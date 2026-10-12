Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel”, a dezvăluit, luni, în direct la Realitatea PLUS, că PSD ia în calcul tot mai serios scenariul alegerilor anticipate pentru primăvara anului viitor, pe fondul incertitudinilor privind situația economică a României și al blocajului negocierilor pentru formarea unui nou guvern.
Anca Alexandrescu: ”Un guvern Luca-Nicolescu este mai degrabă în așteptare”
”În ședința PSD-ului mai mult de jumătate din timp s-a discutat despre posibilitatea unor alegeri anticipate. Este tot mai conturată această variantă, având în vedere că nici PNL-ul, nici UDMR-ul nu sunt hotărâte să voteze acest guvern. De ce? Din cauza situației financiare dramatice. Și ăsta este un alt punct de discuție în cadrul ședinței PSD-ului. Marian Neacșu a prezentat în ședință un material economic care arată că, de fapt, nu se cunoaște situația reală financiară a României până la sfârșitul anului. Nu se știe dacă, într-adevăr, ceea ce se prefigurează public, informațiile care sunt făcute publice de guvernul interimar Ilie Bolojan, în legătură cu situația financiară, sunt și reale. Ar exista informații că situația economică a României ar fi mai dramatică decât situația politică în care ne aflăm în acest moment”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea PLUS.
Realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel” a subliniat că pe scena politică se duc negocieri foarte dure.
”Victor Ponta vrea să dea voturile bloc la guvernul acesta doar dacă va primi o poziție de ministru. Așadar, în acest moment este foarte clar că un guvern Luca-Nicolescu este mai degrabă în așteptare sau în suspensie, pentru că, iată, apar noi discuții legate de situația economică, dar mai ales de pretențiile pe care le au cei care dețin 10-15 voturi pentru a face parte din guvern”, a transmis aceasta.
Anca Alexandrescu: ”PSD ia în calcul scenariul alegerilor anticipate pentru primăvara anului viitor”
Potrivit realizatoarei TV ”situația economică dramatică și faptul că Ilie Bolojan nu-și dorește în acest moment să participe la această guvernare îi face pe cei de la PSD mai degrabă să ia în calcul scenariul alegerilor anticipate pentru primăvara anului viitor, în așa fel încât întoarcerea la popor să lămurească lucrurile”.
Cu toate acestea, Anca Alexandrescu a menționat că decizia privind declanșarea alegerilor anticipate depinde de Nicușor Dan, care s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva acestei variante.
”Din informațiile pe care le am, atât Ilie Bolojan cât și UDMR în acest moment se tem de alegeri anticipate și probabil că sub această presiune ar putea să cedeze. Nu știm care va fi concluzia. Evident că soluția alegerilor anticipate este tot în mâna lui Nicușor Dan, care nu-și dorește, a spus-o de mai multe ori, dar s-ar putea, având în vedere evoluțiile politice și negocierile, să nu mai aibă de ales într-un viitor apropiat. Dacă nu, vom rămâne la nesfârșit cu Ilie Bolojan interimar și cu cei de la USR în guvern, care iată, vedeți, deși nu mai au puteri depline, vând companii din România pe nimic și se pregătesc de o listă întreagă să facă contracte preferențiale și să vândă companii importante”, a mai spus aceasta.
Totodată, ea a avertizat asupra riscului ca România să piardă companii importante de stat prin vânzarea acestora în următoarele luni.
”Ați văzut, am prezentat lista companiilor care se dorește să fie vândute. Iată, astăzi fiind această cumpănă politică, ne aflăm într-un risc uriaș. Pe de o parte, ne putem bucura că se ia în calcul întoarcerea la popor în primăvara anului viitor, pe de altă parte mă gândesc îngrozită ce se poate întâmpla în aceste câteva luni de zile, șase luni, cinci luni de zile, ca România să piardă cele mai importante companii pe care le mai are”, a conchis Anca Alexandrescu.