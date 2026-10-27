Luca Niculescu, mesaj de la Chișinău: România și Moldova își întăresc colaborarea în apărare în fața Rusiei

Publicat 27 oct. 2026, 16:45 Actualizat 27 oct. 2026, 16:46

Premierul Luca Niculescu a anunțat la Chișinău intensificarea cooperării dintre România și Republica Moldova în domeniul apărăriÎn contextul amenințărilor de securitate tot mai mari din regiune și al incidentelor legate de dronele rusești care au afectat spațiul aerian al celor două state. Șeful Guvernului a transmis că sunt în desfășurare discuții „foarte aplicate” pentru protejarea cetățenilor și consolidarea capacităților de apărare.

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