Deplasările externe ale lui Dragoș Pîslaru la MIPE: 19 din 29 au inclus zile de weekend - DOCUMENT

Dragoș Pîslaru a avut 19 deplasări externe care au inclus zile de weekend, dintr-un total de 29 înregistrate în perioada 2025–2026, potrivit unui document obținut în exclusivitate de Realitatea PLUS. Cheltuielile pentru cele 19 deplasări au depășit 23.000 de euro, în timp ce costul tuturor deplasărilor din document a fost de peste 33.000 de euro. Realitatea PLUS i-a solicitat fostului ministru un punct de vedere, însă până la publicarea știrii nu a oferit un răspuns.
Aproape două treimi dintre deplasări au inclus zile de weekend
Potrivit documentului făcut public de Realitatea PLUS, sunt vizate deplasările externe efectuate de Dragoș Pîslaru în calitate de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, în 2025 și 2026.
Potrivit Realitatea PLUS, 19 dintre cele 29 de deplasări au inclus zile de sâmbătă sau duminică, iar în peste 12 cazuri perioadele înregistrate au cuprins întregul weekend.
Sumele prezentate nu includ cheltuielile aferente membrilor echipei și celorlalți însoțitori, precizează Realitatea PLUS.
Bruxelles, principala destinație menționată
Cele mai multe deplasări au avut ca destinație Bruxelles, inclusiv dintre cele care au cuprins zile de weekend, potrivit documentului prezentat de Realitatea PLUS.
Realitatea PLUS menționează că fostul ministru deține o locuință la Bruxelles și că familia sa locuiește acolo, informații pe care le atribuie declarației de avere și declarațiilor publice ale acestuia.
Totodată, conform documentului, unele dintre deplasările lui Dragoș Pîslaru la Bruxelles au avut perioade diferite de cele ale membrilor echipei sale. În anumite situații, acestea s-au suprapus doar parțial.
Întrebări privind cazarea și categoriile de cheltuieli
În prezentarea documentului, sunt ridicate întrebări privind cheltuielile de cazare înregistrate la Bruxelles, în condițiile în care fostul ministru ar deține o locuință în oraș.
Realitatea PLUS solicită, de asemenea, clarificări privind sumele înscrise la categoria „altele”, descrise în relatare drept cheltuieli de protocol, și modul în care acestea sunt delimitate de diurnă, cazare, bilete de avion și transport.