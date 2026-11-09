Anca Alexandrescu, după vizita Ursulei von der Leyen: „Nu ne mai interesează politicile voastre distructive care au adus Europa la ceea ce este astăzi. Un haos”

„Știu, nu mai vorbesc despre mine, că eu, înțelegeți, că postez în fiecare zi ce vreau și cât vreau eu și spun în emisiune fix ceea ce doresc eu, pentru că vreau să scap de acești extremiști. Nu vreau să mai am de-a face cu ei. Iar domnul Simion îi incită pe oameni să vină la un protest neautorizat.
Da, așa este. Am văzut că foarte mulți oameni spun că n-au nevoie de autorizație să vină la un protest spontan. Dar tot dumneavoastră trebuie să înțelegeți că atâta timp cât pentru acea locație, pentru acea zi, la acea oră, a fost depus de mai multe ori o cerere și s-a respins. Sunteți pasibili de amendă. Să dea, Doamne ferește, să nu cumva și de alte lucruri mai grave. Să se ducă George Simion acolo, să-și asume, că am văzut că și-a asumat, acum vrea să se ducă și la Arestul Central. Atâta ipocrizie rar mi-a fost dat să văd. A zis că acum mai subțire, mai subțire cu anticipatele și cu suspendarea președintelui, că întâi trebuie să aibă niște rezultate politice, cum ar fi eliberarea lui Călin Georgescu. Poftim? Cum adică rezultat politic, la AUR, înseamnă eliberarea lui Călin Georgescu? Cum puteți să mai înghițiți o asemenea vrăjeală că după eliberarea lui Călin Georgescu se vor ocupa din nou de alegeri anticipate și de suspendarea președintelui? Nu vedeți? Omul este în sevraj politic. Evident. Nu mai știe ce să mai spună. Este turbat că îl atacă toate televiziunile. Păi totuși când toată lumea, inclusiv ăia care ți-au fost alături, îți spun că ești pe un drum greșit, chiar nu înțelegi...Îi înțeleg pe unii oameni, le înțeleg pe unele domnițe care încearcă și aspiră și ele la niște poziții pe listele AUR și îl susțin pe George Simion deși înainte erau... să nu audă de Călin Georgescu, de George Simion. Făceau, băi, ce era la gura lor. Numai eu știu. Numai eu știu. Inclusiv aici, prin platourile televiziunii, în pauzele de publicitate.
Acum toate-s trup și-i suflet cu Simion. Toate vor și ele un loc călduț pe o listuță. Acum, aseară, l-am întrebat pe Dian de ce s-au dus ăștia la inaugurarea sau nici măcar inaugurarea, la redeschiderea reactorului 1 Cernavodă. Mi s-a părut atât de penibil să se ducă primul ministru acolo... pentru ce. Ministrul Energiei înțeleg, omul e de specialitate, avea de ce să se ducă acolo, să vadă care e situația, ce se poate face pentru pasul următor.
L-au târât pe Luca Niculescu acolo și astăzi ce credeți? Au trebuit să-l închidă, pentru că au fost probleme. Dar sunt foarte dezamăgită de domnul Chisăliță, pentru că a anunțat că îl dă afară pe directorul tehnic.
Eu mă așteptam să-l dea afară pe directorul de la Nuclear Clectrica, care, așa cum a explicat Dian, n-are niciun fel de pregătire în domeniu.
Omul a făcut SNSPA-ul, adică toți o apă și un pământ. L-am văzut și pe domnul de la transportul ăla cu Momoa, care e stăzi făcea mișto la conferința de presă că unii s-au ocupat de să facă diferența între momoa și momâia.
Nu, domnule ministru. Când te duci într-o poziție, te pregătești, nu ce faci dumneata. Am văzut că a anunțat astăzi că toți acum sunt la capitolul greaua moștenire. Toți ministrii PSD sunt la capitolul greaua moștenire. Nu băieți, hai să vă spun eu. Băieții de la PSD. Nu este greaua moștenire. Este fix din cauza voastră. Pentru că voi l-ați ținut la putere pe Ilie Bolojan. Mult și bine! Și ați și votat ceea ce a propus Ilie Bolojan.
