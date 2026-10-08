George Simion, atac fără precedent la adresa Realitatea PLUS. Liderul AUR neagă întâlnirea cu Fănel Bogos
George Simion, atac fără precedent la adresa Realitatea PLUS
George Simion lansează un atac extrem de dur la adresa Realitatea PLUS, după informațiile prezentate de postul de televiziune în legătură cu dosarul omului de afaceri Fănel Bogos.
Realitatea PLUS a anunțat că va prezenta stenogramele despre care susține că provin din dosarul Fănel Bogos. Înainte ca acestea să fie prezentate integral de postul de televiziune, George Simion a publicat propria versiune asupra situației și a calificat informațiile drept o tentativă de denigrare.
George Simion acuză Realitatea PLUS de dezinformare
Simion susține că Realitatea PLUS și ceea ce el numește „colaboratorii finanțați de ei” îl acuză că s-ar fi întâlnit cu Fănel Bogos, în contextul unor presupuse stenograme „scurse” din dosarul de corupție al omului de afaceri.
Liderul AUR respinge această variantă și spune că materialele pe care postul urmează să le prezinte ar conține o discuție inventată.
„Pe postul TV Realitatea Plus (și la colaboratorii finanțați de ei) sunt acuzat că m-aș fi văzut cu Fănel Bogos sub pretextul unor stenograme ”scurse” din dosarul de corupție al acestuia. Prezint în cele ce urmează ce vrea să difuzeze Realitatea TV ca fiind adevărat, desi este o stenogramă falsă, inventată.”
Simion susține că scopul acestor informații ar fi afectarea imaginii sale publice, în condițiile în care, în opinia sa, eventualele înregistrări nu ar putea conduce la o acuzație penală împotriva sa.
„Fără să mă poată învinovăți penal, prin astfel de presupuse înregistrări, Realitatea Plus speră să-mi afecteze imaginea publică.”
Liderul AUR neagă că s-ar fi întâlnit vreodată cu Fănel Bogos
Punctul central al reacției lui George Simion este negarea întâlnirii cu Fănel Bogos. Liderul AUR afirmă că nu a avut nicio întâlnire cu omul de afaceri și respinge și varianta potrivit căreia o asemenea întâlnire ar fi avut loc în aprilie 2025.
„Nu m-am văzut niciodată cu Fănel Bogus;
Nu a avut loc nicio întâlnire conform descrierii în luna aprilie 2025 sau în vreo lună apropiată de campaniile electorale (bănuiesc că data din aprilie 2025 vrea să lege aceste lucruri de campania electorală din mai 2025 și presupuse foloase);”
Ce recunoaște George Simion despre întâlnirea din octombrie 2025
George Simion admite însă că a avut o întâlnire în octombrie 2025, dar afirmă că aceasta nu are legătură cu Fănel Bogos și nici cu o presupusă înțelegere electorală.
Potrivit explicațiilor sale, întâlnirea a avut loc cu Radu Timiș Junior, acasă la Florin Burculescu, iar subiectul ar fi fost o controversă legată de compania CrisTim și de acuzațiile potrivit cărora aceasta s-ar fi implicat în susținerea lui Nicușor Dan.
„Abia în luna octombrie 2025 am avut o întâlnire cu Radu Timiș Junior acasă la Florin Burculescu pentru a clarifica acuzațiile din spațiul public conform căreia compania CrisTim s-a implicat activ în susținerea lui Nicușor Dan, aspect negat de companie. Deci, cu totul alt motiv și alte discuții. La această întâlnire NU a luat parte Fănel Bogos, după cum am precizat mai sus.”
Realitatea PLUS spune că va prezenta stenogramele
Conflictul dintre George Simion și Realitatea PLUS vine într-un moment în care postul de televiziune anunță difuzarea unor stenograme despre care susține că provin din dosarul Fănel Bogos.
Realitatea PLUS a anunțat pentru emisiunea „Culisele Statului Paralel” că va prezenta informații din dosarul de corupție, inclusiv stenograme pe care postul le consideră relevante pentru relațiile dintre omul de afaceri și mai multe personaje politice.
Realitatea PLUS susține că urmează să fie prezentate informații despre întâlniri și discuții din dosar și anunță că va pune pe masă probele pe care afirmă că le deține.
Simion anunță că sesizează DNA
Liderul AUR nu s-a limitat la negarea informațiilor. El afirmă că va solicita oficial DNA să stabilească dacă respectivele înregistrări există sau nu.
„Voi face în zilele ce urmează o adresă oficială către DNA, solicitându-le să confirme sau să infirme aceste înregistrări, urmând să mă adresez instituțiilor competente ale statului în tragerea la răspundere pentru această vădită dezinformare și presiune asupra mea.”
În paralel, Realitatea PLUS susține că materialele pe care urmează să le difuzeze necesită explicații din partea liderului AUR. Anca Alexandrescu a declarat că George Simion trebuie să ofere răspunsuri în legătură cu discuțiile și întâlnirile care apar în dosar.
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