Dosarul bombă care aruncă în aer scena politică. Anca Alexandrescu: „Deciziile nu se iau în mod democratic la AUR. Le ia George Simion împreună cu anumiți prieteni, în funcție de subiect”
Anca Alexandrescu
Tensiunile de pe scena politică românească ating un nou nivel, după declarațiile făcute de Anca Alexandrescu în emisiunea „Culisele Statului Paralel”. Realizatoarea Realitatea PLUS a anunțat noi dezvăluiri legate de dosarul omului de afaceri Fănel Bogos și de relațiile acestuia cu mai multe persoane din zona politică.
În centrul discursului său s-a aflat George Simion, liderul AUR, despre care Anca Alexandrescu susține că trebuie să ofere explicații în legătură cu mai multe întâlniri și discuții menționate în materialele prezentate în emisiune.
Declarațiile apar în contextul în care Realitatea PLUS a anunțat publicarea unor stenograme din dosarul Bogos. Potrivit postului, acestea conțin discuții și întâlniri care ridică întrebări cu privire la relațiile dintre omul de afaceri și politicieni.
Anca Alexandrescu: „Toată lumea vorbește despre mine”
„Nu știu cum fac, că iar sunt cea mai tare din parcare, din România, cea mai șmecheră, toată lumea vorbește despre mine. Să știți că și bad publicity este tot publicitate.
Adică puteți să mă jurați până nu mai puteți, să mă blestemați, să mă faceți în toate felurile, să-l aplaudați pe George Simion. Dar să știți că nu asta este ceea ce-și doresc marea majoritate a românilor. Nu acest comportament. Mie îmi pare rău pentru domnul Simion, pentru că astăzi s-a dat în petec și a arătat de fapt cum este cu adevărat. Mi-aduc aminte, anul trecut, la alegerile prezidențiale, când m-a rugat, m-a rugat, atenție, să fac un interviu cu el și cu Ilinca Simion. Și cred că l-ați și văzut în parc, pentru că reiese din sondaje că nu-l votează femeile pentru că are un limbaj agresiv și violent. Ce să zic? Eu am făcut interviul, dar limbajul e același.
Totuși, domnule Simion, de ce v-ați enervat atât de tare? Ce v-a determinat să aveți o asemenea reacție? Adică, știu că vă simțiți foarte bine acum că i-ați pus pe toți ceilalți în bula dumneavoastră, care nu sunt mai mult de 20%i, dar cu îngăduință, cu îngăduință sunt 20%, pentru că oamenii cu scaun la cap nu aplaudă un asemenea comportament, indiferent despre cine ar fi vorba, dacă e vorba de Anca Alexandrescu sau de altcineva, e vorba de o femeie. Ăsta este primul lucru care trebuie punctat în această discuție de astăzi.
Eu am pus niște întrebări. Domnul Simion s-a enervat. Nu înțeleg de ce vă deranjează că v-am întrebat dacă ați fost cu domnul Sile Pușcaș la negocieri cu domnul Sorin Grindeanu, că știu toți colegii dumneavoastră de partid că ați fost împreună cu domnul Sile Pușcaș. O să arăt în această seară cine e Sile Pușcaș. Pe de altă parte, eu nu-l înțeleg pe George Simion.
El are niște îngrădiri, ca să zic așa. Zice că nu îl manevrează nimeni. Ba da. Ba da. Și sunt influențe puternice, pentru că domnul Pușcaș are un ascendent puternic asupra domnului Simion. Nu vrea să spună public, dar sunt nenumărate dovezi în acest sens, mai ales că domnul Pușcaș este în anturajul grupului de la Cluj și al domnului Coldea, căci domnul Pușcaș a fost ginerele lui Ioan Rus și a și fost asociat cu domnul Vasile Dîncu. Acum în trecutul domnului Simion a existat întâlniri și cu domnul Vasile Dîncu și prin colaborări, aș putea spune. Așa au ajuns niște influencerițe din anturajul domnului Dîncu și al altora de la Cluj acum să-l pupe în dos pe domnul Simion.”, a transmis Anca Alexandrescu.
