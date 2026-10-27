Gheorghe Piperea avertizează că impozitele pe locuințe ar putea crește de 25 de ori în 2027

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 oct. 2026, 15:02

Avertisment dur pentru proprietarii de locuințe din România. Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că impozitele pe case și apartamente ar putea crește de cel puțin patru ori în București, iar în anumite zone ale Capitalei majorările ar putea ajunge chiar și la 25 de ori față de nivelul actual. Acesta atrage atenția asupra schimbării modului de calcul al impozitelor, prin raportarea la valoarea de piață a proprietăților, și cere modificarea legislației adoptate în timpul guvernării Ilie Bolojan.

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