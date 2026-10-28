Kelemen Hunor: România are nevoie de o reformă administrativă bine gândită. UDMR cere consultarea comunităților, prin referendum

Președintele UDMR Kelemen Hunor susține că România are nevoie de o reformă administrativă, însă avertizează că reorganizarea trebuie pregătită cu atenție, pe baza unei analize detaliate și cu respectarea drepturilor comunităților locale și ale minorităților naționale. Liderul UDMR a subliniat că modificările nu trebuie făcute în interesul partidelor politice, ci în beneficiul cetățenilor.
El a precizat, însă, că înainte de a susține o anumită variantă este necesară o analiză detaliată a implicațiilor reorganizării. Declarațiile sale vin în contextul propunerii PSD privind comasarea localităților mici și reorganizarea administrației guvernamentale.
Kelemen Hunor cere referendum pentru comasarea localităților
Liderul UDMR a subliniat că autoritățile nu pot lua decizii privind reorganizarea localităților fără să țină cont de comunitățile afectate. În opinia sa, este nevoie de referendumuri și de analize care să arate efectele concrete ale modificărilor propuse.
Kelemen Hunor a amintit că România este parte la cel puțin două acorduri internaționale relevante, respectiv Carta europeană a autonomiei locale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, invocând prevederi referitoare la consultarea comunităților și la protejarea drepturilor minorităților naționale. Acesta a atras atenția că reforma nu ar trebui să ducă la modificarea ponderii etnice a comunităților prin comasarea sau desființarea unor localități.
Ce exemplu a invocat liderul UDMR?
Pentru a argumenta necesitatea unei reforme bine pregătite, Kelemen Hunor a dat exemplul Danemarcei, unde comasarea localităților s-a realizat în mod voluntar.
Potrivit liderului UDMR, procesul a necesitat timp și planificare, iar obiectivul unei asemenea reorganizări trebuie să fie îmbunătățirea vieții cetățenilor, nu obținerea unor avantaje politice.
Care este propunerea PSD, susținută de Sorin Grindeanu?
Declarațiile liderului UDMR vin după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat luni, 26 octombrie, că îi va propune premierului Luca Niculescu ca Guvernul să își angajeze răspunderea pentru două reforme: reorganizarea administrativ-teritorială și restructurarea administrației guvernamentale. Anunțul a fost făcut după reuniunea Biroului Permanent Național al PSD, în cadrul căreia au fost discutate prioritățile partidului privind reforma statului și relansarea economică.
Prima propunere vizează comasarea localităților mici, cu păstrarea serviciilor publice pentru cetățeni. Din partea PSD, coordonarea acestei reforme ar urma să fie asigurată de europarlamentarul Dragoș Benea.
Cea de-a doua propunere se referă la reorganizarea administrației guvernamentale, prin reducerea și comasarea agențiilor, precum și prin reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat care înregistrează pierderi ori nu își mai justifică existența. Coordonarea acestei reforme din partea PSD ar urma să îi revină vicepremierului Marian Neacșu.
Liderul PSD a precizat că va înainta propunerile premierului, în vederea angajării răspunderii Guvernului pentru cele două reforme.