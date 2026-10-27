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ExclusivPolitica· 1 min citire
Anca Alexandrescu, drepre Traian Băsescu: ”Are de fiecare dată o misiune, așa cum a avut și la alegerile din 2024”
FOTO: Arhivă
Publicat27 oct. 2026, 21:49
SursăRealitatea PLUS
Anca Alexandrescu a criticat, marți seară, în editorialul de deschidere a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, revenirea în spațiul public a lui Traian Băsescu, pe care l-a acuzat că are de fiecare dată o misiune, ”așa cum a avut și la alegerile din 2024”.
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