George Simion, confruntat de Anca Alexandrescu cu stenogramele din cazul Bogos. Liderul AUR evită răspunsurile directe

Publicat 8 oct. 2026, 15:34 Actualizat 8 oct. 2026, 15:47

George Simion a avut o confruntare tensionată cu Anca Alexandrescu pe tema stenogramelor și a presupuselor întâlniri din jurul cazului Fănel Bogos. Liderul AUR a negat că s-ar fi întâlnit vreodată cu Bogos, însă a recunoscut că a fost contactat de un apropiat al acestuia. În momentul în care întrebările s-au concentrat asupra unor presupuse întâlniri și negocieri politice, Simion a evitat în mai multe rânduri răspunsurile tranșante și a contestat modul în care sunt prezentate stenogramele.

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