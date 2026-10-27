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Premierul Luca Niculescu, prima vizită oficială în străinătate, la Chișinău. Întâlniri cu Maia Sandu și Vasile Tofan

luca niculescu- gov.ro

luca niculescu- gov.ro

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 oct. 2026, 07:36

Premierul Luca Niculescu va efectua marți, 27 octombrie, prima sa vizită oficială în străinătate, la Chișinău, unde se va întâlni cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, cu președintele Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Agenda vizitei include discuții cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova, întâlniri cu personalul diplomatic român și o vizită la Stația Electrică Chișinău, pe Linia Vulcănești–Chișinău, potrivit agendei premierului publicate pe site-ul Guvernului României.

Programul premierului Luca Niculescu începe la ora 10:00, cu o întâlnire cu personalul Consulatului General al României la Chișinău, anunță Guvernul de la București.

La ora 10:45, șeful Executivului va avea o întrevedere cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor.

La ora 11:50, premierul se va întâlni cu personalul Ambasadei României în Republica Moldova.

Ulterior, la ora 12:30, Luca Niculescu va discuta cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova. Întrevederea va avea loc la sediul Ambasadei României la Chișinău.

Premierul României, primit oficial de omologul său din Republica Moldova

Întâmpinarea prim-ministrului României, Luca Niculescu, de către prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, este programată pentru ora 14:25. Șeful Guvernului României va fi primit în cadrul unei ceremonii oficiale, cu gardă de onoare, la sediul Guvernului Republicii Moldova.

Ceremonia va fi urmată de o întrevedere tête-à-tête între Luca Niculescu și Vasile Tofan, precum și de discuții în plenul celor două delegații. La ora 15:30, cei doi premieri vor susține o conferință comună de presă.

Ce obiective are Luca Niculescu în programul vizitei oficiale de la Chișinău?

La ora 16:15, premierul României va merge, alături de omologul său moldovean, Vasile Tofan, într-o vizită la Stația Electrică Chișinău, parte a Liniei Vulcănești–Chișinău. Agenda oficială continuă la ora 17:00, când Luca Niculescu se va întâlni cu Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova.

La ora 18:00, premierul României va avea o întrevedere cu Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, la sediul Președinției de la Chișinău.

Intensificarea eforturilor de cooperare, pe agenda discuțiilor

După preluarea mandatului de premier, Luca Niculescu și omologul său din Republica Moldova, Vasile Tofan, au avut o convorbire telefonică, în cadrul căreia au convenit ca prima vizită oficială a premierului român să aibă loc la Chișinău.

Luca Niculescu a transmis că cele două părți se pregătesc să intensifice colaborarea pentru continuarea proiectelor aflate în desfășurare și identificarea unor noi inițiative comune.

Ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru și pentru a identifica altele noi

a transmis Luca Niculescu.

La rândul său, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a subliniat importanța sprijinului oferit de România pentru parcursul european al țării sale.

România înseamnă un partener de încredere și sprijin constant în parcursul nostru european

a declarat Vasile Tofan.

Mesajul transmis de Niculescu înaintea vizitei în Republica Moldova

Premierul României a oferit detalii despre convorbirea telefonică avută cu omologul său moldovean într-un mesaj publicat pe platforma X.

Am avut o convorbire telefonică cu prim-ministrul Vasile Tofan, căruia i-am mulțumit pentru urările calde și de prietenie. Am convenit ca prima mea vizită să fie la Chișinău și ne pregătim să lucrăm intens pentru a dinamiza proiectele pe care le avem în lucru și pentru a identifica altele noi, cu același obiectiv: să asigurăm securitatea și prosperitatea cetățenilor noștri

a scris Luca Niculescu.

Vizita oficială are loc în contextul cooperării dintre România și Republica Moldova, cu accent pe continuarea proiectelor comune, dezvoltarea investițiilor și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova.

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