Anca Alexandrescu, drepre Traian Băsescu: ”Are de fiecare dată o misiune, așa cum a avut și la alegerile din 2024”

Publicat 27 oct. 2026, 21:49 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu a criticat, marți seară, în editorialul de deschidere a emisiunii „Culisele Statului Paralel”, revenirea în spațiul public a lui Traian Băsescu, pe care l-a acuzat că are de fiecare dată o misiune, ”așa cum a avut și la alegerile din 2024”.

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