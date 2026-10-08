Stenogramele care spulberă caracatița din dosarul Bogos. Anca Alexandrescu:”Trebuie să avem niște răspunsuri de la George Simion”

Publicat 8 oct. 2026, 15:29 Actualizat 8 oct. 2026, 15:30 Sursă Realitatea PLUS

Stenograme incendiare ies la iveală în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Realitatea PLUS a prezentat joi o parte din discuțiile interceptate, în care sunt abordate subiecte precum Vanbet, compania lui Fănel Bogos, controalele autorităților, relațiile cu oameni de afaceri și anumite demersuri la Parlament. În aceste conversații apar, printre alții, George Simion și Florin Burculescu, președintele Cooperativei Țara Mea. Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a declarat că stenogramele ridică semne de întrebare și a subliniat că George Simion trebuie să dea explicații.

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