George Simion, confruntat de Anca Alexandrescu cu stenogramele din cazul Bogos. Liderul AUR evită răspunsurile directe

George Simion a avut o confruntare tensionată cu Anca Alexandrescu pe tema stenogramelor și a presupuselor întâlniri din jurul cazului Fănel Bogos. Liderul AUR a negat că s-ar fi întâlnit vreodată cu Bogos, însă a recunoscut că a fost contactat de un apropiat al acestuia. În momentul în care întrebările s-au concentrat asupra unor presupuse întâlniri și negocieri politice, Simion a evitat în mai multe rânduri răspunsurile tranșante și a contestat modul în care sunt prezentate stenogramele.
Discuția a pornit de la numele lui Fănel Bogos și de la presupusa întâlnire despre care au apărut informații în spațiul public. George Simion a susținut categoric că nu s-a întâlnit cu omul de afaceri.
Liderul AUR a recunoscut însă că a fost sunat de un apropiat al lui Bogos. Potrivit propriilor declarații, acesta i-ar fi prezentat situația și presupusele abuzuri reclamate, iar Simion susține că l-a direcționat către Comisia de Abuzuri.
Anca Alexandrescu: La capăt. Apar niște așa-zise stenograme despre o așa-zisă întâlnire la care nu ai participat. Deci nu te-ai întâlnit niciodată cu domnul Bogos?
George Simion: Nu m-am întâlnit niciodată cu Fănel Bogos.
Anca Alexandrescu: Și nu te-a sunat niciodată domnul Burculescu să ți-l prezinte pe un patriot de la Vambed?
George Simion: Ba da, cu siguranță m-a sunat și l-am redirecționat către Comisia de Abuzuri. Dar nici înainte de campania electorală, nici în timpul campaniei electorale și, în niciun caz, în luna aprilie, nu am avut vreo legătură cu așa ceva. Nu are nicio legătură cu vreo campanie.
Anca Alexandrescu: Dar pui și ouă a dat domnul Bogos pentru AUR, în vreo campanie sau cu vreo altă ocazie? Poate la inundațiile din Suceava?
George Simion: Nu, nu, nu.
În timpul dialogului, Anca Alexandrescu a insistat pentru clarificarea unor aspecte concrete și i-a cerut lui Simion să răspundă direct la întrebările privind presupusele întâlniri și discuții politice. În locul unor răspunsuri de tip „da” sau „nu”, liderul AUR a mutat în mai multe rânduri discuția către acuzațiile pe care le-a formulat la adresa jurnalistei și către cazul Călin Georgescu.
Simion a susținut că întregul subiect face parte dintr-o acțiune de denigrare îndreptată împotriva sa, afirmând că aceasta ar avea legătură cu poziția sa față de Guvernul Vestea.
Un alt moment tensionat a apărut atunci când discuția a ajuns la presupusele negocieri purtate înaintea votului pentru Guvernul Vestea. Întrebările privind o eventuală întâlnire cu Sorin Grindeanu și Sile Pușcaș au primit răspunsuri în care Simion a pus sub semnul întrebării autenticitatea stenogramelor și modul în care acestea au fost prezentate.
„Sunt niște stenograme mincinoase”, a susținut George Simion, în timp ce Anca Alexandrescu a insistat că documentele sunt reale și că au fost confirmate de autorități.
Schimbul de replici a devenit și mai tensionat, după ce Simion a acuzat-o pe jurnalistă că încearcă să îl ducă într-o capcană. Alexandrescu a continuat să îi ceară răspunsuri concrete la întrebările referitoare la întâlnirile despre care se vorbește în stenograme.
În final, George Simion a făcut o afirmație care a readus în discuție presupusa întâlnire negată anterior. Liderul AUR a spus că „întâlnirea care n-a avut loc” ar fi avut loc, de fapt, „în parc, la Băneasa”.
Afirmația a venit după ce Simion susținuse că nu s-a întâlnit niciodată cu Fănel Bogos. Liderul AUR a continuat să respingă interpretarea dată stenogramelor și să acuze existența unei campanii de denigrare împotriva sa.
Confruntarea nu a lămurit toate întrebările ridicate de Anca Alexandrescu, în condițiile în care George Simion a contestat informațiile prezentate și a evitat în mai multe momente să ofere răspunsuri directe la întrebările privind presupusele întâlniri și negocieri.