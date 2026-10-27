Anca Alexandrescu, avertisment despre vulnerabilitățile României: „Suntem pe cont propriu”

Anca Alexandrescu a criticat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, modul în care autoritățile gestionează problemele economice și de securitate ale României. Ea a susținut că țara este vulnerabilă pe mai multe planuri și a pus această situație pe seama deciziilor politice din ultimii ani. Criticile sale au vizat atât reprezentanți ai puterii, cât și opoziția, despre care a afirmat că nu reacționează în fața dificultăților invocate.
Anca Alexandrescu: „România este vulnerabilă din punct de vedere economic”
În intervenția sa, Anca Alexandrescu a comparat actualul climat cu perioadele de tensiune de la sfârșitul anului 1989 și începutul anului 1990. Comparația a fost prezentată ca o evaluare personală a situației din țară.
Anca Alexandrescu a criticat ceea ce consideră a fi dependența României de resurse și capacități de producție din exterior. Totodată, a pus sub semnul întrebării rezultatele cheltuielilor pentru apărare și a invocat incidentele cu drone în argumentația sa privind securitatea țării.
Critici la adresa guvernanților și a lui Traian Băsescu
O parte importantă a intervenției a vizat responsabilitatea politică pentru dificultățile economice resimțite de populație. Anca Alexandrescu a vorbit despre presiunea facturilor și despre cheltuielile pentru medicamente și necesitățile de bază.
În acest context, ea i-a criticat pe politicienii care avertizează asupra unor riscuri sau posibile proteste, susținând că unii dintre aceștia au contribuit, prin deciziile lor, la situația pe care o descriu acum.
Referindu-se la Traian Băsescu, Anca Alexandrescu a invocat sprijinul acestuia pentru Ilie Bolojan și Nicușor Dan și a interpretat intervențiile sale publice ca având o miză politică.
Opoziția, acuzată că nu reacționează la problemele țării
Criticile Ancăi Alexandrescu s-au îndreptat și către opoziție. Ea a afirmat că aceasta nu are o reacție pe măsura problemelor pe care le-a enumerat și a acuzat reprezentanți ai AUR că își concentrează atenția asupra activității sale pe rețelele sociale.
Aceasta a susținut că parlamentari și consilieri locali ai formațiunii se ocupă de monitorizarea și criticarea postărilor sale, în loc să se concentreze asupra problemelor cetățenilor.
Ce a spus despre securitate și restrângerea drepturilor
În cadrul discuției a fost avansată și ipoteza că amenințările de securitate ar putea fi folosite de lideri europeni pentru a justifica restrângerea unor drepturi și libertăți.
Totuși, întrebată dacă amenințările la adresa României ar fi fabricate, ea a precizat că nu consideră justificată o asemenea concluzie.
Solicitări de explicații pentru Nicușor Dan
La finalul intervenției, Anca Alexandrescu i-a cerut lui Nicușor Dan explicații despre incidentul cu o dronă la care s-a referit în legătură cu zona Oil Terminal. Ea a invocat și așteptările privind clarificarea anulării alegerilor.