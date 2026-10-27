Deplasările externe ale lui Dragoș Pîslaru la MIPE: 19 din 29 au inclus zile de weekend - DOCUMENT

Publicat 27 oct. 2026, 14:00 Sursă Realitatea PLUS

Dragoș Pîslaru a avut 19 deplasări externe care au inclus zile de weekend, dintr-un total de 29 înregistrate în perioada 2025–2026, potrivit unui document obținut în exclusivitate de Realitatea PLUS. Cheltuielile pentru cele 19 deplasări au depășit 23.000 de euro, în timp ce costul tuturor deplasărilor din document a fost de peste 33.000 de euro. Realitatea PLUS i-a solicitat fostului ministru un punct de vedere, însă până la publicarea știrii nu a oferit un răspuns.

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