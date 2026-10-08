Dosarul bombă care aruncă în aer scena politică. Anca Alexandrescu: „Deciziile nu se iau în mod democratic la AUR. Le ia George Simion împreună cu anumiți prieteni, în funcție de subiect”

Publicat 8 oct. 2026, 21:51 Sursă Realitatea PLUS

Tensiunile de pe scena politică românească ating un nou nivel, după declarațiile făcute de Anca Alexandrescu în emisiunea „Culisele Statului Paralel”. Realizatoarea Realitatea PLUS a anunțat noi dezvăluiri legate de dosarul omului de afaceri Fănel Bogos și de relațiile acestuia cu mai multe persoane din zona politică.

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