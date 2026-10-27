Luca Niculescu, reacție dură după sabotajul de lângă CARFIL Brașov: „Astfel de atacuri sunt inacceptabile”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 27 oct. 2026, 11:42

Premierul Luca Niculescu condamnă ferm acțiunile de sabotaj coordonate din Rusia, după ce autoritățile române au descoperit o rețea implicată în incendiul produs în apropierea fabricii de armament CARFIL din Brașov. Șeful Guvernului consideră inacceptabile asemenea atacuri și dă asigurări că România va continua să ia măsuri pentru protejarea cetățenilor și a obiectivelor strategice. Trei cetățeni străini sunt cercetați în acest dosar, iar doi dintre ei au fost deja arestați în Germania.

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