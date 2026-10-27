Luca Niculescu, mesaj de la Chișinău: România și Moldova își întăresc colaborarea în apărare în fața Rusiei

Premierul Luca Niculescu a anunțat la Chișinău intensificarea cooperării dintre România și Republica Moldova în domeniul apărăriÎn contextul amenințărilor de securitate tot mai mari din regiune și al incidentelor legate de dronele rusești care au afectat spațiul aerian al celor două state. Șeful Guvernului a transmis că sunt în desfășurare discuții „foarte aplicate” pentru protejarea cetățenilor și consolidarea capacităților de apărare.
Luca Niculescu: Vom întări apărarea cetățenilor noștri
Premierul Luca Niculescu a declarat marți, la Chișinău, că România și Republica Moldova poartă discuții concrete pentru dezvoltarea cooperării în domeniul apărării, în contextul provocărilor de securitate generate de războiul din Ucraina și de atacurile rusești din proximitatea celor două state.
Întrebat despre măsurile luate pentru protejarea cetățenilor în situația în care drone rusești ajung în spațiul aerian al României și Republicii Moldova, șeful Executivului a condamnat ferm acțiunile Moscovei.
Programul SAFE, în centrul colaborării dintre București și Chișinău
Premierul a subliniat că una dintre componentele importante ale cooperării bilaterale este programul SAFE, despre care afirmă că va contribui la dezvoltarea industriei de apărare din România și la consolidarea securității în regiune.
„Avem discuții foarte aplicate pentru a întări colaborarea noastră în domeniul apărării. Există și programul SAFE, pe care îl cunoașteți foarte bine și care va întări industria din România, dar vor exista și beneficii comune și vom lucra foarte aplicat pentru a întări apărarea cetățenilor noștri”, a spus premierul.
Republica Moldova mizează pe schimburi de tehnologie de securitate
La rândul său, premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a precizat că discuțiile privind programul SAFE includ și perspective de colaborare în domeniul tehnologiilor de securitate.
Potrivit oficialului de la Chișinău, sunt în curs negocieri menite să stimuleze parteneriatul dintre cele două state, inclusiv prin schimburi de tehnologie și proiecte comune care să contribuie la creșterea capacităților de apărare.
Declarațiile celor doi premieri vin într-un context de preocupare crescută privind securitatea la granița estică a Uniunii Europene și în regiunea Mării Negre, unde atacurile rusești continuă să genereze riscuri pentru statele din proximitate.