Conflictul dintre Anca Alexandrescu și George Simion
Jurnalista a vorbit și despre relația pe care a avut-o de-a lungul timpului cu George Simion, precizând că aceasta a fost una oscilantă.
„Astăzi vă spun, sincer, că mi-a făcut ziua domnul Simion. Adică așa o onoare mi-a făcut să se comporte atât de mizerabil cu mine ca femeie. Dincolo de faptul că l-am ajutat enorm.
Am fost prima care l-a invitat pe George Simion într-o emisiune de trei ore, la Culisele Statului Paralel. Nici nu era sediul televiziunii aici... eram în partea cealaltă. Când toată lumea a avut o revelație, când i-am făcut portretul domnului Simion. Am avut o relație sinuoasă, ca să zic așa. De multe ori ne-am contrat.
Primele semne mari de întrebare le-am avut în momentul în care am văzut cu cine s-a asociat ca și consultanți politici. Acum mulți ani de zile. Niște personaje care erau apropiate de Serviciile Secrete. I-am spus încă de atunci că nu pot să am discuții cu dumneavoastră în continuare cu astfel de personaje în jur. A urmat o perioadă în care n-am vorbit cu domnul George Simion. A venit momentul candidaturii mele.
Atunci am avut și mai multe semne de întrebare pentru că au fost oameni din AUR, chiar de la organizațiile locale din București, care mi-au spus că George Simion face tot ce poate ca eu să nu câștig alegerile la București. De altfel și prezența lui pe la diverse evenimente la care eu participam erau simbolice, doar ca să arate că vine să mă susțină, chipurile.
În rest, totul a fost făcut de echipa mea, oameni care nu au fost plătiți, au fost voluntari și de o mână de oameni sufletiști care au fost în secțiile de votare, oameni cu bun simț, care sunt membri AUR și cărora le mulțumesc foarte mult pentru ce au făcut. Domnul Simion se temea încă de pe atunci că dacă aș fi ajuns primar al Bucureștiului s-ar putea să aibă câteva probleme. Pentru că notorietatea și faptul că aș fi făcut treabă la București i-ar fi creat probleme. De altfel, domnia sa se teme de oricine crește în jurul lui. De aceea i-a și executat pe Claudiu Târziu, pe Marius Lulea și mulți alții pe care îi îndepărtează în momentul în care simte că îi este pusă în pericol poziția de dictator al partidului.
Pentru că, deciziile nu se iau în mod democratic la partid. Le ia George Simion împreună cu anumiți prieteni, în funcție de subiect. Acum, eu v-am spus că vă arăt adevărul și îmi asum tot hate-ul și toate înjurăturile. Atrag atenția celor care mă amenință, care vor îndrăzni să mă agreseze sau au un gând să se răzbune, că nu voi ezita nicio clipă să mă adresez poliției, ca să fie foarte clar. Deci îmi asum... Pentru că eu sunt bărbată, spre deosebire de domnul Simion, care dovedește că nu are sânge în instalație și se ascunde în spatele unor postaci și boți care mă înjură și mă fac în toate felurile.
Vă arăt, începând din această seară, cine este George Simion cu adevărat. Nu am vrut să fac lucrul acesta până acum, deși probabil că v-ați dat seama foarte mulți că atunci la guvernul Veștea au fost și mai mari semne de întrebare. Domnul Simion a vorbit și s-a văzut cu Nicușor Dan. A fost în duminica dinaintea votării guvernului Veștea. Am aflat această informație de la un colaborator al emisiunii Culisele Statului Paralel. N-am vrut să cred că este adevărat, pentru că eu mă simțeam trădată că a făcut acest lucru.
