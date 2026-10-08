Stenogramele care spulberă caracatița din dosarul Bogos. Anca Alexandrescu:”Trebuie să avem niște răspunsuri de la George Simion”

Stenograme incendiare ies la iveală în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Realitatea PLUS a prezentat joi o parte din discuțiile interceptate, în care sunt abordate subiecte precum Vanbet, compania lui Fănel Bogos, controalele autorităților, relațiile cu oameni de afaceri și anumite demersuri la Parlament. În aceste conversații apar, printre alții, George Simion și Florin Burculescu, președintele Cooperativei Țara Mea. Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a declarat că stenogramele ridică semne de întrebare și a subliniat că George Simion trebuie să dea explicații.
STENOGRAME: Vanbet și protecția față de controale
BURCULESCU FLORIN: Când ajungeți vă prezint un mare român, patronul VANBET.
BURCULESCU FLORIN: Cel mai mare producător de ouă și pui din Moldova.
GEORGE SIMION: Da, am auzit de el. Să mă aștepte.
Protecție prin Ambasada Americii
FLORIN BURCULESCU: Fănică, am vorbit cu George aici de față ca să includem VANBET în Asociația „Țara Mea”.
BURCULESCU FLORIN: Ca să ai protecție față de controale.
GEORGE SIMION: Vezi că Florin poate să îți ofere protecție prin Ambasada Americii.
FĂNEL BOGOS: Eu vreau butonul…
„Să dăm și o haină de legalitate”
RADU TIMIȘ: Pe mine mă interesează să preiau brandul „Porcul Românesc”
GEORGE SIMION: Pot să aduc finanțare din Mexic. L-a trimis Rechinul la mine.
BURCULESCU FLORIN: Nu există chestia asta
FĂNEL BOGOS: Asta dacă nu mă arestează, nu există chestia asta. Trebuie dat afară Ponea.
GEORGE SIMION: Și Bociu dar ăsta e agățat de servicii.
Litigiul cu Burculescu
GEORGE SIMION: O să vă rog să depuneți un memoriu la Comisia de abuzuri la Parlament.
GEORGE SIMION: Ca să o urmăresc eu. Să dăm și o haină de legalitate…
FĂNEL BOGOS: Am înțeles, să trăiți!
FĂNEL BOGOS: Oriunde e nevoie, suntem prezenți.
GEORGE SIMION: Și poate închideți legal și civilizat litigiul cu Burculescu.
FĂNEL BOGOS: Nu e niciun litigiu.
FĂNEL BOGOS: Ăsta vrea bani din cer. Îl cunosc de 20 de ani…
Anca Alexandrescu:”Trebuie să avem niște răspunsuri de la George Simion”
Anca Alexandrescu a declarat că George Simion trebuie să ofere explicații cu privire la întâlnirile și discuțiile purtate în aprilie 2025 cu Fănel Bogos și alte persoane implicate în acest caz.
”Trebuie să avem niște răspunsuri de la George Simion. Cumva trebuie să dea niște explicații, pentru că întâlnirea aceasta a fost anul trecut, în aprilie 2025, în campanie electorală pentru alegerile prezidențiale. Deci au fost mai multe întâlniri: 8 aprilie, 12-13 aprilie, mai multe discuții telefonice. Există și o interceptare cu Bogos, care l-a sunat pe unul dintre cei care au participat la discuție, pentru că la discuție au participat mai multe persoane: și un alt antreprenor, și alți doi oameni de afaceri, unul dintre ei fiind cel care i-a promis lui Bogos că-i rezolvă dosarul și a luat niște bănuți mulți de tot pentru chestia asta”, a declarat Anca Alexandrescu, la Realitatea PLUS.
Anca Alexandrescu: ”Promisiunile erau multe în discuție”
Potrivit realizatoarei emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, ”în acea convorbire, Bogos îl sună pe respectivul din închisoare și se plânge că a fost păcălit de George Simion”.
”Da, așa este, cum spune George Simion”â. I-a îndrumat să facă și un raport sau un memoriu către Comisia de abuzuri, care este deținută și la Senat, și la Camera Deputaților, de AUR, doamna Laura Gherasim cred că se află la conducerea ei, dar a folosit o expresie și asta o să arăt eu diseară. Era doar o formalitate să fie trimis, doar așa. Mă rog, promisiunile erau multe acolo, în acea discuție și nu erau legate doar de cazul domnului Bogos, ci și de anumite relaționări la Ministerul Agriculturii. Și aici va veni bomba care va atinge și un alt partid, pentru că personajul în casa căruia se desfășoară discuția respectivă este un fost membru al conducerii PSD”, a mai spus Anca Alexandrescu.