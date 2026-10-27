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Marius Lulea, la Realitatea PLUS: „Rusia duce un război psihologic împotriva României. Este un act de terorism, cel mai grav act din ultimii 80 de ani”

Marius Lulea, fondator Partidul AUR. Foto/Arhivă/Inquam

Marius Lulea, fondator Partidul AUR. Foto/Arhivă/Inquam

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Scris deIulian Budusan
Publicat27 oct. 2026, 17:28
Actualizat27 oct. 2026, 17:41
SursăRealitatea PLUS

Avertisment fără precedent despre securitatea României. Marius Lulea a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Rusia duce un război psihologic împotriva țării noastre și a descris situația drept „cel mai grav act din ultimii 80 de ani”. Acesta cere întărirea armatei, dezvoltarea industriei de apărare și protejarea porturilor de la Marea Neagră, pe fondul amenințărilor din regiune.

Potrivit lui Marius Lulea, Rusia duce un război de agresiune împotriva Ucrainei, iar interesul României este să mențină amenințările cât mai departe de propriile granițe. Acesta a atras atenția că securitatea țării trebuie tratată cu maximă seriozitate, în contextul acțiunilor militare din regiunea Mării Negre și al presiunilor exercitate asupra României.

Rusia încearcă să mute războiul informațional, precum și amenințările la adresa securității unor persoane, dincolo de granițele în care se desfășoară conflictul.

România nu trebuie să se lase intimidată, pentru că aceasta este voința Rusiei. Moscova duce un război de agresiune împotriva Ucrainei. Este în interesul oricărui stat să țină inamicii cât mai departe. O graniță cu Rusia este ultimul lucru de care are nevoie România.

Consider că este cel mai grav act din ultimii 80 de ani. Este un atentat care s-a desfășurat pe teritoriul României, dar și acțiuni militare împotriva navelor civile din Marea Neagră. Rusia și-a atins obiectivul de a limita tranzitul comercial pe Marea Neagră

a declarat Marius Lulea.

Acesta a susținut că Rusia și-a atins obiectivul de a limita tranzitul comercial prin Marea Neagră și a avertizat că România trebuie să își consolideze capacitățile de apărare pentru a putea face față unor asemenea provocări.

În opinia sa, una dintre priorități trebuie să fie dezvoltarea industriei naționale de apărare, alături de întărirea securității infrastructurii strategice. Marius Lulea a subliniat că România are nevoie de porturi bine protejate, capabile să răspundă unor eventuale amenințări.

Totodată, acesta a evidențiat importanța creșterii încrederii populației în instituțiile statului, în contextul unor acțiuni pe care le-a descris drept parte a unui război psihologic îndreptat împotriva României și a cetățenilor săi.

Noi trebuie să luăm măsuri pentru a ne consolida armata, în primul rând prin consolidarea industriei de apărare. Avem nevoie de porturi bine apărate, care să facă față unor provocări de acest tip, și trebuie să creștem încrederea românilor în stat.

Sunt acțiuni premeditate online, un război psihologic împotriva României și a cetățenilor săi. Este vorba despre securitatea națională a țării. Este un act de terorism. Trebuie să ne asigurăm că și celelalte componente sunt funcționale.

a declarat Marius Lulea.

Marius Lulea a insistat că situația trebuie privită prin prisma securității naționale și a cerut ca toate componentele sistemului de apărare să fie funcționale și pregătite să răspundă unor eventuale amenințări.

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