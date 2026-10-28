Kelemen Hunor: România are nevoie de o reformă administrativă bine gândită. UDMR cere consultarea comunităților, prin referendum

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 oct. 2026, 12:08

Președintele UDMR Kelemen Hunor susține că România are nevoie de o reformă administrativă, însă avertizează că reorganizarea trebuie pregătită cu atenție, pe baza unei analize detaliate și cu respectarea drepturilor comunităților locale și ale minorităților naționale. Liderul UDMR a subliniat că modificările nu trebuie făcute în interesul partidelor politice, ci în beneficiul cetățenilor.

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