe surse în presă din dosarul lui BogPR. Mi se pare amuzant... să vă spun de ce.
Pentru că, pe de-o parte, sunt penibile poveștile pe care le-au lansat în spațiul public, așa zisele stenograme. Pe de altă parte, singuri își dau cu stângul în dreptul. Pentru că, din aceste stenograme, reiese foarte clar că povestea aia cu rușii, rușii, care sunt în spatele creșterii pe TikTok-a lui Călin Georgescu, nu mai stă în picioare. Doi, nu reiese de nicăieri din stenograme că domnul Georgescu a avut cunoștință despre ce făcea BogPR. Trei. Am înțeles că BogPR a influențat vreo 1000 de voturi. Cum? Păi și restul? Restul? Cum? Deci 1000 de voturi le-a influențat? E mult spus. Mai mult de atât, am văzut, și mi-a și trimis cineva zilele acestea, niște live-uri ale domnului Simion cu domnul Victoraș Micula. Și cu BogPR, la un moment dat, în altele era cu Victoraș Micula și cu Makaveli. Makaveli a spus sincer, dom'le, mi-a dat bani BogPR ca să-l promovez pe Simion. E mărturia publică, e pe TikTok, dacă vreți, puteți să o căutați, să vedeți. Deci, n-are nicio legătură cu Călin Georgescu.
Și discuțiile alea că cineva din staff-ul domnului Georgescu, eu m-am uitat să văd, n-am auzit în viața mea de numele respectiv, eu știu cu cine am ținut legătura din echipa de campanie a lui domnului Georgescu și în niciun caz nu era persoana respectivă. Și mi-e greu să cred că oricine ar fi fost din echipa, poate erau niște voluntari care vorbeau în numele lor, în niciun caz a lui Călin Georgescu, care puteau să spună orice.
Dacă despre mine sau numele meu face cineva ceva și eu nu știu, de ce aș fi vinovată? Deci l-am văzut pe domnul Simion în live cu domnul Victoraș Micula și cred că era și Makaveli în live-ul respectiv, că mi-a trimis cineva link-urile de pe TikTok. Le puteți vedea, le puteți căuta. Chiar promitea, domnul Micula fiind cu dosar, promitea că...îi grațiază pe toți ăștia, îi amnistiază pe toți ăștia cu probleme penale, care au mai greșit și ei, asta e, au mai greșit în viață. Nu știu, sunt curioasă dacă și pe Rechinu. Și pe Rechinu... Apropo, nu cred că dosarul Bogos îi va crea vreo problemă domnului Simion și nici nu cred că va fi arestat, așa cum se plânge, el a mai spus lucrul acesta. Dar, cred că totuși niște probleme vor fi. Totuși.
Nu poți să aduni bani cu nemiluita așa la nuntă, la ziua de naștere, nu știu. Adică eu aștept să văd în declarația de avere. Bănuții care au fost donați la ziua de naștere a domnului Simion, la plic sau în contul pe numele copilului. Sunt curioasă și ce va face cu banii respectivi și cum va justifica. Adică eu cel puțin n-am mai auzit așa ceva. Mie mi-au spus membrii AUR...că sunt șocați de asemenea tratament și de asemenea modalitate de a face bani. Aia cu aplicația AUR, da, dar și ăia de la USR fac la fel, să știți. Mi-a trimis astăzi domnul de la Patria... că și ăia de la USR fac fix același lucru cu AUR. Unul la unul. Bine, acum dacă ei au fost, sunt frați de cruce prin Coldea, nu mă miră că fac același lucru. De altfel și în Parlament fac același lucru.
Îl țin pe Bolojan la putere. Nu-i niciun dubiu. Și eu m-aș bucura, cum am spus încă din luna iunie, să rămână Bolojan cât mai mult la putere. Pentru că România este în cap, situația financiară este dramatică și aș vrea ca cei care ne-au înjurat, ne-au jignit, ne spun Veștea TV, ne fac în toate felurile, că suntem cu sistemul, să trăiască pe propria pe ele și să înțeleagă de ce ar fi trebuit să se rupă pisica atunci cu guvernul Veștea.
