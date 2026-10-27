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Anca Alexandrescu, drepre Traian Băsescu: ”Are de fiecare dată o misiune, așa cum a avut și la alegerile din 2024”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 oct. 2026, 21:49
SursăRealitatea PLUS

Anca Alexandrescu a criticat, marți seară, în editorialul de deschidere a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, revenirea în spațiul public a lui Traian Băsescu, pe care l-a acuzat că are de fiecare dată o misiune, ”așa cum a avut și la alegerile din 2024”.

Anca Alexandrescu: ”Traian Băsescu este autorul statului paralel”

Îl văd pe Băsescu iarăși, apărând în spațiu public, să ne explice nouă de ce ar putea să iasă în stradă oamenii. Vezi, Doamne, dacă s-ar mări impozitele de 4-5 ori. Dincolo de faptul că Traian Băsescu este autorul statului paralel, cel de la care a început nenorocirea pentru români sau s-a accentuat, să spun să fie mai corect, are de fiecare dată o misiune, așa cum a avut și la alegerile din 2024. Vreți să vă aduc aminte ce comentarii făcea Traian Băsescu ca după câteva luni de zile să spună că a fost o lovitură de stat? Pe cine a susținut și ce a făcut?

a declarat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: Refuz să-l prezint în emisiunea mea pentru că nu vreau să-i fac publicitate

Totodată, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a subliniat că refuză să-l invite pe Traian Băsescu în emisiunea sa, deoarece nu vrea să îi facă publicitate.

Refuz să-l prezint în emisiunea mea pentru că nu vreau să-i fac publicitate acestui individ. Ieși, domne, la pensie și lasă-ne în pace. Crește-ți nepoții. Lasă România să răsufle

a mai spus realizatoarea TV.
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