A, că după aceea a venit și George Simion și din cauza atitudinii lui politice, Bolojan a rămas încă șase luni de zile la butoane. Asta e cu totul altceva. Dar sunteți la fel de vinovați. A ieșitstăzi ministrul Transportului, noul ministru și s-a plâns că vezi, doamne, nu poate să dea drumul la acest pasaj subteran pentru că domnul Miruță a blocat posturile.
Păi, măi, nene... Și nu se pot face angajări. Păi dacă voi sunteți băieți profesioniști deblocați posturile, angajați oamenii și după aia veniți și ziceți: Uite domnule ăștia au blocat, noi am deblocat și ne-am apucat de treabă.
Restul e gargară, adică numai povești, numai vrăjeală. Astăzi la PSD s-a discutat exclusiv despre reforma administrativă din România.
Și aici să știți că sunt de acord cu lucrurile acestea, pentru că foarte mulți nu înțeleg. Că localitățile cu 8000-3000 de locuitori, acum s-a decis de la 3000, e discuție, dacă să fie de la 3000 în sus sau de la 5000 în sus. Au o problemă pentru că localitățile foarte mici nu pot... nu pot aplica pentru fonduri europene. Deci, orice reformă în acest sens, care va mări numărul de cetățeni dintr-o localitate, va ajuta la aducerea mai multor bani europeni și a mai multor investiții.
Ăsta este scopul. De asta, să știți că și la voluntari, pentru că am văzut că a fost supărare mare că Pandele vrea să-și facă municipiu. Păi nu vă supărați în... Acolo, în Pipera, locuiesc 100 de mii de oameni. 100 de mii de oameni. De ce nu poate Voluntariul să devină municipiu?
Pentru că în momentul în care devine municipiu, poate să absoarbă și mai mulți bani europeni. Avem nevoie de pasarele acolo. Când stați la coadă la linia de tren acolo, în 2026, băi, în București, graniță cu Ilfov, nu vă gândiți... S-a gândit Nicușor să blocheze proiectul. De ce? Pentru că e soțul Gabrielei Firea. Totul este numai pe aranjamente, pe șmecherii, pe lasă-mă să nu fie ăla, să nu fie aia, să nu fie... Păi dar la cetățeni nu vă gândiți niciodată? Am înțeles, unii s-au supărat că s-ar putea să plătească taxe și impozite mai mari. Păi da, da, dacă vrei confort... Dacă vrei să ai dezvoltare și dacă vrei să stai într-o zonă care are absolut toate facilitățile, trebuie să plătești pentru lucrurile astea. A, nu sunt de acord să se mărească taxele pe proprietate, atâta timp cât nu oferiți acest confort. Deci lucrurile sunt foarte clare. N-a venit apa caldă și căldura în București? Ce-a făcut domnul Ciucu? Apropo, domnii de la DNA, ce faceți cu domnul Ciucu? De ce mai e funcție domnul Ciucu? Adică nu vedem și noi o stenogramă, ceva, că am auzit că sunt savuroase stenogramele din dosarul domnului Ciucu.
Am auzit că e foarte interesant. Dar tot așa, domnul Ciucu și cu domnul Motreanu, care ei sunt acum cățelușii lui Bolojan. Bă, nu vă supărați. Voi îi dați în judecată pe aia care au fost înaintea voastră, ziceți voi, în campania lui Ciucă. Păi bă, domnul Ciucu, ai fost șeful de campanie lui Ciucă. Șeful de campanie al lui Ciucă. Adică ar trebui să te dai și pe tine în judecată. Domnul Motreanu, ai fost acolo, domnule, i-ai ținut trena, lu Ciucă. Păi tu... de ce să nu te dea în judecată și pe tine? Vă dați seama ce ipocrizie este în această politică românească?”,”