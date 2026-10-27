Gheorghe Piperea avertizează că impozitele pe locuințe ar putea crește de 25 de ori în 2027

Avertisment dur pentru proprietarii de locuințe din România. Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că impozitele pe case și apartamente ar putea crește de cel puțin patru ori în București, iar în anumite zone ale Capitalei majorările ar putea ajunge chiar și la 25 de ori față de nivelul actual. Acesta atrage atenția asupra schimbării modului de calcul al impozitelor, prin raportarea la valoarea de piață a proprietăților, și cere modificarea legislației adoptate în timpul guvernării Ilie Bolojan.
Impozitele pe case ar putea exploda în 2027. Piperea vorbește despre majorări de până la 25 de ori
Gheorghe Piperea susține că proprietarii de locuințe din București s-ar putea confrunta cu majorări uriașe ale impozitelor începând cu 1 ianuarie 2027, dacă prevederile fiscale contestate de acesta nu vor fi schimbate. Europarlamentarul AUR afirmă că, în Capitală, impozitele ar putea crește de cel puțin patru ori, iar în anumite cartiere, unde valoarea proprietăților este ridicată, diferențele ar putea fi mult mai mari.
Potrivit acestuia, în unele zone din București, impozitele pe proprietăți ar putea ajunge să fie de 20 sau chiar 25 de ori mai mari decât cele plătite în prezent.
Piperea susține că există riscul ca unii proprietari să ajungă să plătească impozite anuale de 30.000 sau chiar 40.000 de lei, în funcție de valoarea locuințelor. Europarlamentarul pune aceste posibile creșteri pe seama legislației fiscale adoptate în timpul guvernării Bolojan, în contextul măsurilor pentru reducerea deficitului bugetar. Acesta critică rezultatele politicilor fiscale și susține că deficitul ar fi crescut, în ciuda majorărilor de taxe.
Cum ar putea ajunge românii să plătească impozite uriașe. Schimbarea de care vorbește Piperea
Principala problemă semnalată de Gheorghe Piperea este trecerea de la actualul mod de calcul al impozitelor pe proprietăți la unul bazat pe valoarea de piață a locuințelor. În prezent, impozitele pentru clădirile rezidențiale deținute de persoane fizice sunt calculate pornind de la o valoare impozabilă stabilită potrivit legislației fiscale, care ține cont de suprafața locuinței și de alte caracteristici ale imobilului. Noul sistem discutat în cadrul reformei fiscale ar urma să ia în considerare valoarea de piață a proprietății. Astfel, prețul estimat al casei sau apartamentului ar deveni un element central în stabilirea impozitului anual.
Europarlamentarul consideră că această schimbare ar putea duce la majorări foarte mari în București, în special în zonele unde prețurile apartamentelor și caselor sunt ridicate. Piperea cere ca noul Guvern să intervină asupra legislației fiscale, pentru a evita aplicarea unor impozite pe care le consideră excesive.
Ce spune Guvernul despre impozitele pe locuințe în 2027. Anunțul făcut de ministrul Finanțelor
Discuțiile privind impozitarea proprietăților au revenit în atenție după schimbarea Guvernului și începerea pregătirilor pentru bugetul anului 2027. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat pe 25 octombrie că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu va fi aplicată de la 1 ianuarie 2027. Potrivit ministrului, România a renegociat cu Comisia Europeană angajamentele privind reforma fiscală, iar jalonul referitor la noul sistem de impozitare a fost eliminat din PNRR.
Românii au plătit deja impozite mai mari în 2026. Ce schimbări au fost făcute
Avertismentul lui Gheorghe Piperea vine după majorările impozitelor locale aplicate de la începutul anului 2026. În urma modificărilor fiscale adoptate în 2025, valorile impozabile folosite pentru calculul taxelor pe locuințe au crescut considerabil. Pentru numeroși proprietari, acest lucru s-a tradus prin impozite cu aproximativ 80% mai mari, iar în anumite situații creșterile au depășit acest nivel.
În București, de exemplu, unii proprietari au ajuns să plătească aproape dublu față de anul precedent, în timp ce alții au reclamat majorări și mai mari. Gheorghe Piperea s-a numărat printre cei care au contestat aceste măsuri. La începutul anului, europarlamentarul AUR a anunțat demersuri în instanță pentru blocarea majorărilor taxelor locale și a criticat modul în care au fost stabilite noile obligații fiscale.
Reforma impozitării proprietăților în funcție de valoarea de piață a fost inclusă în Planul Național de Redresare și Reziliență, iar cadrul legislativ pentru schimbarea sistemului a început să fie modificat încă din 2022. Aplicarea noului mecanism presupune și dezvoltarea sistemului informatic e-Proprietate, care ar urma să permită centralizarea informațiilor necesare pentru evaluarea imobilelor. Deși Ministerul Finanțelor a anunțat că noul sistem nu va fi aplicat în 2027, discuțiile privind viitoarele taxe locale continuă, în condițiile în care Guvernul trebuie să finalizeze bugetul pentru anul următor.