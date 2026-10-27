Luca Niculescu, reacție dură după sabotajul de lângă CARFIL Brașov: „Astfel de atacuri sunt inacceptabile”

Premierul Luca Niculescu condamnă ferm acțiunile de sabotaj coordonate din Rusia, după ce autoritățile române au descoperit o rețea implicată în incendiul produs în apropierea fabricii de armament CARFIL din Brașov. Șeful Guvernului consideră inacceptabile asemenea atacuri și dă asigurări că România va continua să ia măsuri pentru protejarea cetățenilor și a obiectivelor strategice. Trei cetățeni străini sunt cercetați în acest dosar, iar doi dintre ei au fost deja arestați în Germania.
Premierul Luca Niculescu, mesaj categoric după descoperirea rețelei de sabotaj coordonate din Rusia
Luca Niculescu a reacționat după ce Serviciul Român de Informații și DIICOT au anunțat că au identificat o rețea de sabotaj care acționa cu implicarea Federației Ruse. Premierul a transmis, printr-un mesaj publicat pe platforma X, că autoritățile române vor continua să acționeze pentru a împiedica astfel de atacuri.
Șeful Executivului a subliniat că România nu va renunța la măsurile necesare pentru asigurarea securității naționale și a felicitat instituțiile implicate în identificarea rețelei.
Cine sunt suspecții din spatele incendiului de la Brașov. Doi au fost arestați în Germania
Ancheta vizează incendiul izbucnit pe 14 septembrie 2026, pe o platformă industrială din Brașov, în imediata apropiere a societății CARFIL SA, filială a Companiei Naționale ROMARM, unde sunt fabricate inclusiv drone militare. Flăcările au afectat sediile mai multor societăți comerciale, iar cercetările desfășurate ulterior au scos la iveală implicarea unei rețele de sabotaj coordonate din Federația Rusă.
Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, rezidenți în state ale Uniunii Europene, sunt implicați în acest dosar. Doi dintre suspecți au fost identificați și arestați preventiv în Germania, în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare. Al treilea a fost localizat în Polonia, iar pe numele său a fost emis un mandat european de arestare. Autoritățile române fac demersuri pentru aducerea celor trei suspecți în România, unde sunt cercetați pentru tentativă la acte de diversiune.
SRI dezvăluie amploarea rețelei. Sabotorii aveau pe listă și alte obiective militare din Europa
Investigațiile au arătat că rețeaua de sabotaj coordonată din Rusia nu urmărea doar obiective de pe teritoriul României. Potrivit SRI, persoanele implicate aveau în vizor mai multe facilități militare și industriale din regiune. Printre posibilele ținte se aflau fabrici de armament, obiective de interes militar și alte unități industriale importante pentru apărarea statelor europene.
SRI susține că acțiunile coordonate din Federația Rusă urmăreau intimidarea statelor vizate, afectarea capacităților de apărare și slăbirea contribuției acestora la securitatea europeană și regională. De asemenea, instituția a anunțat că, în cursul anului 2026, au fost identificate și alte tentative de sabotaj care vizau obiective din România, inclusiv facilități militare internaționale și baze utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene. Cercetările continuă în colaborare cu autoritățile din alte state europene, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în aceste operațiuni. SRI, DIICOT, Ministerul Afacerilor Interne și structurile de informații ale Ministerului Apărării Naționale continuă verificările pentru prevenirea unor noi acțiuni de sabotaj și protejarea obiectivelor strategice de pe teritoriul României.