Traian Băsescu avertizează că milioane de români ar ieși în stradă. Ce taxe ar declanșa protestele

Fostul președinte Traian Băsescu lansează un avertisment dur la adresa guvernanților și susține că o nouă majorare excesivă a impozitelor pe locuințe ar putea declanșa proteste de amploare în România. În opinia sa, câteva milioane de români ar putea ieși în stradă dacă statul ar decide să crească puternic taxele pe proprietăți. Băsescu consideră că locuințele reprezintă unul dintre cele mai importante bunuri ale populației, iar o asemenea măsură ar putea amplifica nemulțumirile deja existente, conform Realitatea PLUS.
Fostul șef al statului consideră că nemulțumirile acumulate în societate ar putea izbucni dacă autoritățile ar introduce noi majorări importante ale impozitelor pe locuințe. Băsescu susține că proprietatea asupra caselor reprezintă unul dintre marile avantaje ale românilor, iar orice măsură care ar pune o presiune financiară excesivă asupra proprietarilor ar putea provoca reacții puternice.
Potrivit fostului președinte, majorarea impozitelor pe proprietăți ar putea deveni motivul care să determine populația să protesteze în număr foarte mare, spre deosebire de alte nemulțumiri sociale care nu au reușit să mobilizeze atât de mulți oameni.
Băsescu consideră că locuința are o importanță deosebită pentru români, iar o creștere greu de suportat a impozitelor ar afecta direct unul dintre principalele bunuri pe care aceștia le dețin.
Exemplul dat de Băsescu din Germania. Ce se întâmplă cu locuințele din Berlin
Pentru a explica de ce taxele și costurile locuințelor pot provoca nemulțumiri puternice, Traian Băsescu a făcut referire la situația din Berlin, unde nivelul ridicat al chiriilor a generat dezbateri privind intervenția autorităților. Fostul președinte a vorbit despre intenția municipalității de a prelua aproximativ 144.000 de apartamente aflate în proprietatea unor companii private, astfel încât administrația locală să poată controla nivelul chiriilor.
Potrivit explicațiilor sale, măsura ar presupune trecerea locuințelor în proprietatea statului, iar persoanele care locuiesc în ele ar deveni chiriași ai autorităților, nu ai companiilor private. Băsescu a folosit acest exemplu pentru a arăta cât de sensibilă este problema locuințelor și cât de puternice pot fi reacțiile oamenilor atunci când costurile acestora devin greu de suportat.
În opinia fostului șef al statului, România s-ar putea confrunta cu proteste de amploare dacă autoritățile ar decide să majoreze excesiv impozitele pe case și apartamente.
Impozitele pe locuințe au crescut deja în 2026. Băsescu a plătit aproape de trei ori mai mult
Declarațiile lui Traian Băsescu vin după un an în care românii s-au confruntat deja cu majorări importante ale taxelor locale. De la 1 ianuarie 2026, impozitele pe proprietăți au crescut în urma măsurilor fiscale adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Una dintre principalele modificări a fost majorarea bazei de impozitare pentru clădiri cu aproximativ 70%, fiind eliminate și o serie de facilități fiscale.
În unele localități, creșterile efective au fost chiar mai mari, în funcție de caracteristicile proprietăților și de deciziile administrațiilor locale. Traian Băsescu a criticat și la începutul anului povara fiscală suportată de populație. În ianuarie 2026, fostul președinte a dezvăluit că impozitul anual pentru locuința sa a crescut de la aproximativ 800 de lei la 2.200 de lei.
La acel moment, Băsescu a atras atenția că majorările de taxe și accize au afectat în special persoanele cu venituri reduse, inclusiv pensionarii și salariații.
Ce se întâmplă cu impozitele pe locuințe în 2027. Anunțul ministrului Finanțelor
Avertismentul fostului președinte apare și în contextul discuțiilor despre schimbarea modului în care vor fi calculate impozitele pe locuințe. România urma să introducă, de la 1 ianuarie 2027, un sistem de impozitare a proprietăților în funcție de valoarea de piață. Reforma fusese inclusă în angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Între timp, autoritățile au anunțat că aplicarea acestei metode de calcul va fi amânată.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că impozitarea locuințelor la valoarea de piață nu va fi introdusă în 2027. Oficialul a explicat că România a renegociat cu Comisia Europeană angajamentele privind reforma impozitării proprietăților, astfel încât noul sistem să nu fie aplicat de la începutul anului viitor. Totuși, Nazare nu a exclus posibilitatea unor modificări fiscale în 2027, precizând că orice program nou al Guvernului trebuie să aibă surse clare de finanțare.