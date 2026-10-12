Anca Alexandrescu: ”PSD ia în calcul scenariul alegerilor anticipate pentru primăvara anului viitor”

Publicat 12 oct. 2026, 12:18 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, a dezvăluit, luni, în direct la Realitatea PLUS, că PSD ia în calcul tot mai serios scenariul alegerilor anticipate pentru primăvara anului viitor, pe fondul incertitudinilor privind situația economică a României și al blocajului negocierilor pentru formarea unui nou guvern.

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