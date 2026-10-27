Gabriel Oprea, despre sabotajul de la Carfil: „România trebuie apărată și din interior”

Publicat 27 oct. 2026, 15:33 Actualizat 27 oct. 2026, 15:36

Generalul (r) Gabriel Oprea, președintele Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și al Partidului Pentru Patrie, Militari, Polițiști (PPMP, fost UNPR), a transmis un comunicat de presă despre sabotaj și războiul hibrid. Mesajul său este că „România trebuie apărată și din interior”, iar răspunsul la astfel de amenințări trebuie să se bazeze pe vigilență, unitate și acțiune preventivă.

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