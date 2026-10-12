Anca Alexandrescu: „Sper din tot sufletul ca mâine Călin Georgescu să fie eliberat. Nu există niciun motiv pentru care să fie în pușcărie”

Publicat 12 oct. 2026, 21:55 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a lansat un nou val de critici la adresa clasei politice, în cadrul editorialului său, abordând atât situația juridică a lui Călin Georgescu, cât și tensiunile din jurul formării Guvernului, discuțiile despre alegeri anticipate și problemele economice ale României. Jurnalista a declarat că speră ca fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie eliberat și a susținut că, în opinia sa, documentele pe care le-a consultat nu ar demonstra vinovăția acestuia.

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