L-am întrebat în permanență ce are de gând să facă în legătură cu guvernul Veștea, ca să știm cum discutăm și abordăm subiectele împreună cu invitații mei aici în platou. A tăcut îndelung, fiind plecat în vacanță în Sicilia, nu e cazul să vorbesc public unde și pe banii cui. Lucrurile acestea nu se discută la televizor.
A venit, a vorbit, cu Nicușor Dan, dar în momentul în care mi-a spus, mi-a răspuns după câteva ore la întrebarea mea dacă este adevărat. I-am dat forward la mesajul pe care l-am primit în legătură cu întâlnirea sa cu Nicușor Dan.
Mi-a răspuns după câteva ore, destul de multe... în cursul serii și mi-a spus așa: a fost o zi complicată. Nu ne ajută declarațiile domnului Călin Georgescu. Domnul Georgescu, în acea zi, dăduse o declarație în care spusese că cei care votează guvernul Veștea sunt trădători. Numai că ce să vezi? Văd că domnul Simion nu are bărbăția să recunoască public că el este cel care a cerut la Realitatea Plus să fie cenzurat discursul domnului Georgescu și să se taie această afirmație din discurs.”, a completat jurnalista Anca Alexandrescu.
Dosarul Fănel Bogos, în centrul noilor dezvăluiri
Anca Alexandrescu a legat atacul politic și de informațiile apărute în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos.
„Atunci când domnul Georgescu a venit în platou și a spus că am cenzurat, am avut bun simț și am tăcut. Am zis să salvez totuși mișcarea suveranistă și să nu creez o tensiune, pentru că sunt dovezi în acest sens. Eu n-am să mă apuc niciodată să arăt public mesajele. Nu voi face niciodată acest lucru. E cuvântul meu împotriva cuvântului lui.
Oamenii, însă, se vor convinge în timp cine a spus adevărul. Și sunt convinsă că și domnul Georgescu, pe care astăzi domnul Simion, așa cu lașitate, îl invoca pe domnul Georgescu că tot ce a făcut în legătura cu guvernul Veștea a fost în înțelegere sau a știut domnul Georgescu. Trebuie să spun că lui George Simion îi convine că domnul Georgescu este arestat, pentru că s-a urcat pe această tragedie.
De altfel s-a și văzut că presiunea politică inadmisibilă pe care a făcut-o prin afirmația că nu va vota niciun guvern până nu va fi eliberat Călin Georgescu, știind foarte clar că acest lucru nu este posibil și că acest lucru îi poate dăuna domnului Georgescu. De altfel, am văzut și declarația doamnei Cristela Georgescu, care a vorbit despre așa zisa opoziție care face presiuni politice. Este în mod clar o disperare a lui George Simion, pentru că s-ar putea ca la un moment dat să se... separe drumurile între el și Călin Georgescu, cum s-a mai întâmplat de altfel de-a lungul timpului. Domnul Georgescu l-a reevaluat, cred că de vreo două ori, nu știu dacă a treia oară o să mai facă.
Eu sunt cu inima și cu sufletul curat în fața lui Dumnezeu, pentru că eu i-am spus cu sinceritate atât domnului Georgescu cât și doamnei Cristela Georgescu ceea ce s-a întâmplat în perioada negocierilor guvernului Veștea. Și probabil că la un moment dat lucrul acesta se va face public.
Domnul Simion astăzi a fost foarte supărat de faptul că noi am spus că vom arăta niște stenograme în posesia cărora am intrat în legătură cu faptul că l-a cunoscut pe domnul Bogos, chiar AUR a primit ouă și pui, nu știu dacă și alte lucruri, ca sponsorizare, promițându-i că îi rezolvă diverse lucruri și cerându-i să trimită un raport în legătură cu subiectul respectiv la Comisia de Abuzuri, unde președinți sunt cei de la AUR. Domnul Simion susține că acele stenograme sunt false și că sunt scoase din context.
