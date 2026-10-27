Traian Băsescu avertizează că milioane de români ar ieși în stradă. Ce taxe ar declanșa protestele

Publicat 27 oct. 2026, 14:37 Sursă Realitatea PLUS

Fostul președinte Traian Băsescu lansează un avertisment dur la adresa guvernanților și susține că o nouă majorare excesivă a impozitelor pe locuințe ar putea declanșa proteste de amploare în România. În opinia sa, câteva milioane de români ar putea ieși în stradă dacă statul ar decide să crească puternic taxele pe proprietăți. Băsescu consideră că locuințele reprezintă unul dintre cele mai importante bunuri ale populației, iar o asemenea măsură ar putea amplifica nemulțumirile deja existente, conform Realitatea PLUS.

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