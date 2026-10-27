Premierul Luca Niculescu, prima vizită oficială în străinătate, la Chișinău. Întâlniri cu Maia Sandu și Vasile Tofan

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 27 oct. 2026, 07:36

Premierul Luca Niculescu va efectua marți, 27 octombrie, prima sa vizită oficială în străinătate, la Chișinău, unde se va întâlni cu premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, cu președintele Maia Sandu și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Agenda vizitei include discuții cu reprezentanți ai companiilor românești care derulează proiecte de investiții în Republica Moldova, întâlniri cu personalul diplomatic român și o vizită la Stația Electrică Chișinău, pe Linia Vulcănești–Chișinău, potrivit agendei premierului publicate pe site-ul Guvernului României.

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