Sigur, Nicușor Dan se teme de anticipate. Este o realitate, nu este niciun dubiu. Dar eu acum când aud că se vorbește despre anticipate, care nu reprezintă decât un joc politic, ca să fie foarte clar. Ei vorbesc despre anticipate și astăzi la ședința PSD-ului au făcut și calendar, sunt pregătiți. Dar evident că aceste declarații despre anticipate și aceste zvonuri date pe surse nu fac altceva decât să pună presiune pe deoparte pe Bolojan, care se teme, este îngrozit de anticipate în acest moment, dar și pe USR și pe UDMR. Eu mă întreb, oare cine o să mai dea voturi UDMR-ului la Brăila, la Teleorman, la Galați, dacă nu votează acest guvern? Eu nu-mi doresc să treacă acest guvern.
Eu îmi doresc să fie anticipate, să câștige AUR alegerile și să vină la guvernare. Ca să-i vedem ce pot să facă, pentru că nu au fost până acum la guvernare. Vreau și eu să văd ce miniștri, cine vine, ce program au. M-am liniștit dacă l-au făcut Vâlcov cu Dragnea, e de bine. Vreau să văd ce pot să facă la guvernare. Nu suntem toți veniți cu pluta.”, a completat Anca Alexandrescu.
Scenariul alegerilor anticipate, în centrul disputelor politice
„Bula asta care ne jignește și în fiecare zi postează același lucru, așa ca un disc stricat. Am văzut mesajele și au postat pe pagina mea, bineînțeles, niște doamne. Le vorbesc frumos. Cum îmi transmiteau mie citate din acea manea. Păi nu vă supărați, doamnelor, dumneavoastră, acceptați să se poartă soții sau iubiții dumneavoastră așa, o femeie să aplaude un asemenea comportament?
Stați liniștiți că oamenii cu capul pe umeri, oamenii inteligenți, înțeleg exact cine este și ce pericol reprezintă. Vor urma zile interesante pe care eu le-am prevăzut de foarte multă vreme. V-am spus clar că Bolojanul o să rămână mult și bine, poate și după toamnă.
Nu știu dacă vor reuși să pună acest guvern. Poate prin presiune și prin faptul că mulți se tem că nu vor mai avea loc pe liste la alegeri anticipate, e posibil să treacă. Dar va fi cu siguranță un guvern de scurtă durată. Chiar și Luca Niculescu a acceptat că va fi un guvern de șase luni de zile pentru trecerea bugetului.
Nenorocirea va veni însă în noiembrie și decembrie, când se fac... când e vârful de plăți. Atunci se va vedea adevărata situație economică. Nu se știe în momentul de față din cifrele care au fost prezentate public dacă acelea sunt reale, dacă sunt suficienți bani pentru pensii și salarii. Nu se știe acest lucru. Din acest motiv, își dau la picioare unii la alții că nu vor să intre la guvernare decât dacă se reface coaliția. Pentru că își dau seama că vor trage tot ei după ce au nenorocit țara. Lucrurile se mișcă cu repeziciune și în Europa. Numai că spre deosebire de România, acolo oamenii chiar au un cuvânt de spus. Dar nu pentru că e altă legislație, că e altă putere, că sunt aceiași globaliști, aceleași personaje susținute de la Bruxelles, ci pentru că acolo oamenii au înțeles că puterea este la ei și stă în numărul lor.
Am spus lucrul ăsta din decembrie 2024 în continuu. Și din păcate, în stradă sunt din ce în ce mai puțini oameni. Asta este realitatea. În paralel însă, țara este într-un dezastru continuu. Iar Bolojan și USR-iștii își pun oamenii în funcție în continuare, decapitează instituțiile, dau jos profesioniștii, își fac...planul mai departe pentru a nenoroci toate companiile pe care le mai are România, în așa fel încât să nu mai rămână nimic. Dumnezeu cu mila! În timpul ăsta, unii își fac socoteli cum pot să obțină mai multe procente la alegeri. Chiar cu riscul de a distruge definitiv România. Asta este realitatea și de aici vom porni discuția noastră din această seară.
Situația economică este dramatică. Astăzi, la ședința PSD-ului a fost prezentat un material care arată situația îngrozitoare în care ne aflăm. Nu se știe dacă mai sunt bani pentru pensii și salarii până la sfârșitul anului.”, și-a încheiat jurnalista Anca Alexandrescu editorialul.
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