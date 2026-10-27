Gabriel Oprea, despre sabotajul de la Carfil: „România trebuie apărată și din interior”

Generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și al Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP, fost UNPR), a transmis un comunicat de presă despre sabotaj și războiul hibrid. Mesajul său este că „România trebuie apărată și din interior”, iar răspunsul la astfel de amenințări trebuie să se bazeze pe vigilență, unitate și acțiune preventivă.
„Securitatea națională nu înseamnă doar apărarea frontierelor”
Potrivit comunicatului, securitatea națională înseamnă și protejarea cetățenilor, a economiei, a infrastructurii strategice și a instituțiilor statului. UMPMV și PPMP atrag atenția asupra gravității informațiilor apărute pe 26 octombrie 2026 despre o presupusă rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă și despre un incendiu produs la un obiectiv industrial din România.
Oprea precizează că ancheta vizează trei cetățeni străini, potrivit relatărilor publice. El adaugă că acuzațiile trebuie evaluate de autoritățile competente, cu respectarea prezumției de nevinovăție. Totodată, cere o abordare integrată: prevenirea sabotajului, protecția infrastructurii critice, securitate cibernetică și reziliența societății, „fără alarmism sau stigmatizarea unor comunități”.
Un nou tip de amenințare: războiul hibrid
Comunicatul arată că războiul hibrid poate exploata vulnerabilitățile unui stat prin sabotaj, atacuri informatice, manipulare informațională și acțiuni clandestine, fără un conflict militar deschis. Sunt potențial vizate energia, industria de apărare, transporturile, comunicațiile și alte servicii esențiale. Protejarea lor înseamnă, în opinia lui Oprea, protejarea vieții omenești și a continuității economice.
Cele șapte recomandări pentru autoritățile române
Protecția infrastructurii critice. Actualizarea evaluărilor de risc și a măsurilor de securitate pentru obiectivele industriale, energetice, militare, portuare și de transport.
Cooperare instituțională. Coordonare și schimb de informații între SRI, MAI, MApN, DIICOT și celelalte instituții competente, în limitele legii.
Prevenirea recrutării pentru sabotaj. Informarea publicului despre recrutarea online, promisiunile financiare și tentativele de șantaj.
Reziliență cibernetică. Întărirea securității sistemelor informatice ale instituțiilor și operatorilor strategici.
Cooperare cu NATO și UE. Schimb de informații și acțiuni comune împotriva amenințărilor transfrontaliere.
Informare responsabilă. Comunicare transparentă, bazată pe fapte verificate, fără panică și fără afectarea anchetelor.
Siguranță la Marea Neagră. Măsuri defensive și preventive pentru protejarea navigatorilor, a infrastructurii portuare și a libertății navigației, potrivit dreptului internațional.
„Fermitate, echilibru și prevenție”
Potrivit comunicatului, răspunsul României trebuie să fie ferm, legal, proporțional și coordonat cu partenerii europeni și transatlantici. „Nu dorim escaladare. Dorim securitate, pace și respectarea dreptului internațional”, se arată în document. Prevenția, adaugă Oprea, este mai puțin costisitoare decât gestionarea consecințelor unui sabotaj.
În mesajul final, Gabriel Oprea afirmă că România trebuie să fie „un stat puternic, respectat și capabil să-și protejeze cetățenii”. El spune că amenințările hibride se combat prin profesionalism, cooperare instituțională și acțiuni preventive, nu prin panică. Oprea transmite și sprijin pentru militarii și polițiștii activi, în rezervă și în retragere, precum și pentru familiile lor.
Contextul: cazul Carfil Brașov
Comunicatul vine după anunțul făcut luni, 26 octombrie, de SRI și DIICOT despre o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă. Rețeaua ar fi implicată în incendiul din 14 septembrie 2026 de pe o platformă industrială din Brașov, în apropierea societății CARFIL SA, filială a CN ROMARM. Este vorba despre trei cetățeni străini, doi bieloruși și un ucrainean, rezidenți în state membre ale Uniunii Europene.