Eu, înainte să le prezint public, împreună cu colegii mei, am făcut niște demersuri. Mi s-a spus că sunt, în urma unor percheziții informatice, au fost găsite aceste stenograme, înregistrări, care sunt incomplete. Mai mult de atât. Am luat legătura și cu avocatul domnului Bogos și cu domnul Bogos.
Eu am să prezint stenogramele, o să prezint desigur și punctul de vedere a lui George Simion. Așteptăm să vedem ce-i răspunde DNA-ul domnului Simion, care evident nici nu o să-i confirme, nici nu o să-i infirme, așa cum se întâmplă și cu alte dosare. Și, evident, l-am invitat pe domnul Bogos să vină duminică seară în platou aici, la Culisele Statului Paralel, să ne povestească cum a fost. Domnul Simion, astăzi, mi-a spus că nu l-a întâlnit niciodată pe domnul Bogos. Eu am greșit, într-adevăr, la TVR nu a spus că l-a întâlnit, a spus că a auzit despre el și că cineva, un prieten, i-a vorbit despre problema lui și i-a recomandat să trimită un memoriu la Comisia de Abuz. Dar... Domnul Bogos a spus în emisiunea mea că s-a întâlnit cu domnul Simion. Nu știm la ce dată și când. Într-adevăr, în stenograme apar niște date. Eu l-am întrebat astăzi dacă este adevărat că s-a întâlnit în timpul campaniei electorale, așa cum apare în stenograme.
George Simion spune că nu. Domnul Bogos însă spune că l-a întâlnit pe George Simion și i l-a prezentat chiar domnul Burculescu la sediul Asociației Țara Mea. Domnul Simion a crezut astăzi că eu am să-l atac cu o relație cu domnul Florin Barbu. Nu, nici vorbă. Și nu e vorba de un atac, ci această asociație, Țara Mea, care am înțeles că face lucruri foarte bune pentru producătorii români, am și văzut, este fondată, unde credeți? În localitatea de baștină a domnului Paul Stănescu, fostul secretar general al PSD-ului, celebrul Paul Stănescu.”, a afirmat Anca Alexandrescu.
Legătura dintre Paul Stănescu și George Simion
„Domnul Paul Stănescu, care ce să credeți, este cel care le-a cerut șefilor de organizații PSD la alegerile din noiembrie 2024 să dea voturi pentru George Simion, invocând el că trebuie să-i dea ca să intre Ciolacu în turul 2. Același domn Paul Stănescu, care făcea declarații de susținere pentru George Simion și spunea că a fost o greșeală, că PSD-ul a respins AUR. Același Paul Stănescu care discută cu domnul Simion, sau cel puțin așa se laudă domnul Paul Stănescu, să preia Secretariatul General al AUR-ului și să le ofere infrastructura pe care a făcut-o pentru PSD. Astea sunt lucrurile pe care eu voiam să-i le spun, dar domnul Simion s-a ambalat. O să aflăm adevărul când o să auzim absolut toate opiniile și, bineînțeles, după ce instituțiile vor cerceta, dacă vor cerceta.
Habar n-am dacă domnul Simion va fi chemat la audieri sau nu, dar știu sigur că numele lui apare în dosar. Nu este nicio minciună, nu este nimic scos din context. De altfel, domnul Bogos mi-a confirmat într-o convorbire telefonică avută în această seară că a fost acasă la domnul Burculescu. În acea seară nu era domnul Simion acolo la întâlnire, nici domnul Radu Timiș, deci nu era aceeași întâlnire la care face referire domnul Simion, dar că erau mai mulți oameni din staful tehnic de la AUR.
Mi-a confirmat domnul Bogos că din penitenciar l-a sunat pe domnul Burculescu și a vorbit cu el despre un eventual memoriu care să fie trimis la comisiile de abuzuri din Parlament. Domnul Bogos spune foarte clar că s-a întâlnit cu George Simion. N-au decât să se păruiască și să aflăm adevărul. Întrebarea mea este alta. Pentru că or să spună unii așa și ce dacă s-au întâlnit. Păi nu vă supărați. Eu când am pornit la această luptă și m-am pus împreună cu colegii mei și cu tot trustul Realitatea în spatele lui George Simion și al domnului Georgescu, am crezut... Ceea ce spunea domnul Simion, că ei sunt altfel.
Nu sunt la fel ca cei care sunt la putere și împotriva cărora luptă. Că nu stau și fac aranjamente ascunse cu oameni de afaceri, cu probleme sau cu personaje de la PSD.”, a mărturisit Anca Alexandrescu.
Anca Alexandrescu: „George Simion este principalul beneficiar al arestării lui Călin Georgescu”
„Sunt niște întrebări la care domnul Simion va trebui să răspundă. N-au decât susținătorii săi să accepte toate aceste lucruri. Eu însă ca jurnalist, care mi-am pus obrazul, mi-am sacrificat inclusiv liniștea de acasă și familia pentru a mă lupta cu toată ura și tot hate-ul care a pornit în ultimii doi ani de zile din cauza valului suveranist, am obligația, repet, am obligația să arăt adevărul.
Nu are nicio legătură cu faptul că AUR m-a susținut în calitatea mea de candidat independent la alegerile pentru București. Faptul că am avut acel parteneriat și în urma parteneriatului AUR a luat 21% prin candidatura mea la București, nu mă oprește să spun adevărul despre ce aflu și să arăt documentele pe care le primesc.
Vreau să spun foarte clar: că în această seară este doar prima parte, nu voi dedica toată emisiunea lui George Simion, am și alte subiecte importante despre cei care sunt la putere și au nenorocit țara, dar nu pot să fiu responsabilă și nu vreau să fiu responsabilă ca la putere să ajungă cineva care are aceleași apucături ca cei care astăzi sunt la putere și au nenorocit țara.
Nu pot să tac din gură când văd că se fac aranjamente pe sub masă și pentru că domnul Georgescu în ultimul moment i-a spus clar că nu este de acord să se voteze guvernul Veștea, de frica faptului că va pierde electoratul domnului Georgescu, s-a sucit la 180 de grade.
Asta nu schimbă cu nimic negocierile pe care le-a purtat pe sub masă. Și nu, nu le-a purtat ca să-i păcălească pe PSD-ști și să-i aducă mai aproape de alegeri anticipate, pentru că știe clar că nici nu va fi suspendat Nicușor Dan și nici nu vor fi alegeri anticipate. Adică tu te plângi public că Nicușor Dan nu te primește și te ignoră la negocieri, dar te întâlnești în spatele ușilor închise cu el.
Sunt multe lucruri care s-au întâmplat atunci și tot ceea ce am povestit este adevărat. Nu vreau să mă creadă nimeni. Vreau să fiu cu conștiința împăcată și cu sufletul curat că am spus adevărul și că am arătat public tot ce știu. Nu vreau să port o vină pentru viitor. Repet, așa cum foarte multe personaje care se perindă pe la Arestul Central, George Simion este principalul beneficiar al arestării lui Călin Georgescu. Mizeria, abuzurile care îi se întâmplă lui Călin Georgescu îl avantajează pe George Simion. Acum să trecem la fapt. Vreau să spun doar atât. Că sunt foarte mulți oameni care ne-au adus documente, înregistrări și documentele pe care le avem au fost verificate la instituțiile statului român. Eu nu fac decât să vi le fac publice, iar voi să trageți concluziile.”, a încheiat Anca Alexandrescu.
Realitatea PLUS a relatat că în dosar apar discuții și întâlniri care îl privesc pe liderul AUR, în timp ce George Simion a respins acuzațiile privind anumite întâlniri și a anunțat că va sesiza DNA.
În acest context, dezvăluirile anunțate de Anca Alexandrescu urmează să fie analizate atât prin prisma documentelor prezentate, cât și a explicațiilor persoanelor menționate.
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